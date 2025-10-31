В Казахстане хотят увеличить штрафы для тех, кто не экономит электроэнергию

В Казахстане планируют существенно увеличить штрафы для юридических лиц и государственных учреждений, которые не соблюдают нормы энергосбережения. Речь пока не идет о рядовых гражданах. Поправки к Кодексу РК об административных правонарушениях (КОАП) рассматриваются в Мажилисе, ссообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: shutterstock.ru

История и законодательная база

Идея экономного использования энергии не нова. Еще в 2013 году был принят Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», который обязывал все юридические лица и индивидуальных предпринимателей (за исключением школ, больниц и других государственных учреждений), потребляющих энергетические ресурсы в объеме 1500 и более тонн условного топлива в год, проходить энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.

По результатам аудита предприятия получали предписания по снижению энергопотребления на единицу продукции или площади зданий. Компании, внесенные в Государственный экономический реестр (ГЭР), брали на себя обязательства по повышению энергоэффективности.

Действующие штрафы

Согласно главе 17 КОАП штрафы накладываются за превышение нормативов энергопотребления, несоблюдение требований по повышению энергоэффективности и нарушения порядка проведения энергоаудита.

На данный момент наказания следующие: для малого бизнеса предусмотрено предупреждение, для среднего бизнеса – штраф в размере 3% от стоимости сверхнормативной энергии, для крупного бизнеса – 10% от стоимости сверхнормативной энергии.

На практике такие штрафы оказались слишком низкими, и многие компании предпочитали их просто оплатить, не соблюдая правила энергосбережения.

Предлагаемые изменения

Поправки к КОАП предусматривают резкое увеличение штрафов. Так, для всех субъектов ГЭР штраф за превышение нормативов энергопотребления планируется поднять до 50% от стоимости использованной сверхнормативной энергии, а при повторном нарушении в течение года – до 100%.

Аналогичные изменения касаются и других нарушений. Если компания предоставит неполную или недостоверную информацию в реестр, штрафы увеличатся: для малого бизнеса – с 10 МРП до 80 МРП, для среднего бизнеса – с 20 МРП до 160 МРП, для крупного бизнеса – с 200 МРП до 400 МРП.

Кроме того, за несоблюдение требований по повышению энергоэффективности после энергоаудита штрафы также значительно вырастут. Малый бизнес будет платить 100 МРП вместо 10 МРП, средний – 500 МРП вместо 20 МРП, крупный – 1000 МРП вместо 200 МРП.

Особое новшество – привлечение к ответственности руководителей государственных учреждений, которые ранее в этом плане оставались безнаказанными.

Заключение

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности» был инициирован депутатами и с 28 октября 2025 года рассматривается Мажилисом.

Эксперты отмечают, что новые меры должны стимулировать крупный бизнес и госструктуры к более рациональному использованию энергетических ресурсов и повышению энергоэффективности.