18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.07
615.2
6.58
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.10.2025, 18:43

В Казахстане хотят увеличить штрафы для тех, кто не экономит электроэнергию

Новости Казахстана 0 365

В Казахстане планируют существенно увеличить штрафы для юридических лиц и государственных учреждений, которые не соблюдают нормы энергосбережения. Речь пока не идет о рядовых гражданах. Поправки к Кодексу РК об административных правонарушениях (КОАП) рассматриваются в Мажилисе, ссообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: shutterstock.ru
Фото: shutterstock.ru

История и законодательная база

Идея экономного использования энергии не нова. Еще в 2013 году был принят Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», который обязывал все юридические лица и индивидуальных предпринимателей (за исключением школ, больниц и других государственных учреждений), потребляющих энергетические ресурсы в объеме 1500 и более тонн условного топлива в год, проходить энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет.

По результатам аудита предприятия получали предписания по снижению энергопотребления на единицу продукции или площади зданий. Компании, внесенные в Государственный экономический реестр (ГЭР), брали на себя обязательства по повышению энергоэффективности.

Действующие штрафы

Согласно главе 17 КОАП штрафы накладываются за превышение нормативов энергопотребления, несоблюдение требований по повышению энергоэффективности и нарушения порядка проведения энергоаудита.

На данный момент наказания следующие: для малого бизнеса предусмотрено предупреждение, для среднего бизнеса – штраф в размере 3% от стоимости сверхнормативной энергии, для крупного бизнеса – 10% от стоимости сверхнормативной энергии.

На практике такие штрафы оказались слишком низкими, и многие компании предпочитали их просто оплатить, не соблюдая правила энергосбережения.

Предлагаемые изменения

Поправки к КОАП предусматривают резкое увеличение штрафов. Так, для всех субъектов ГЭР штраф за превышение нормативов энергопотребления планируется поднять до 50% от стоимости использованной сверхнормативной энергии, а при повторном нарушении в течение года – до 100%.

Аналогичные изменения касаются и других нарушений. Если компания предоставит неполную или недостоверную информацию в реестр, штрафы увеличатся: для малого бизнеса – с 10 МРП до 80 МРП, для среднего бизнеса – с 20 МРП до 160 МРП, для крупного бизнеса – с 200 МРП до 400 МРП.

Кроме того, за несоблюдение требований по повышению энергоэффективности после энергоаудита штрафы также значительно вырастут. Малый бизнес будет платить 100 МРП вместо 10 МРП, средний – 500 МРП вместо 20 МРП, крупный – 1000 МРП вместо 200 МРП.

Особое новшество – привлечение к ответственности руководителей государственных учреждений, которые ранее в этом плане оставались безнаказанными.

Заключение

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности» был инициирован депутатами и с 28 октября 2025 года рассматривается Мажилисом.

Эксперты отмечают, что новые меры должны стимулировать крупный бизнес и госструктуры к более рациональному использованию энергетических ресурсов и повышению энергоэффективности.

0
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь