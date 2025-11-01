Казахстанцы будут видеть, как бригада Скорой помощи мчится к ним в реальном времени

Министерство здравоохранения Казахстана объявило о планах расширить сервис отслеживания бригад скорой помощи в режиме реального времени на все города страны. В ведомстве подчеркнули, что персональные данные пациентов при этом не передаются компании-партнеру, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Власть» .

Фото: кадр YouTube

Пилотный проект в Астане

Сервис сейчас тестируется на части вызовов первой категории срочности в Астане. Партнером проекта выступила компания Yandex Qazaqstan, которая обеспечивает технологическую инфраструктуру геолокации и уведомлений в реальном времени.

После регистрации вызова первой категории срочности гражданин получает уведомление с информацией о назначенной бригаде:

через SMS с ссылкой на интерактивную карту,

или через push-уведомление в сервисе YandexGo для пользователей приложения.

На карте можно наблюдать, как бригада выезжает и движется к пациенту в реальном времени.

Цели проекта

В Минздраве отмечают, что основная цель нового сервиса – повысить прозрачность работы экстренных служб и снизить тревожность у пациентов.

Согласно данным службы скорой помощи Астаны:

операторы обрабатывают до 6 тыс. звонков в сутки ,

до 40% обращений повторные, часто связаны с уточнением местоположения бригады и времени прибытия.

Новый сервис помогает сократить нагрузку на диспетчеров и ускорить получение информации пациентами.

Планы по масштабированию

Министерство планирует поэтапное расширение сервиса:

Сначала – все категории экстренных вызовов в Астане. Далее – внедрение в других регионах Казахстана.

При этом выбор партнера для республиканского уровня пока не окончательный. Все решения будут приниматься с соблюдением национальных требований по защите данных и информационной безопасности.

Техническая реализация и защита данных

В Минздраве разъяснили:

Yandex Qazaqstan используется в пилотном проекте благодаря развитой инфраструктуре и возможности оперативной доработки сервисов под диспетчерскую службу скорой помощи.

Персональные и медицинские данные граждан не передаются частной компании .

Номер телефона, с которого поступил вызов, используется как технический идентификатор для корректного отображения маршрута выехавшей бригады.

Обратный обмен данных включает только служебный признак сопоставления и координаты автомобиля, без раскрытия информации о пациенте.

Вся информация передается по защищенным каналам связи и используется исключительно для информирования заявителя.

Приложение для вызова скорой пока не планируется

Министерство также уточнило, что пока не рассматривает разработку отдельного специализированного приложения для вызова скорой помощи.