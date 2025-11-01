18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 22:05

36-летний руководитель отдела акимата в Атырауской области покончил с собой — причины выясняются

Новости Казахстана

В ночь с 30 на 31 октября в Курмангазинском районе Атырауской области произошло трагическое событие: покончил с собой руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства районного акимата, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Трагический инцидент

По информации департамента полиции Атырауской области, смерть чиновника стала предметом уголовного разбирательства. В отношении происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса — «Доведение до самоубийства». В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.

Личные обстоятельства и семейная драма

Как стало известно из собственных источников, погибшему Куанышу Имашеву было 36 лет. По предварительной информации, чиновник застрелился из собственного охотничьего ружья. Мотивом трагедии могла стать личная драма — семейные проблемы.

— Он был простым государственным служащим, ничем не выделялся. Местный парень, который сам добился своего положения, а теперь вот такое горе… Говорят, что он находился в процессе развода. У него четверо детей, — рассказал один из источников.

Эти сведения подчеркивают, что трагедия могла быть вызвана сочетанием профессионального давления и личных проблем, включая напряжённые отношения в семье.

Следственные действия

Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Одновременно с этим родственники готовятся к проведению похоронных обрядов.

В полиции отметили, что по факту самоубийства начато досудебное расследование, чтобы установить все детали трагедии и исключить возможное вмешательство третьих лиц.

Реакция акимата

На момент публикации с районным акиматом не удалось связаться для получения официального комментария.

