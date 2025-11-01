36-летний руководитель отдела акимата в Атырауской области покончил с собой — причины выясняются

В ночь с 30 на 31 октября в Курмангазинском районе Атырауской области произошло трагическое событие: покончил с собой руководитель отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства районного акимата, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
По информации департамента полиции Атырауской области, смерть чиновника стала предметом уголовного разбирательства. В отношении происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса — «Доведение до самоубийства». В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего.
Как стало известно из собственных источников, погибшему Куанышу Имашеву было 36 лет. По предварительной информации, чиновник застрелился из собственного охотничьего ружья. Мотивом трагедии могла стать личная драма — семейные проблемы.
— Он был простым государственным служащим, ничем не выделялся. Местный парень, который сам добился своего положения, а теперь вот такое горе… Говорят, что он находился в процессе развода. У него четверо детей, — рассказал один из источников.
Эти сведения подчеркивают, что трагедия могла быть вызвана сочетанием профессионального давления и личных проблем, включая напряжённые отношения в семье.
Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения точной причины смерти. Одновременно с этим родственники готовятся к проведению похоронных обрядов.
В полиции отметили, что по факту самоубийства начато досудебное расследование, чтобы установить все детали трагедии и исключить возможное вмешательство третьих лиц.
На момент публикации с районным акиматом не удалось связаться для получения официального комментария.
