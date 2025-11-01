18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.11.2025, 10:29

Прописка по-новому: в Казахстане вводят новый штраф за фиктивную регистрацию

Новости Казахстана 0 567

В Казахстане усилен контроль за миграцией: власти намерены бороться с фиктивной регистрацией иностранцев и вводят новые штрафы для нарушителей. Уже выявлены десятки тысяч фиктивных прописок, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Масштабные нарушения и фиктивные регистрации

Комитет миграционной службы МВД Казахстана сообщает о массовых злоупотреблениях с регистрацией иностранцев. С начала 2025 года аннулированы десятки тысяч разрешений на проживание.

Председатель Комитета Аслан Аталыков подчеркнул, что только за текущий год выявлено более тысячи квартир, где фиктивно зарегистрированы около 70 тысяч человек. Все регистрации были аннулированы, а собственники и арендаторы жилья привлечены к административной ответственности.

«С начала 2025 года за проживание без регистрации наказаны 14,6 тысячи человек», — отметил Аталыков.

Особо вопиющий случай зафиксирован в Алматинской области: одна гражданка оформила постоянную регистрацию сразу для 154 иностранных граждан. Подобные нарушения становятся все более частыми, что требует усиления контроля со стороны государства.

Новые штрафы и правила регистрации

В рамках реформы миграционного законодательства вводится новая административная ответственность для иностранцев, нарушающих порядок регистрации.

Основные санкции будут следующими:

  • Проживание без регистрации сверх установленного срока (ч. 1 ст. 517 КоАП) — от предупреждения до штрафа 15 МРП;

  • Проживание не по адресу, указанному в визе, разрешении или регистрации свыше 5 дней (ч. 1-1 ст. 517 КоАП) — штраф 15 МРП.

Кроме того, закон вводит новую норму — обязанность уведомлять органы внутренних дел о смене места жительства. Ранее такие требования отсутствовали, но теперь переезд нужно будет официально регистрировать.

Цель реформы

Представители миграционной службы подчеркивают, что главная цель новых правил — наведение порядка в системе регистрации и предотвращение фиктивных прописок.

По их словам, фиктивные регистрации часто используются для обхода визового режима и других ограничений. Новые меры помогут выявлять подобные нарушения и обеспечивать контроль за миграцией иностранцев в стране.

