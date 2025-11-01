18+
01.11.2025, 10:38

Налоговая получит доступ к данным об онлайн-покупках казахстанцев

Новости Казахстана 0 537

С 2026 года в Казахстане вводятся новые правила контроля за интернет-торговлей. Налоговые органы смогут получать информацию о товарах, заказанных через маркетплейсы и службы доставки, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

Фото: Pinterest
Фото: Pinterest

Что изменится с 2026 года

Согласно новой норме Налогового кодекса, вступающей в силу с начала 2026 года, все компании, занимающиеся доставкой, перевозкой или пересылкой онлайн-заказов, будут обязаны предоставлять в налоговые органы данные о пересылаемых товарах.

Эта информация должна включать сведения о типе, стоимости и наименовании товаров, заказанных через интернет-платформы. Отправлять данные будут только по официальному запросу налоговой службы.

Как это будет работать на практике

Если покупатель оформил заказ на любой товар — от пары носков до смартфона или стиральной машины, — сведения о посылке могут оказаться в базе Комитета государственных доходов (КГД).

  • Запрос от налоговых органов направляется в логистическую компанию.

  • Перевозчик обязан в течение 10 рабочих дней передать данные о заказе.

  • В запрос не будут включены персональные данные покупателя, но налоговая получит общие сведения о товаре и факте покупки.

Таким образом, система не затрагивает конфиденциальность клиентов, однако делает сам процесс онлайн-торговли более прозрачным.

Зачем это нужно налоговой службе

Главная цель нововведения — повысить прозрачность электронной коммерции и сократить объем «теневого» оборота в интернете.

Многие продавцы, особенно в сегменте малого бизнеса, по-прежнему не регистрируют свои онлайн-продажи официально и не уплачивают налоги. Теперь же налоговые органы смогут:

  • сопоставлять данные о доставленных товарах с отчетностью продавцов;

  • выявлять несоответствия в уплате налогов;

  • контролировать обороты интернет-магазинов и маркетплейсов.

Что говорят эксперты

По оценкам специалистов, внедрение такой системы может значительно увеличить собираемость налогов и уменьшить объем нелегальной торговли. В то же время эксперты подчеркивают необходимость строгой защиты персональных данных пользователей, чтобы новая норма не стала инструментом избыточного контроля.

Итог

С 2026 года все, кто делает заказы онлайн, должны учитывать: информация о покупках теперь может стать доступна налоговой службе. Власти уверяют, что речь не идет о «тотальной слежке», а о создании честных и прозрачных правил для всех участников электронной коммерции.

