Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
01.11.2025, 10:50

Игорь Крутой назвал казахстанца Alex Lim новым любимцем публики

Новости Казахстана 0 951

31 октября состоялась премьера песни и клипа «Вокзал», исполнителем которых стал победитель «Новой волны — 2025» в Казани — певец из Казахстана Alex Lim. Композицию специально для него написал Игорь Крутой, отметивший, что в этом творческом союзе сошлись два поколения артистов — опыт композитора и свежая энергетика молодого исполнителя, сообщает Lada.kz со ссылкой на starhit.ru.

Фото: ТГ-канал Alex Lim
Фото: ТГ-канал Alex Lim

Премьера песни и клипа «Вокзал»

«Вокзал» — это проникновенная поп-баллада о расставании, где глубокий баритон Alex Lim передает всю гамму чувств: от сожаления и нежности до принятия неизбежного. Вокал певца подчеркивает драматизм истории, в которой любовь превращается в воспоминание.

«У него уникальный тембр и мужская харизма»

Игорь Крутой, наблюдавший за артистом с самого конкурса, признался, что в Alex Lim увидел редкое сочетание вокальных данных и сценического обаяния.

«Сам Бог ему велел, — отметил композитор. — До конкурса он исполнял только чужие хиты, но уже тогда производил сильное впечатление. Я подумал, что если написать для него правильную песню, это откроет его потенциал. У Алекса уникальный тембр, есть мужская харизма. Такой стиль особенно нравится женщинам. Мне всегда импонировали баритоны, которые могут петь теноровые верха и передавать глубокие эмоции. В этом он чем-то напоминает Сашу Серова».

По словам Крутого, у певца большое будущее: он способен создавать трогательные баллады, которые останутся в памяти слушателей. Композитор убежден, что клип на песню «Вокзал» получится «небанальным и запоминающимся».

Победа, изменившая жизнь

Победа на «Новой волне» стала для Alex Lim ключевым моментом в карьере. Молодой артист признается, что именно этот конкурс принес ему известность и открыл путь к сотрудничеству с мэтрами российской сцены.

«Главное событие, которое случилось в моей жизни благодаря “Новой волне”, — это встреча с Игорем Яковлевичем. После конкурса меня начали узнавать, особенно в Казахстане. Многие спрашивают, как попасть на этот фестиваль», — рассказал певец.

Путь к признанию: от каверов до международной сцены

Музыкальная карьера Alex Lim началась с исполнения кавер-версий популярных песен. Благодаря искренности и выразительности он быстро привлек внимание пользователей соцсетей и создал преданное сообщество поклонников. Сегодня артист известен не только в Казахстане, но и за его пределами — он уверенно заявляет о себе на большой сцене.

Семья — источник вдохновения

Несмотря на успех, певец признается, что во время конкурса ему не хватало рядом родных — жены и маленькой дочери Мии. Победа принесла радость, но разделить этот момент с близкими он смог только на расстоянии.

«Когда объявили результаты, дочка как раз проснулась. Я им позвонил, они не спали, хотя была глубокая ночь. Мия меня поздравляла и потом долго не могла уснуть», — с теплотой вспоминает артист.

Сегодня у певца насыщенный гастрольный график, и он нередко бывает вдали от дома. Однако, по его словам, семья всегда остается главным мотиватором и опорой: «Дома меня ждут, и это дает силы двигаться дальше».

В поисках собственного звучания

После победы на «Новой волне» Alex Lim продолжает развиваться как автор и исполнитель. Сейчас он работает над собственными песнями и ищет свой неповторимый стиль.

«Пока я в поиске. Ближе всего мне лирика — я не вижу себя артистом, который будет танцевать на сцене. Возможно, попробую шансон, посмотрю, как публика это воспримет. Хочу писать свои песни — хотя бы одну в месяц», — рассказал певец.

Новая звезда с казахстанскими корнями

Alex Lim — один из тех молодых исполнителей, кто сумел соединить национальную искренность и международный уровень исполнения. Его бархатный голос, эмоциональная глубина и артистизм уже принесли ему победу на крупнейшем музыкальном конкурсе, а впереди — новые песни, сцены и признание миллионов слушателей.

Комментарии

0 комментарий(ев)
