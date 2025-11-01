18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.11.2025, 11:14

Рост цен на бензин вызвал шквал жалоб — Минэнерго открыло горячую линию

Новости Казахстана 0 733

Министерство энергетики Казахстана запустило горячую линию, куда граждане могут обращаться с жалобами на повышение цен на бензин и дизельное топливо, а также сообщать о нехватке сжиженного нефтяного газа (СНГ) на автозаправках. Линия работает в круглосуточном режиме — 24/7, сообщает Lada.kz. 

©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom
©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom

Контроль за ценами и запасами топлива

Как сообщили в Минэнерго, в ведомство уже поступают обращения, связанные с нарушением установленного ценового моратория на ГСМ. В министерстве подчеркнули, что совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции (АЗРК) и региональными штабами будут жестко пресекать любые попытки спекуляций и создания искусственного дефицита.

По данным Минэнерго, все необходимые объемы бензина и дизтоплива в соответствии с заявками регионов уже отгружены и находятся на нефтебазах. Поэтому, по словам представителей ведомства, объективных причин для дефицита топлива в стране нет.

Ситуация с автогазом: временные сложности из-за логистики

Что касается сжиженного нефтяного газа, в министерстве пояснили, что текущие сложности на ряде автогазозаправочных станций связаны с плановым ремонтом одного из заводов-производителей. Этот фактор, как отметили в ведомстве, был заранее учтен при составлении графиков поставок и выделении дополнительных объемов для регионов с высоким спросом.

Возникшие очереди на отдельных АГЗС объясняются, в первую очередь, особенностями внутреннего распределения и логистическими задержками, а не системным дефицитом топлива.

Каждое обращение будет рассмотрено

В Минэнерго заверили, что все сигналы от граждан будут тщательно проверены. В случае подтверждения фактов завышения цен или спекуляций к нарушителям применят соответствующие меры.

Горячая линия Минэнерго работает круглосуточно: +7 701 855 0248.

Жители страны могут обращаться по этому номеру при обнаружении необоснованного подорожания топлива или отсутствия автогаза на АЗС.

