Казахстанцы нашли способ лечить зубы качественно и почти даром

Во время отпуска во Вьетнаме супружеская пара из Казахстана прошла полное лечение зубов по цене, в несколько раз ниже, чем на родине. Историей о медицинском туризме поделилась пользовательница TikTok под ником lv_smk , вызвав оживлённую дискуссию в сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business .

Фото: Shutterstock

«Стерильно, современно и даже бананы бесплатно»

По словам девушки, лечение проходило в одной из самых популярных стоматологических клиник города Нячанг — Nha Khoa Dr. NGUYÊN (17 Thai Nguyên, Tân Tiên, Nha Trang).

«Как мы вылечили все зубы мужу во время отпуска и потратили копейки. В одной из самых топовых клиник», — рассказала она.

Первым делом супругу сделали рентген за 3 000 тенге. Диагностика показала наличие более 10 кариесов, и вся процедура лечения обошлась паре примерно в 60 тысяч тенге.

Клиника, по словам казахстанки, поражает сервисом: в холле пациентов встречает вежливый охранник, который помогает надеть бахилы, внутри — стерильная чистота и новейшее оборудование. На стенах висят десятки международных сертификатов, а персонал говорит по-английски и частично по-русски.

Кроме того, пациентам предлагают бесплатные бананы, снеки, воду и апельсиновый сок. А если стоимость лечения превышает 200 тысяч тенге, предоставляется скидка 5%.

Бесплатное кресло-массажер и забота о пациентах

Пока супруг находился у стоматолога, девушка отдыхала в массажном кресле, которое предоставляется клиентам бесплатно.

«Все выглядело очень стерильно, врачи приветливые, общаются спокойно и подробно объясняют каждый шаг. Это было неожиданно приятно», — отметила она.

Запись на прием осуществляется заранее — примерно за три дня через Telegram. Клиника предлагает полный спектр стоматологических услуг: пломбирование, установку виниров и коронок, ортодонтическое лечение и хирургические операции.

Сравнение: сколько стоит лечение зубов в Казахстане

После публикации ролика пользователи стали активно обсуждать, насколько дороже обходится стоматология в Казахстане.

Некоторые из комментариев:

«В Уральске мне посчитали лечение за 17 зубов — 427 тысяч тенге ».

«В Алматы одна пломба от 60 тысяч ».

«В Астане ставил пломбу за 120 тысяч ».

«Никогда меньше 70–80 тысяч за прием не оставляла, за раз лечат максимум два зуба».

На вопрос, сколько бы стоило аналогичное лечение в Казахстане, автор ответила:

«Минимум 20 тысяч тенге за одну пломбу».

Таким образом, лечение, которое во Вьетнаме обошлось супругам примерно в 60 тысяч, в Казахстане могло бы стоить более 200–300 тысяч тенге.

Медицинский туризм набирает популярность

История вызвала интерес не только из-за разницы в ценах, но и из-за уровня сервиса, который автор сравнила с лучшими частными клиниками Казахстана.

Все больше казахстанцев рассматривают медицинский туризм как способ совместить отдых с качественным и недорогим лечением. Вьетнам, Таиланд и Турция становятся особенно востребованными направлениями благодаря доступным ценам, современным клиникам и внимательному персоналу.

В завершение девушка посоветовала своим подписчикам обратить внимание на клинику, где лечился её супруг: