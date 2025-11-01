18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.11.2025, 13:28

Казахстанцы нашли способ лечить зубы качественно и почти даром

Новости Казахстана 0 1 651

Во время отпуска во Вьетнаме супружеская пара из Казахстана прошла полное лечение зубов по цене, в несколько раз ниже, чем на родине. Историей о медицинском туризме поделилась пользовательница TikTok под ником lv_smk, вызвав оживлённую дискуссию в сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Digital Business.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

«Стерильно, современно и даже бананы бесплатно»

По словам девушки, лечение проходило в одной из самых популярных стоматологических клиник города Нячанг — Nha Khoa Dr. NGUYÊN (17 Thai Nguyên, Tân Tiên, Nha Trang).

«Как мы вылечили все зубы мужу во время отпуска и потратили копейки. В одной из самых топовых клиник», — рассказала она.

Первым делом супругу сделали рентген за 3 000 тенге. Диагностика показала наличие более 10 кариесов, и вся процедура лечения обошлась паре примерно в 60 тысяч тенге.

Клиника, по словам казахстанки, поражает сервисом: в холле пациентов встречает вежливый охранник, который помогает надеть бахилы, внутри — стерильная чистота и новейшее оборудование. На стенах висят десятки международных сертификатов, а персонал говорит по-английски и частично по-русски.

Кроме того, пациентам предлагают бесплатные бананы, снеки, воду и апельсиновый сок. А если стоимость лечения превышает 200 тысяч тенге, предоставляется скидка 5%.

Бесплатное кресло-массажер и забота о пациентах

Пока супруг находился у стоматолога, девушка отдыхала в массажном кресле, которое предоставляется клиентам бесплатно.

«Все выглядело очень стерильно, врачи приветливые, общаются спокойно и подробно объясняют каждый шаг. Это было неожиданно приятно», — отметила она.

Запись на прием осуществляется заранее — примерно за три дня через Telegram. Клиника предлагает полный спектр стоматологических услуг: пломбирование, установку виниров и коронок, ортодонтическое лечение и хирургические операции.

Сравнение: сколько стоит лечение зубов в Казахстане

После публикации ролика пользователи стали активно обсуждать, насколько дороже обходится стоматология в Казахстане.

Некоторые из комментариев:

  • «В Уральске мне посчитали лечение за 17 зубов — 427 тысяч тенге».

  • «В Алматы одна пломба от 60 тысяч».

  • «В Астане ставил пломбу за 120 тысяч».

  • «Никогда меньше 70–80 тысяч за прием не оставляла, за раз лечат максимум два зуба».

На вопрос, сколько бы стоило аналогичное лечение в Казахстане, автор ответила:

«Минимум 20 тысяч тенге за одну пломбу».

Таким образом, лечение, которое во Вьетнаме обошлось супругам примерно в 60 тысяч, в Казахстане могло бы стоить более 200–300 тысяч тенге.

Медицинский туризм набирает популярность

История вызвала интерес не только из-за разницы в ценах, но и из-за уровня сервиса, который автор сравнила с лучшими частными клиниками Казахстана.

Все больше казахстанцев рассматривают медицинский туризм как способ совместить отдых с качественным и недорогим лечением. Вьетнам, Таиланд и Турция становятся особенно востребованными направлениями благодаря доступным ценам, современным клиникам и внимательному персоналу.

В завершение девушка посоветовала своим подписчикам обратить внимание на клинику, где лечился её супруг:

«Если будете в Нячанге — обязательно загляните. Советую к посещению!»

