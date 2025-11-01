18+
01.11.2025, 13:48

Задолженность государства перед сельхозпроизводителями превысила 300 млрд тенге

Новости Казахстана 0 1 398

Государство Казахстана накопило задолженность перед сельхозтоваропроизводителями — размер обязательств превышает 300 млрд тенге. Несмотря на обещания выплаты, фермеры остаются без заявленных субсидий и финансирования. Власти планируют профинансировать выплаты по мере поступления бюджетных средств, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

По данным Министерства сельского хозяйства, на 1 сентября 2025 года объём обязательств государства перед аграриями составил около 300 млрд тенге. Для сравнения, в предыдущем году — 2024-м — задолженность превышала 359,1 млрд тенге.

Задержки касаются прежде всего субсидий. Фермеры не получили в полном объёме возмещение затрат на транспортировку зерна, льготное финансирование и другие меры государственной поддержки.

Так, в Восточно-Казахстанской области государство не выплатило сельхозпредприятиям более 20 млрд тенге только за первое полугодие 2024 года.

В Министерстве сельского хозяйства пояснили, что часть средств на погашение долгов будет выделена в 2025 году за счёт дополнительного бюджетного финансирования. Однако, по словам фермеров, без своевременных субсидий аграрный сектор рискует столкнуться с ростом себестоимости продукции и снижением рентабельности.

Вопрос погашения задолженности остаётся ключевым для устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности страны.

 

