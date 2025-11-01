18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.11.2025, 15:09

КНБ предупредил казахстанцев о реконструкции пунктов пропуска на границе с Россией

Новости Казахстана 0 4 616

В Казахстане на трёх пунктах пропуска через границу с Россией проводятся работы по реконструкции. Пограничная служба КНБ предупредила, что это может привести к увеличению времени ожидания при пересечении границы. Водителям рекомендуется заранее скорректировать маршрут движения, сообщает Lada.kz  со ссылкой на Пограничную службу КНБ.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

На трёх пунктах пропуска между Казахстаном и Россией временно увеличилось время ожидания из-за реконструкции. Об этом сообщили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности.

Где проводятся работы

Реконструкция ведётся на следующих участках:

  • «Сырым» — в Западно-Казахстанской области, на международной трассе М-32 Самара–Шымкент. Российская сторона — пункт пропуска «Маштаково».

  • «Алимбет» — в Актюбинской области, напротив него расположен российский пункт «Орск».

  • «Косак» — в Успенском районе Павлодарской области, также на границе с Россией.

Водителям советуют планировать маршрут

В ведомстве рекомендуют гражданам заранее скорректировать маршрут передвижения, учитывая возможные задержки на перечисленных участках.

Остальные пункты работают в обычном режиме

Пограничная служба уточнила, что другие пограничные переходы функционируют штатно, и никакие дополнительные ограничения на границе не вводились.

