КНБ предупредил казахстанцев о реконструкции пунктов пропуска на границе с Россией

В Казахстане на трёх пунктах пропуска через границу с Россией проводятся работы по реконструкции. Пограничная служба КНБ предупредила, что это может привести к увеличению времени ожидания при пересечении границы. Водителям рекомендуется заранее скорректировать маршрут движения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Пограничную службу КНБ.
На трёх пунктах пропуска между Казахстаном и Россией временно увеличилось время ожидания из-за реконструкции. Об этом сообщили в Пограничной службе Комитета национальной безопасности.
Реконструкция ведётся на следующих участках:
«Сырым» — в Западно-Казахстанской области, на международной трассе М-32 Самара–Шымкент. Российская сторона — пункт пропуска «Маштаково».
«Алимбет» — в Актюбинской области, напротив него расположен российский пункт «Орск».
«Косак» — в Успенском районе Павлодарской области, также на границе с Россией.
В ведомстве рекомендуют гражданам заранее скорректировать маршрут передвижения, учитывая возможные задержки на перечисленных участках.
Пограничная служба уточнила, что другие пограничные переходы функционируют штатно, и никакие дополнительные ограничения на границе не вводились.
