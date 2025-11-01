Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительства

В Казахстане наблюдается заметный рост внутренней миграции. За девять месяцев 2025 года число граждан, сменивших регион проживания, составило 328 тысяч человек, что на почти 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Lada.kz.
Такие данные привёл первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, активность перемещений связана с реализацией государственной политики по повышению трудовой мобильности и сокращению демографического дисбаланса между северными и южными областями страны. В результате отрицательное сальдо межрегиональной миграции сократилось в четыре раза.
Большая часть внутреннего миграционного потока по-прежнему направляется в три крупнейших города страны — Астану, Алматы и Шымкент.
На долю этих мегаполисов приходится 51% всех внутренних переездов. Эти города остаются самыми привлекательными благодаря:
более высоким заработкам;
широким возможностям для трудоустройства;
развитой социальной и транспортной инфраструктуре;
лучшему качеству жизни.
По словам Ертаева, министерство продолжает работу по стимулированию внутренней экономической мобильности граждан, что способствует развитию трудовых ресурсов в регионах и снижению нагрузки на крупные города.
Параллельно с внутренней миграцией наблюдается устойчивая положительная динамика во внешней миграции этнических казахов (кандасов), возвращающихся на историческую родину.
В 2025 году 23% всех прибывших в страну кандасов выбрали для проживания именно зоны организованного расселения, что, по мнению министерства, свидетельствует об эффективности действующих мер поддержки.
Чтобы облегчить возвращение и адаптацию соотечественников, правительство внедрило ряд инициатив:
упрощён порядок продления статуса кандаса;
утверждены региональные программы по трудоустройству и социальной адаптации;
разрабатываются стимулы для обладателей карты "Ата жолы", которые позволят проще въезжать, проживать и интегрироваться в казахстанское общество.
Аскарбек Ертаев отметил, что эти меры направлены не только на гуманитарную поддержку соотечественников, но и на укрепление демографического и экономического потенциала страны.
С момента обретения независимости Казахстаном в 1991 году в страну переехали 1 миллион 159 тысяч этнических казахов, что составляет около 6% населения страны.
Только за 2025 год статус кандаса получили 11 тысяч человек, и государство намерено и дальше развивать программы по их поддержке и интеграции.
Миграционная динамика 2025 года показывает, что казахстанцы становятся более мобильными внутри страны, а внешние потоки кандасов продолжают расти.
Главные тенденции можно обозначить так:
усиливается приток населения в Астану, Алматы и Шымкент;
сокращается разрыв между севером и югом по численности населения;
растёт число этнических казахов, возвращающихся на родину;
государство совершенствует механизмы адаптации и интеграции мигрантов.
Таким образом, Казахстан постепенно формирует устойчивую систему внутренней и внешней миграции, ориентированную на развитие человеческого капитала и выравнивание демографического баланса между регионами.
Комментарии0 комментарий(ев)