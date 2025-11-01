Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительства

В Казахстане наблюдается заметный рост внутренней миграции. За девять месяцев 2025 года число граждан, сменивших регион проживания, составило 328 тысяч человек , что на почти 25% больше , чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com

Такие данные привёл первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, активность перемещений связана с реализацией государственной политики по повышению трудовой мобильности и сокращению демографического дисбаланса между северными и южными областями страны. В результате отрицательное сальдо межрегиональной миграции сократилось в четыре раза.

Основные направления: мегаполисы притягивают население

Большая часть внутреннего миграционного потока по-прежнему направляется в три крупнейших города страны — Астану, Алматы и Шымкент.

На долю этих мегаполисов приходится 51% всех внутренних переездов. Эти города остаются самыми привлекательными благодаря:

более высоким заработкам;

широким возможностям для трудоустройства;

развитой социальной и транспортной инфраструктуре;

лучшему качеству жизни.

По словам Ертаева, министерство продолжает работу по стимулированию внутренней экономической мобильности граждан, что способствует развитию трудовых ресурсов в регионах и снижению нагрузки на крупные города.

Возвращение кандасов: позитивная тенденция

Параллельно с внутренней миграцией наблюдается устойчивая положительная динамика во внешней миграции этнических казахов (кандасов), возвращающихся на историческую родину.

В 2025 году 23% всех прибывших в страну кандасов выбрали для проживания именно зоны организованного расселения, что, по мнению министерства, свидетельствует об эффективности действующих мер поддержки.

Новые меры для адаптации и интеграции кандасов

Чтобы облегчить возвращение и адаптацию соотечественников, правительство внедрило ряд инициатив:

упрощён порядок продления статуса кандаса ;

утверждены региональные программы по трудоустройству и социальной адаптации;

разрабатываются стимулы для обладателей карты "Ата жолы", которые позволят проще въезжать, проживать и интегрироваться в казахстанское общество.

Аскарбек Ертаев отметил, что эти меры направлены не только на гуманитарную поддержку соотечественников, но и на укрепление демографического и экономического потенциала страны.

Миллион соотечественников вернулись на родину

С момента обретения независимости Казахстаном в 1991 году в страну переехали 1 миллион 159 тысяч этнических казахов, что составляет около 6% населения страны.

Только за 2025 год статус кандаса получили 11 тысяч человек, и государство намерено и дальше развивать программы по их поддержке и интеграции.

Итоги

Миграционная динамика 2025 года показывает, что казахстанцы становятся более мобильными внутри страны, а внешние потоки кандасов продолжают расти.

Главные тенденции можно обозначить так:

усиливается приток населения в Астану, Алматы и Шымкент;

сокращается разрыв между севером и югом по численности населения;

растёт число этнических казахов, возвращающихся на родину;

государство совершенствует механизмы адаптации и интеграции мигрантов.

Таким образом, Казахстан постепенно формирует устойчивую систему внутренней и внешней миграции, ориентированную на развитие человеческого капитала и выравнивание демографического баланса между регионами.