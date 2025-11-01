Казахстанцы получили важное предупреждение от Генпрокуратуры

Казахстанцы рискуют стать жертвами мошенников при поиске работы. Генпрокуратура РК предупреждает о новых схемах обмана, которые могут привести к финансовым потерям или даже трудовому рабству, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Высокие доходы при минимальных требованиях — первый сигнал опасности

По данным зарубежных источников, в социальных сетях и на популярных платформах размещаются объявления о вакансиях с обещанием высокой оплаты за минимальные усилия.

Мошенники используют привлекательные предложения, чтобы заставить людей откликнуться на вакансию. После отклика потенциальной жертве отправляют:

ссылки на поддельные сайты;

анкеты для сбора персональных данных;

мобильные приложения для "удобной работы", содержащие вредоносное ПО.

Как злоумышленники получают доступ к вашим данным

Установив предложенное приложение или заполнив анкету, человек фактически передает мошенникам:

доступ к банковским данным;

контроль над мессенджерами;

возможность управления устройством.

Это позволяет преступникам похищать деньги, личную информацию и использовать устройства в своих целях.

Ложные предложения о работе за границей

Особенно актуальны схемы с международными вакансиями. Чаще всего мошенники предлагают работу в странах Юго-Восточной Азии, таких как Таиланд и Мьянма.

В реальности вместо официального трудоустройства жертва может оказаться:

в трудовом рабстве;

в сексуальной эксплуатации;

под угрозой насилия и физического принуждения.

Рекомендации Генпрокуратуры

Чтобы не стать жертвой мошенников, Генпрокуратура напоминает казахстанцам о простых, но важных правилах:

Проверяйте агентства и работодателей — уточняйте легальность организации и наличие официальных данных. Не переводите деньги за оформление, обучение или визу до подписания официального договора. Не предоставляйте копии документов (паспорт, удостоверение личности, банковские карты) незнакомым работодателям.

Соблюдение этих мер безопасности поможет снизить риск финансовых потерь и угрозы личной безопасности.