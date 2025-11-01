18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.11.2025, 17:42

На севере Казахстана застрелен известный фермер

Новости Казахстана 0 1 194

31 октября 2025 года в Северо-Казахстанской области, в селе Докучаево Тимирязевского района трагически погиб известный фермер - 52-летний Азамат Батанов, руководитель ТОО «Бурбат», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Instagram.com
Фото: Instagram.com

Обстоятельства трагедии

По данным мессенджеров, вечером 31 октября 22-летний работник ТОО пришёл к фермеру в состоянии алкогольного опьянения и потребовал рассчитаться за выполненную работу.

Согласно неподтверждённой информации, Батанов вышел к визитёру с ружьём, чтобы отпугнуть незваного гостя. В ходе конфликта молодой человек выхватил оружие у фермера и произвёл выстрел. От полученного ранения Азамат Батанов скончался на месте.

Реакция полиции

В пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области подтвердили факт трагедии:

«Задержан 22-летний подозреваемый. По факту противоправного причинения смерти 52-летнему жителю села Докучаево Тимирязевского района проводится досудебное расследование. Иные сведения на данном этапе разглашению не подлежат».

Соболезнования от акима района

Аким Тимирязевского района Ерлан Жаров выразил соболезнования семье погибшего:

«31 октября трагически погиб Батанов Азамат Есмагулович, руководитель ТОО "Бурбат". Азамат Есмагулович проживал в селе Докучаево с 1989 года. Был женат, воспитал двоих детей и имел пятерых внуков».

Сходные трагические события в стране

  • Астана: несколько дней назад погиб Ержан Бабакумаров, бывший государственный служащий, работавший на различных должностях с 1990-х годов. По информации полиции, экс-чиновник был избит.

  • Атырауская область: недавно 36-летний руководитель отдела земельных отношений Курмангазинского района Куаныш Имашев покончил с собой, застрелившись из охотничьего ружья. В департаменте полиции подтвердили факт происшествия и сообщили о начале расследования по статье «Доведение до самоубийства».

0
2
0
