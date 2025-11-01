Жители ещё двух городов Казахстана получат доступ к продовольственным ваучерам

В Казахстане планируют расширить пилотный проект цифровых продовольственных ваучеров на города Кокшетау и Павлодар. Получатели адресной социальной помощи смогут покупать социально значимые продукты со скидкой до 15 %. Расширение призвано оценить эффективность механизма и подготовить его к масштабированному внедрению, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Фото pixabay.com

Что представляет собой проект

Изначально пилот проекта цифровых продовольственных ваучеров действовал в городе Акколь (Акмолинская область) для получателей государственной адресной социальной помощи (АСП). В рамках инициативы люди могли приобретать определённый перечень продуктов через сервис «Социальный кошелёк» в приложении eGov Mobile, используя ваучеры. Ваучеры выдавались на каждого члена семьи, активация требовала самостоятельного действия, и срок их использования ограничивался месяцем.

На какие города распространят

Министерство торговли и интеграции предложило расширить географию проекта: к Акколю присоединятся Кокшетау и Павлодар. Новый этап позволит обеспечить непрерывность доступа к услуге для получателей АСП, а также оценить результаты внедрения цифровых продовольственных ваучеров в новых регионах с целью дальнейшего масштабирования механизма.

Условия и скидки

Получатели АСП, участвующие в проекте, смогут приобретать социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) со скидкой до 15 %. При этом ваучеры не учитывают торговую надбавку — товары предоставляются по льготной цене. Для покупки необходимо предъявлять QR‑код продавцу через раздел «Социальный кошелёк».

Контекст и перспективы

Ранее правительство Казахстана заявило о переходе от государственного регулирования цен на социально значимые продукты к системе адресной поддержки граждан, получающих помощь. Проект цифровых ваучеров рассматривается как один из инструментов социальной политики в рамках этой реформы.

Расширение пилота на Кокшетау и Павлодар станет серьёзным шагом к тому, чтобы оценить жизнеспособность механизма продовольственных ваучеров и подготовить почву для его внедрения на всю страну.