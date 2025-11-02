Половина автомобилей казахстанцев пропала с учета — что происходит

В сентябре 2025 года Казахстан столкнулся с резким спадом на рынке регистрации транспортных средств. Количество зарегистрированных автомобилей упало почти вдвое по сравнению с прошлым годом, хотя сегменты автобусов и части грузового транспорта демонстрируют рост, сообщает Lada.kz.
Согласно данным Бюро национальной статистики РК, за сентябрь 2025 года на учет поставлено 91 304 транспортных средства — всего 54,1% от показателя сентября 2024 года.
Легковые автомобили остаются основной категорией: зарегистрировано 78 040 машин, что составляет 51,8% от уровня прошлого года.
Грузовые автомобили показали меньший спад: зарегистрировано 8 839 машин, или 75,2% к сентябрю 2024 года.
Автобусы демонстрируют рост — зарегистрировано 1 814 единиц, или 109,2% к прошлому году.
Мототранспорт (мотоциклы, мопеды, квадроциклы, трициклы) — 2 611 единиц, с высокими показателями в Алматы, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.
Лидерами по количеству регистраций легковых машин стали:
Алматы — 9 609
Алматинская область — 7 743
Туркестанская область — 7 217
Астана — 7 009
Однако процентное соотношение к сентябрю 2024 года показывает значительное снижение:
Астана — 49,4%
Алматы — 49,5%
В целом, во многих регионах наблюдается падение регистраций легковых авто примерно на половину от уровня прошлого года.
Несмотря на общий спад в сегменте грузовиков, в отдельных регионах зафиксирован рост:
Карагандинская область — 383 грузовика (110,1% к прошлому году)
Павлодарская область — 306 (141,0%)
Алматы — 1 111 (113,3%)
Это свидетельствует о продолжающемся спросе на коммерческий транспорт для бизнеса и логистики, даже на фоне общего сокращения регистрации.
Сегмент автобусов стал исключением из общей тенденции спада:
Карагандинская область — 145 автобусов (176,8%)
Алматы — 555 (284,6%)
Улытау — 39 (354,5%)
Рост регистрации автобусов указывает на активное обновление общественного транспорта и закупки для городских и региональных маршрутов.
По общему количеству регистраций лидируют:
Алматы — 11 785
Алматинская область — 9 127
Туркестанская область — 8 325
Астана — 7 883
Шымкент — 6 429
Несмотря на высокие абсолютные цифры, по сравнению с прошлым годом многие регионы показывают лишь половину прошлогоднего уровня (49–58%).
Автомобили с дипломатическими номерами — 881 единица (72,9% от уровня прошлого года).
Транспорт с пометкой «не указан регион» — 329 единиц (4,7%), что связано с уточнением данных и изменениями в учете.
Снижение регистраций до 54,1% год к году связано с комплексом факторов:
макроэкономическая нестабильность и снижение покупательской способности;
рост цен и изменения условий кредитования;
задержки в поставках автомобилей;
переход части процедур в цифровой формат и ужесточение требований к документам.
Личный автотранспорт переживает значительное сокращение спроса.
Коммерческий и пассажирский транспорт продолжают демонстрировать рост, отражая потребности бизнеса и обновление общественного транспорта.
Таким образом, рынок регистрации авто в Казахстане переживает значительный спад, однако интерес к коммерческому и пассажирскому транспорту остается стабильным.
