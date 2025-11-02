18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.11.2025, 20:06

Половина автомобилей казахстанцев пропала с учета — что происходит

Новости Казахстана 0 2 098

В сентябре 2025 года Казахстан столкнулся с резким спадом на рынке регистрации транспортных средств. Количество зарегистрированных автомобилей упало почти вдвое по сравнению с прошлым годом, хотя сегменты автобусов и части грузового транспорта демонстрируют рост, сообщает Lada.kz. 

Фото: caliber.az
Фото: caliber.az

Основные показатели регистрации авто

Согласно данным Бюро национальной статистики РК, за сентябрь 2025 года на учет поставлено 91 304 транспортных средства — всего 54,1% от показателя сентября 2024 года.

  • Легковые автомобили остаются основной категорией: зарегистрировано 78 040 машин, что составляет 51,8% от уровня прошлого года.

  • Грузовые автомобили показали меньший спад: зарегистрировано 8 839 машин, или 75,2% к сентябрю 2024 года.

  • Автобусы демонстрируют рост — зарегистрировано 1 814 единиц, или 109,2% к прошлому году.

  • Мототранспорт (мотоциклы, мопеды, квадроциклы, трициклы) — 2 611 единиц, с высокими показателями в Алматы, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях.

Региональная динамика легковых автомобилей

Лидерами по количеству регистраций легковых машин стали:

  • Алматы — 9 609

  • Алматинская область — 7 743

  • Туркестанская область — 7 217

  • Астана — 7 009

Однако процентное соотношение к сентябрю 2024 года показывает значительное снижение:

  • Астана — 49,4%

  • Алматы — 49,5%

В целом, во многих регионах наблюдается падение регистраций легковых авто примерно на половину от уровня прошлого года.

Грузовой транспорт: падение с отдельными ростами

Несмотря на общий спад в сегменте грузовиков, в отдельных регионах зафиксирован рост:

  • Карагандинская область — 383 грузовика (110,1% к прошлому году)

  • Павлодарская область — 306 (141,0%)

  • Алматы — 1 111 (113,3%)

Это свидетельствует о продолжающемся спросе на коммерческий транспорт для бизнеса и логистики, даже на фоне общего сокращения регистрации.

Автобусы растут: обновление парка общественного транспорта

Сегмент автобусов стал исключением из общей тенденции спада:

  • Карагандинская область — 145 автобусов (176,8%)

  • Алматы — 555 (284,6%)

  • Улытау — 39 (354,5%)

Рост регистрации автобусов указывает на активное обновление общественного транспорта и закупки для городских и региональных маршрутов.

Общие итоги по регионам

По общему количеству регистраций лидируют:

  1. Алматы — 11 785

  2. Алматинская область — 9 127

  3. Туркестанская область — 8 325

  4. Астана — 7 883

  5. Шымкент — 6 429

Несмотря на высокие абсолютные цифры, по сравнению с прошлым годом многие регионы показывают лишь половину прошлогоднего уровня (49–58%).

Дипломатические номера и прочие категории

  • Автомобили с дипломатическими номерами — 881 единица (72,9% от уровня прошлого года).

  • Транспорт с пометкой «не указан регион» — 329 единиц (4,7%), что связано с уточнением данных и изменениями в учете.

Причины спада рынка

Снижение регистраций до 54,1% год к году связано с комплексом факторов:

  • макроэкономическая нестабильность и снижение покупательской способности;

  • рост цен и изменения условий кредитования;

  • задержки в поставках автомобилей;

  • переход части процедур в цифровой формат и ужесточение требований к документам.

Перспективы и особенности сегментации

  • Личный автотранспорт переживает значительное сокращение спроса.

  • Коммерческий и пассажирский транспорт продолжают демонстрировать рост, отражая потребности бизнеса и обновление общественного транспорта.

Таким образом, рынок регистрации авто в Казахстане переживает значительный спад, однако интерес к коммерческому и пассажирскому транспорту остается стабильным.

