18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.47
613.75
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.11.2025, 08:58

Прямой доступ к врачу: новые правила записи к узким специалистам в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 451

Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в правила записи к узким специалистам, которые позволяют миновать визит к врачу общей практики (ВОП). Корреспондент TengriHealth разобрался, кто теперь может попасть к нужному врачу напрямую и какие новшества действуют на практике, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Когда к ВОП можно не записываться?

Приказ Минздрава «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях» был подписан 27 апреля 2022 года. В нём указан перечень случаев, когда пациент может обратиться к узкому специалисту поликлиники без направления от ВОП:

  • травмы, включая офтальмологические и ЛОР;

  • острые и плановые стоматологические состояния;

  • заболевания дерматовенерологического профиля;

  • приёмы у акушеров-гинекологов и психологов по месту прикрепления;

  • подозрения на онкологические и гематологические заболевания при наличии анализов или УЗИ, подтверждающих риск;

  • повторные приёмы в рамках одного случая;

  • динамическое наблюдение по хроническому заболеванию.

Кроме того, профильные специалисты могут направлять на дообследование и записывать пациента на повторный приём без нового направления от ВОП. Этот перечень действует уже три года и в целом остаётся прежним.

Основные изменения

Асель Кидиралиева, официальный представитель Минздрава РК, поясняет:
Ранее повторный приём у узкого специалиста в рамках одного случая был возможен только в течение 14 дней. Сейчас этот период увеличен до 60 дней.

"Если врач (эндокринолог, кардиолог, невропатолог и др.) направляет пациента на дополнительные исследования и рекомендует наблюдать состояние, теперь повторный приём можно планировать через месяц или полтора напрямую, без визита к ВОП", – уточняет Кидиралиева.

Это же правило распространяется на пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на динамическом наблюдении: они обязаны проходить обследование у профильного врача два раза в год и теперь могут записаться на приём заранее, за два месяца.

"Раньше прямой доступ к врачу был ограничен месяцем, теперь – двумя. Но это касается именно плановых осмотров, а не ситуаций с острыми жалобами, где всё равно потребуется консультация ВОП", – добавляет эксперт.

Кроме того, увеличена продолжительность приёма ВОП в поликлиниках: раньше они принимали на своём участке 4–5 часов, теперь – 6 часов.

Практика и запланированные приёмы

Минздрав внедрил понятие запланированный приём. Ранее пациенты практически не имели возможности записаться заранее через электронную систему «Дамумед» – поликлиники открывали графики приёма максимум на неделю или две, и людям приходилось лично идти в регистратуру.

Сейчас ситуация меняется: поликлиники должны открывать графики на два месяца вперёд, а запись можно согласовать как через электронную систему, так и через регистратуру.

"Поток жалоб от пациентов сохранялся даже после введения приказа. Люди не могли напрямую попасть к узким специалистам. Мы надеемся, что теперь ситуация улучшится. Контроль за исполнением возложен на региональные управления здравоохранения", – говорит Кидиралиева.

Направления на обследования

Ещё одна проблема – направления на анализы, УЗИ, КТ или МРТ. Часто узкие специалисты не выписывают их самостоятельно и отправляют пациента к ВОП, что создаёт очереди.

Кидиралиева напоминает:

"Такого требования нет ни в одном приказе Минздрава. Узкий специалист должен сам выписывать все направления. Мы проанализируем ситуацию и будем работать с регионами, где эта проблема сохраняется".

Что касается возможности напрямую записываться ко всем узким специалистам, а не только к тем, кто указан в приказе Минздрава, пока нововведений не планируется. В большинстве случаев сначала всё равно придётся обращаться к участковому врачу.

1
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь