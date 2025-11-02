Прямой доступ к врачу: новые правила записи к узким специалистам в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана внесло изменения в правила записи к узким специалистам, которые позволяют миновать визит к врачу общей практики (ВОП). Корреспондент TengriHealth разобрался, кто теперь может попасть к нужному врачу напрямую и какие новшества действуют на практике, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Когда к ВОП можно не записываться?

Приказ Минздрава «Об утверждении правил оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях» был подписан 27 апреля 2022 года. В нём указан перечень случаев, когда пациент может обратиться к узкому специалисту поликлиники без направления от ВОП:

травмы, включая офтальмологические и ЛОР;

острые и плановые стоматологические состояния;

заболевания дерматовенерологического профиля;

приёмы у акушеров-гинекологов и психологов по месту прикрепления;

подозрения на онкологические и гематологические заболевания при наличии анализов или УЗИ, подтверждающих риск;

повторные приёмы в рамках одного случая;

динамическое наблюдение по хроническому заболеванию.

Кроме того, профильные специалисты могут направлять на дообследование и записывать пациента на повторный приём без нового направления от ВОП. Этот перечень действует уже три года и в целом остаётся прежним.

Основные изменения

Асель Кидиралиева, официальный представитель Минздрава РК, поясняет:

Ранее повторный приём у узкого специалиста в рамках одного случая был возможен только в течение 14 дней. Сейчас этот период увеличен до 60 дней.

"Если врач (эндокринолог, кардиолог, невропатолог и др.) направляет пациента на дополнительные исследования и рекомендует наблюдать состояние, теперь повторный приём можно планировать через месяц или полтора напрямую, без визита к ВОП", – уточняет Кидиралиева.

Это же правило распространяется на пациентов с хроническими заболеваниями, состоящих на динамическом наблюдении: они обязаны проходить обследование у профильного врача два раза в год и теперь могут записаться на приём заранее, за два месяца.

"Раньше прямой доступ к врачу был ограничен месяцем, теперь – двумя. Но это касается именно плановых осмотров, а не ситуаций с острыми жалобами, где всё равно потребуется консультация ВОП", – добавляет эксперт.

Кроме того, увеличена продолжительность приёма ВОП в поликлиниках: раньше они принимали на своём участке 4–5 часов, теперь – 6 часов.

Практика и запланированные приёмы

Минздрав внедрил понятие запланированный приём. Ранее пациенты практически не имели возможности записаться заранее через электронную систему «Дамумед» – поликлиники открывали графики приёма максимум на неделю или две, и людям приходилось лично идти в регистратуру.

Сейчас ситуация меняется: поликлиники должны открывать графики на два месяца вперёд, а запись можно согласовать как через электронную систему, так и через регистратуру.

"Поток жалоб от пациентов сохранялся даже после введения приказа. Люди не могли напрямую попасть к узким специалистам. Мы надеемся, что теперь ситуация улучшится. Контроль за исполнением возложен на региональные управления здравоохранения", – говорит Кидиралиева.

Направления на обследования

Ещё одна проблема – направления на анализы, УЗИ, КТ или МРТ. Часто узкие специалисты не выписывают их самостоятельно и отправляют пациента к ВОП, что создаёт очереди.

Кидиралиева напоминает:

"Такого требования нет ни в одном приказе Минздрава. Узкий специалист должен сам выписывать все направления. Мы проанализируем ситуацию и будем работать с регионами, где эта проблема сохраняется".

Что касается возможности напрямую записываться ко всем узким специалистам, а не только к тем, кто указан в приказе Минздрава, пока нововведений не планируется. В большинстве случаев сначала всё равно придётся обращаться к участковому врачу.