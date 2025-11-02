Платить или не платить: новые правила налога на транспорт с 2026 года в Казахстане

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, который меняет порядок уплаты налога на транспорт. Tengrinews.kz совместно с Комитетом государственных доходов (КГД) подробно объясняют, что изменится для автовладельцев и кто сможет воспользоваться льготами, сообщает Lada.kz.
Налог на транспорт — это ежегодный платеж государству за владение автомобилем или другим транспортным средством. Он начисляется на все транспортные средства, зарегистрированные на имя физического лица, и уплачивается каждый год до установленного срока.
Платят все владельцы автомобилей и других транспортных средств, подлежащих учёту.
Налог начисляется с момента регистрации машины и до её снятия с учёта.
Владелец самостоятельно исчисляет и уплачивает налог.
С введением нового Налогового кодекса появятся исключения для отдельных категорий граждан.
Процесс уплаты налога стал более прозрачным, но требует соблюдения сроков:
Самостоятельное исчисление. Владелец рассчитывает налог на основании типа автомобиля, мощности двигателя и других характеристик.
Срок уплаты. Налог должен быть оплачен до 1 апреля года, следующего за отчётным.
Период начисления. Налог начисляется с момента регистрации транспортного средства до его снятия с учёта.
Размер налога зависит от нескольких факторов:
Тип транспортного средства: легковой автомобиль, грузовик, автобус и т.д.
Объём или мощность двигателя: чем больше объём двигателя, тем выше ставка.
Дополнительные характеристики: грузоподъёмность, количество мест (для отдельных категорий транспорта).
Допустим, у вас есть легковой автомобиль с объёмом двигателя 2000 куб. см, и ставка налога для такого двигателя составляет 20 МРП (месячных расчетных показателей).
МРП на 2026 год, допустим, равен 3 450 тенге.
Налог = 20 × 3 450 = 69 000 тенге в год.
Если автомобиль старше 10 лет, применяется коэффициент по возрасту (см. ниже).
Согласно новому кодексу, при расчёте налога на легковые автомобили вводятся поправочные коэффициенты, которые уменьшают налог для старых автомобилей:
10–20 лет эксплуатации — налог уменьшается на 30%, коэффициент = 0,7.
Свыше 20 лет эксплуатации — налог уменьшается на 50%, коэффициент = 0,5.
Пример:
Если ваш автомобиль 15 лет, налог = 69 000 × 0,7 = 48 300 тенге.
Если авто 25 лет, налог = 69 000 × 0,5 = 34 500 тенге.
Налоговая льгота предоставляется на один автомобиль на человека. Освобождаются следующие категории:
Ветераны;
Обладатели званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Ері";
Кавалеры ордена "Отан";
Многодетные матери ("Мать-героиня", "Алтын алқа", "Күміс алқа");
Лица с инвалидностью.
Исключения:
Льгота не действует на легковые автомобили с объёмом двигателя свыше 4000 куб. см, если они были переоформлены на нового владельца после 31 декабря 2013 года.
С 2026 года казахстанцам важно внимательно проверять налоговые обязательства по транспортным средствам:
Рассчитывать налог самостоятельно;
Учитывать возраст автомобиля при применении коэффициентов;
Проверять, подпадает ли транспорт под льготы.
Новый Налоговый кодекс упрощает контроль и делает расчёт налога более прозрачным, а льготы помогают поддержать социально уязвимые группы.
Комментарии0 комментарий(ев)