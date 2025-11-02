С 3 ноября казахстанцам дают новые возможности для получения жилья — условия

С 3 ноября в Казахстане начнётся дополнительный приём заявок на государственные ипотечные программы «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер», сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Подать заявку могут все вкладчики Отбасы банка, соответствующие условиям программ — как новые участники, так и те, кто не прошёл весенний отбор. Дополнительный набор стал возможен после выделения на программы 500 млрд тенге.

Главное условие: ни участник, ни члены его семьи не должны были владеть жильём в последние 5 лет.

Основные условия программы «Наурыз»

Первоначальный взнос: 10% для нового жилья с чистовой отделкой 20% для вторичного жилья или черновой новостройки

Процентная ставка: 7% для социально уязвимых категорий 9% для остальных

Срок ипотеки: до 19 лет

Сумма займа: до 30 млн тенге в регионах до 36 млн тенге в Астане и Алматы

Участники: вкладчики с депозитом не менее 2 млн тенге и официальным доходом за последние 6 месяцев

Особенности покупки жилья:

В Астане, Алматы и областных центрах доступно только первичное жильё от застройщика.

В других регионах — любое жильё, включая вторичное и дома.

Отбор участников:

После подачи заявок проходит конкурсный отбор по баллам. Балы начисляются за:

наличие депозита;

семейное положение и детей;

возраст до 35 лет;

принадлежность к социально уязвимой категории.

Как подать заявку на «Наурыз»

Зайдите на сайт Отбасы банка → раздел Baspana Market и авторизуйтесь. В меню «Мои заявки» выберите программу «Наурыз» и нажмите «Подать заявку». Укажите регион покупки и проживания, согласитесь с условиями и продолжите. Выберите депозит, подтвердите согласие и введите SMS-код. Проверьте данные и подтвердите заявку. Банк проверит наличие жилья и статус недвижимости — до 3 рабочих дней. После проверки подпишите заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Срок подачи заявок: с 3 ноября по 1 декабря.

Ипотека «Наурыз Жұмыскер» — для работников определённых профессий

Программа «Наурыз Жұмыскер» также открыта с 3 ноября. Отличие от обычной «Наурыз»:

Нет конкурсного отбора .

Заявки подаются только в филиалах банка , а не онлайн.

Необходима справка с места работы (форма доступна на сайте otbasybank.kz).

Кто может участвовать: работники рабочих профессий в сферах:

промышленности и строительства;

энергетики;

транспорта;

сельского хозяйства;

водных ресурсов и ирригации.

Важно: офисные сотрудники (PR-менеджеры, бухгалтеры и др.) не участвуют.