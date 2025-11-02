18+
02.11.2025, 10:31

С 3 ноября казахстанцам дают новые возможности для получения жилья — условия

Новости Казахстана 0 1 418

С 3 ноября в Казахстане начнётся дополнительный приём заявок на государственные ипотечные программы «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер», сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube

Подать заявку могут все вкладчики Отбасы банка, соответствующие условиям программ — как новые участники, так и те, кто не прошёл весенний отбор. Дополнительный набор стал возможен после выделения на программы 500 млрд тенге.

Главное условие: ни участник, ни члены его семьи не должны были владеть жильём в последние 5 лет.

Основные условия программы «Наурыз»

  • Первоначальный взнос:

    • 10% для нового жилья с чистовой отделкой

    • 20% для вторичного жилья или черновой новостройки

  • Процентная ставка:

    • 7% для социально уязвимых категорий

    • 9% для остальных

  • Срок ипотеки: до 19 лет

  • Сумма займа:

    • до 30 млн тенге в регионах

    • до 36 млн тенге в Астане и Алматы

  • Участники: вкладчики с депозитом не менее 2 млн тенге и официальным доходом за последние 6 месяцев

Особенности покупки жилья:

  • В Астане, Алматы и областных центрах доступно только первичное жильё от застройщика.

  • В других регионах — любое жильё, включая вторичное и дома.

Отбор участников:
После подачи заявок проходит конкурсный отбор по баллам. Балы начисляются за:

  • наличие депозита;

  • семейное положение и детей;

  • возраст до 35 лет;

  • принадлежность к социально уязвимой категории.

Как подать заявку на «Наурыз»

  1. Зайдите на сайт Отбасы банка → раздел Baspana Market и авторизуйтесь.

  2. В меню «Мои заявки» выберите программу «Наурыз» и нажмите «Подать заявку».

  3. Укажите регион покупки и проживания, согласитесь с условиями и продолжите.

  4. Выберите депозит, подтвердите согласие и введите SMS-код.

  5. Проверьте данные и подтвердите заявку.

  6. Банк проверит наличие жилья и статус недвижимости — до 3 рабочих дней.

  7. После проверки подпишите заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП).

Срок подачи заявок: с 3 ноября по 1 декабря.

Ипотека «Наурыз Жұмыскер» — для работников определённых профессий

Программа «Наурыз Жұмыскер» также открыта с 3 ноября. Отличие от обычной «Наурыз»:

  • Нет конкурсного отбора.

  • Заявки подаются только в филиалах банка, а не онлайн.

  • Необходима справка с места работы (форма доступна на сайте otbasybank.kz).

Кто может участвовать: работники рабочих профессий в сферах:

  • промышленности и строительства;

  • энергетики;

  • транспорта;

  • сельского хозяйства;

  • водных ресурсов и ирригации.

Важно: офисные сотрудники (PR-менеджеры, бухгалтеры и др.) не участвуют.

