С 3 ноября казахстанцам дают новые возможности для получения жилья — условия

С 3 ноября в Казахстане начнётся дополнительный приём заявок на государственные ипотечные программы «Наурыз» и «Наурыз Жұмыскер», сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Подать заявку могут все вкладчики Отбасы банка, соответствующие условиям программ — как новые участники, так и те, кто не прошёл весенний отбор. Дополнительный набор стал возможен после выделения на программы 500 млрд тенге.
Главное условие: ни участник, ни члены его семьи не должны были владеть жильём в последние 5 лет.
Первоначальный взнос:
10% для нового жилья с чистовой отделкой
20% для вторичного жилья или черновой новостройки
Процентная ставка:
7% для социально уязвимых категорий
9% для остальных
Срок ипотеки: до 19 лет
Сумма займа:
до 30 млн тенге в регионах
до 36 млн тенге в Астане и Алматы
Участники: вкладчики с депозитом не менее 2 млн тенге и официальным доходом за последние 6 месяцев
Особенности покупки жилья:
В Астане, Алматы и областных центрах доступно только первичное жильё от застройщика.
В других регионах — любое жильё, включая вторичное и дома.
Отбор участников:
После подачи заявок проходит конкурсный отбор по баллам. Балы начисляются за:
наличие депозита;
семейное положение и детей;
возраст до 35 лет;
принадлежность к социально уязвимой категории.
Зайдите на сайт Отбасы банка → раздел Baspana Market и авторизуйтесь.
В меню «Мои заявки» выберите программу «Наурыз» и нажмите «Подать заявку».
Укажите регион покупки и проживания, согласитесь с условиями и продолжите.
Выберите депозит, подтвердите согласие и введите SMS-код.
Проверьте данные и подтвердите заявку.
Банк проверит наличие жилья и статус недвижимости — до 3 рабочих дней.
После проверки подпишите заявку электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Срок подачи заявок: с 3 ноября по 1 декабря.
Программа «Наурыз Жұмыскер» также открыта с 3 ноября. Отличие от обычной «Наурыз»:
Нет конкурсного отбора.
Заявки подаются только в филиалах банка, а не онлайн.
Необходима справка с места работы (форма доступна на сайте otbasybank.kz).
Кто может участвовать: работники рабочих профессий в сферах:
промышленности и строительства;
энергетики;
транспорта;
сельского хозяйства;
водных ресурсов и ирригации.
Важно: офисные сотрудники (PR-менеджеры, бухгалтеры и др.) не участвуют.
Комментарии0 комментарий(ев)