18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
530.47
613.75
6.56
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.11.2025, 13:04

Когда казахстанцы смогут ездить в Европу без сложных виз — МИД назвал сроки упрощения режима

Новости Казахстана 0 458

Астана готовится к переговорам с Евросоюзом об облегчении процедуры получения виз для граждан Казахстана. Министерство иностранных дел страны уже подтвердило подготовку к этим переговорам и раскрыло некоторые детали, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: tr.pinterest.com
Фото: tr.pinterest.com

Новая фаза международного сотрудничества

В МИД Казахстана отметили, что ведомство продолжает активно работать над расширением международного сотрудничества в области либерализации визового режима. Главная цель — сделать поездки казахстанцев за рубеж, в том числе в Европу, более доступными и менее бюрократичными.

Министерство подписывает новые соглашения с рядом государств, направленные на упрощение визовых процедур, что должно облегчить деловые, туристические и образовательные поездки граждан.

Одобрение со стороны Евросоюза

Еще 27 марта 2025 года страны-члены Европейского союза одобрили мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Казахстаном. Это решение стало важным шагом к будущему соглашению об упрощении визового режима между Астаной и Брюсселем.

На данный момент ЕС завершает внутренние согласования по техническим и правовым вопросам. После их окончания ожидается официальное объявление о начале переговоров.

Что будет обсуждаться на переговорах

Как уточнили в казахстанском МИДе, конкретные условия и послабления визового режима будут определены в ходе переговорного процесса.
Среди возможных тем:

  • сокращение сроков рассмотрения заявок,

  • упрощение пакета необходимых документов,

  • увеличение сроков действия виз,

  • введение многократных виз для часто путешествующих граждан.

Однако, как подчеркнули дипломаты, все детали станут известны только после завершения переговоров и подписания итогового соглашения.

Где казахстанцы уже могут путешествовать без визы

По данным МИД, на сегодняшний день граждане Казахстана могут без визы посещать 42 государства мира. Среди них — страны СНГ, часть государств Азии, Южной Америки и Ближнего Востока.

Тем не менее, в отношении 111 стран, включая большинство государств Евросоюза, все еще действует визовый режим.

Почему это важно для граждан

Упрощение визового режима с ЕС станет значительным шагом в развитии дипломатических отношений между Казахстаном и Европой. Это откроет новые возможности для туризма, бизнеса, образования и культурного обмена, а также укрепит взаимное доверие и партнерство.

МИД подчеркивает, что переговоры с Евросоюзом — это часть долгосрочной стратегии по повышению мобильности казахстанцев и интеграции страны в международные процессы.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь