Когда казахстанцы смогут ездить в Европу без сложных виз — МИД назвал сроки упрощения режима

Астана готовится к переговорам с Евросоюзом об облегчении процедуры получения виз для граждан Казахстана. Министерство иностранных дел страны уже подтвердило подготовку к этим переговорам и раскрыло некоторые детали, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
В МИД Казахстана отметили, что ведомство продолжает активно работать над расширением международного сотрудничества в области либерализации визового режима. Главная цель — сделать поездки казахстанцев за рубеж, в том числе в Европу, более доступными и менее бюрократичными.
Министерство подписывает новые соглашения с рядом государств, направленные на упрощение визовых процедур, что должно облегчить деловые, туристические и образовательные поездки граждан.
Еще 27 марта 2025 года страны-члены Европейского союза одобрили мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Казахстаном. Это решение стало важным шагом к будущему соглашению об упрощении визового режима между Астаной и Брюсселем.
На данный момент ЕС завершает внутренние согласования по техническим и правовым вопросам. После их окончания ожидается официальное объявление о начале переговоров.
Как уточнили в казахстанском МИДе, конкретные условия и послабления визового режима будут определены в ходе переговорного процесса.
Среди возможных тем:
сокращение сроков рассмотрения заявок,
упрощение пакета необходимых документов,
увеличение сроков действия виз,
введение многократных виз для часто путешествующих граждан.
Однако, как подчеркнули дипломаты, все детали станут известны только после завершения переговоров и подписания итогового соглашения.
По данным МИД, на сегодняшний день граждане Казахстана могут без визы посещать 42 государства мира. Среди них — страны СНГ, часть государств Азии, Южной Америки и Ближнего Востока.
Тем не менее, в отношении 111 стран, включая большинство государств Евросоюза, все еще действует визовый режим.
Упрощение визового режима с ЕС станет значительным шагом в развитии дипломатических отношений между Казахстаном и Европой. Это откроет новые возможности для туризма, бизнеса, образования и культурного обмена, а также укрепит взаимное доверие и партнерство.
МИД подчеркивает, что переговоры с Евросоюзом — это часть долгосрочной стратегии по повышению мобильности казахстанцев и интеграции страны в международные процессы.
Комментарии0 комментарий(ев)