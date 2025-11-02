Когда казахстанцы смогут ездить в Европу без сложных виз — МИД назвал сроки упрощения режима

Астана готовится к переговорам с Евросоюзом об облегчении процедуры получения виз для граждан Казахстана. Министерство иностранных дел страны уже подтвердило подготовку к этим переговорам и раскрыло некоторые детали, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: tr.pinterest.com

Новая фаза международного сотрудничества

В МИД Казахстана отметили, что ведомство продолжает активно работать над расширением международного сотрудничества в области либерализации визового режима. Главная цель — сделать поездки казахстанцев за рубеж, в том числе в Европу, более доступными и менее бюрократичными.

Министерство подписывает новые соглашения с рядом государств, направленные на упрощение визовых процедур, что должно облегчить деловые, туристические и образовательные поездки граждан.

Одобрение со стороны Евросоюза

Еще 27 марта 2025 года страны-члены Европейского союза одобрили мандат Еврокомиссии на проведение переговоров с Казахстаном. Это решение стало важным шагом к будущему соглашению об упрощении визового режима между Астаной и Брюсселем.

На данный момент ЕС завершает внутренние согласования по техническим и правовым вопросам. После их окончания ожидается официальное объявление о начале переговоров.

Что будет обсуждаться на переговорах

Как уточнили в казахстанском МИДе, конкретные условия и послабления визового режима будут определены в ходе переговорного процесса.

Среди возможных тем:

сокращение сроков рассмотрения заявок ,

упрощение пакета необходимых документов ,

увеличение сроков действия виз ,

введение многократных виз для часто путешествующих граждан.

Однако, как подчеркнули дипломаты, все детали станут известны только после завершения переговоров и подписания итогового соглашения.

Где казахстанцы уже могут путешествовать без визы

По данным МИД, на сегодняшний день граждане Казахстана могут без визы посещать 42 государства мира. Среди них — страны СНГ, часть государств Азии, Южной Америки и Ближнего Востока.

Тем не менее, в отношении 111 стран, включая большинство государств Евросоюза, все еще действует визовый режим.

Почему это важно для граждан

Упрощение визового режима с ЕС станет значительным шагом в развитии дипломатических отношений между Казахстаном и Европой. Это откроет новые возможности для туризма, бизнеса, образования и культурного обмена, а также укрепит взаимное доверие и партнерство.

МИД подчеркивает, что переговоры с Евросоюзом — это часть долгосрочной стратегии по повышению мобильности казахстанцев и интеграции страны в международные процессы.