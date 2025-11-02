Казахстанцы возмущены ценой вакцины против ВПЧ: 90 000 тг за дозу

В Казахстане появляется недовольство стоимостью вакцинации против вирус папилломы человека (ВПЧ): одна доза стоит около 90 000 тенге, полный курс — около 180 000 тг. По словам пациентки, такая цена слишком высока для неё. Обсуждение в соцсетях показывает: многие считают, что вакцина должна быть доступнее, учитывая её профилактическую роль, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото pixabay.com

В одной из веток соцсети девушка выразила возмущение тем, что цена одной дозы вакцины против ВПЧ составляет около 90 000 тенге, а полный трёхдозовый курс — приблизительно 180 000 тенге. В сумму также включён краткий осмотр врача перед процедурой для проверки противопоказаний.

«Блин, ну за 30 000 поставила бы. Думаю, помру не от рака, а от удара астероида или сердце остановится от поцелуя … Не смешно, конечно, но смешно», — написала она от своего имени.

В комментариях под этим постом многие пользователи согласились с её позицией и подчеркнули, что стоимость вакцины действительно кажется завышенной. Один из комментаторов обратил внимание на то, что в ряде других стран вакцина уже включена в календарь прививок, и там вопрос цены менее острый.

Тем не менее, есть и мнение противоположное: часть респондентов заявляют, что рассматривают такую цену как разумное вложение в здоровье. В обзорах они пишут о том, что эффективная вакцинация может сэкономить на лечении в будущем, и готовы платить такую сумму.

Что важно, вакцина от ВПЧ предназначена для профилактики заболеваний, связанных с вирусом: в частности, рака шейки матки (ассоциированного с онкогенными типами вируса 16 и 18), а также других новообразований у женщин и мужчин. Рекомендуется вакцинация особенно девушкам в возрасте от 9 до 26 лет (до начала половой жизни или в раннем возрасте).

Согласно данным на 2025 год, вакцинация бесплатна для девочек 11–13 лет в рамках государственного календаря профилактических прививок. Однако для остальных категорий населения прививка остаётся платной, и именно это обстоятельство вызывает социальное недовольство.

Ситуация порождает следующие вызовы:

Выжимает ли цена вакцины значительную финансовую нагрузку для семей?

Насколько доступность вакцины влияет на охват вакцинации в Казахстане и предотвращение заболеваний?

Будет ли государство расширять бесплатный доступ или субсидировать вакцинацию для более широких групп населения?

Таким образом, жалобы казахстанцев на стоимость вакцины против ВПЧ отражают проблему доступности профилактической медицины: даже эффективные средства могут оказаться вне досягаемости из-за финансовых барьеров.