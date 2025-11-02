18+
02.11.2025, 14:21

Стало известно, кто представит Казахстан на "Мисс Вселенная"

Новости Казахстана

Дана Алмасова стала представительницей Казахстана на престижном международном конкурсе красоты "Мисс Вселенная – 2025", который пройдет в Бангкоке. Об этом сообщили на официальной странице Miss Qazaqstan, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: pageant-mania.forumotion.com
Фото: pageant-mania.forumotion.com

Казахстанская красавица отправилась в Бангкок

Во время проводов девушки в Таиланд организаторы подчеркнули, что участие в "Мисс Вселенная" – это не только конкурс внешности, но и возможность продемонстрировать культуру, интеллект и уверенность современных казахстанок на мировой сцене.

Подготовка к мировому финалу

По данным Miss Qazaqstan, до 19 ноября Дану Алмасову ждет насыщенная подготовка:

  • интенсивные тренировки и отработка сценического образа;

  • участие в репетициях и фотосессиях;

  • встречи с членами оргкомитета и спонсорами конкурса;

  • а также череда ярких событий, которыми команда Miss Qazaqstan обещает делиться в социальных сетях.

Организаторы подчеркнули, что поддержка соотечественников имеет большое значение, ведь каждая участница представляет не только себя, но и всю страну.

Масштабное событие в Бангкоке

74-й международный конкурс "Miss Universe" соберет представительниц более чем 125 стран мира. Торжественная церемония открытия состоится 19 ноября и начнется традиционным дефиле в национальных костюмах, где Дана Алмасова покажет наряд, вдохновленный культурным наследием Казахстана.

Финал конкурса пройдет 21 ноября, когда жюри назовет имя новой "Мисс Вселенная – 2025".

Кто такая Дана Алмасова

Дана Алмасова – модель, победительница национального конкурса Miss Qazaqstan, получившая право представлять страну на мировом уровне. Девушка активно занимается благотворительностью, ведет блог, посвященный саморазвитию и экологии, и выступает за продвижение образа современной казахстанской женщины – сильной, образованной и открытой миру.

Казахстан на мировой арене красоты

Казахстан участвует в "Мисс Вселенная" с начала 2000-х годов, и каждый год участие отечественных моделей становится важным событием в культурной жизни страны. Выход Даны Алмасовой на сцену мирового конкурса в Бангкоке символизирует стремление Казахстана быть заметным и уважаемым участником международного сообщества.

Финал Miss Universe 2025 состоится 21 ноября в Бангкоке. Казахстанцы смогут следить за выступлением Даны Алмасовой в прямом эфире и поддержать ее в социальных сетях.

