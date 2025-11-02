Частная компания оказывает услуги верификации смартфонов в Казахстане — кто утвердил?

В Казахстане выясняется, на каких основаниях частная компания выполняет обязательную верификацию IMEI-кодов смартфонов. Депутат Мажилиса озвучил, что услуга верификации аппаратов стоит 3 932 тенге и выполняется без прозрачного конкурса и официального государственного решения. Он потребовал разъяснений от правительства и предложил временно приостановить процесс, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото pixabay.com

Депутат Мажилиса страны Болатбек Нажметдинулы сообщил, что граждане и предприниматели стали получать уведомления о необходимости пройти верификацию смартфонов через компанию ATS Mediafon KZ, которая оказывает соответствующую услугу. По его словам, возникают вопросы:

«На каком основании эта компания выполняет функции обязательной верификации? Был ли проведён конкурсный отбор? Кто принял соответствующее решение?»

Он отметил, что услуга, стоимостью 3 932 тенге за каждое устройство, вызывает общественное недоверие. Особенно учитывая, что процедура ведётся частной организацией, без ясного государственного статуса и без официальной процедуры назначения. Депутат призвал временно приостановить схему и передать функцию верификации государственному органу. Кроме того, он предложил рассмотреть возврат денежных средств гражданам и бизнесу, если будет установлено, что взимание оплаты было неправомерным.

Также Нажметдинулы подчеркнул, что в стране порядка 12 миллионов устройств находятся в «серой» зоне — неофициально завезённых или неоформленных. В таких условиях, по его мнению, верификация фактически становится прямой оплатой процедуры, связанной с импортом смартфонов, а не работой по стандартному государственному порядку. Он призвал провести проверку схем ввоза «серых» партий устройств, закрыть нелегальные каналы импорта и предоставить парламенту отчёт о выявленных нарушениях и принятых мерах.

Таким образом, ситуация вызывает серьёзное внимание к тому, как государственные функции передаются частным структурам, какие правила и процедуры при этом соблюдаются, и насколько граждане защищены от возможного неподтверждённого взимания платы.