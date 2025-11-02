18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
02.11.2025, 16:29

Казахстанцы нашли способ сэкономить сотни тысяч на iPhone

Новости Казахстана 0 526

Смартфоны — товар особой категории. В отличие от продуктов питания или топлива, их стоимость по регионам Казахстана колеблется не столь сильно. Однако и здесь есть заметные различия: в одних городах гаджеты обходятся ощутимо дороже, чем в других. Корреспонденты изучили рынок и выяснили, где покупка нового смартфона окажется выгоднее всего, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: inosmi.ru
Фото: inosmi.ru

Как сравнивали цены

Для анализа были выбраны популярные модели на двух операционных системах — iOS и Android, по три устройства из разных ценовых сегментов:

  • БюджетныеiPhone 11 и OPPO A3;

  • Средний классiPhone 15 и Xiaomi Redmi Note 14;

  • ФлагманыiPhone 16 Pro и Samsung Galaxy S25 5G.

Все модели имели одинаковый объём памяти — 256 ГБ.

Результаты исследования показали: разница в цене может достигать 200 тысяч тенге для флагманских моделей, в то время как бюджетные устройства почти везде стоят одинаково. Небольшие колебания (до 20–30 тысяч тенге) объясняются, скорее всего, затратами на логистику.

Apple против Android: кто стабильнее по цене

Аппараты на Android показали наибольшую ценовую стабильность благодаря широкому распространению и большому числу продавцов. В то время как на iPhone стоимость в разных городах может отличаться весьма заметно.

Где смартфоны самые дорогие

Кызылорда

Регион оказался лидером по высоким ценам. Новый iPhone 11 здесь стоит около 160 тысяч тенге, подержанные — от 120 тысяч. Средний сегмент — Xiaomi Redmi Note 14 — практически не дешевле.

Флагман iPhone 16 Pro в Кызылорде — рекордно дорогой: от 834 тысяч тенге, тогда как в других городах он стоит около 700 тысяч.

Шымкент

Неожиданно дорогим здесь оказался iPhone 11269 тысяч тенге, при том что средняя цена по стране — 160 тысяч. Однако iPhone 16 Pro в этом регионе, напротив, дешевле среднего — примерно 639 тысяч тенге.

Города со сбалансированными ценами

Астана

В столице цены держатся на уровне среднереспубликанских. iPhone 16 Pro стоит около 775 тысяч тенге, зато флагман Samsung Galaxy S25 5G часто можно купить со скидкой — 454 тысячи тенге против обычных 574 тысяч.

Алматы

Благодаря развитой логистике и высокой конкуренции рынок в Алматы сбалансирован. Цены остаются в «золотой середине». Немного выбивается лишь iPhone 11 — от 199 тысяч тенге.

Где смартфоны дешевле среднего

Конаев

Здесь можно найти выгодные предложения на б/у iPhone 11 — от 95 тысяч тенге, новые — от 160 тысяч. iPhone 16 Pro стоит 670–750 тысяч, а Samsung Galaxy S25 5G можно купить со скидкой более чем на 100 тысяч тенге.

Усть-Каменогорск и Семей

На востоке страны iPhone 15 стоит около 460 тысяч тенге, а бюджетные Android — 110 тысяч. Однако Xiaomi Redmi Note 14 немного дороже, чем в других регионах — на 10–15 тысяч тенге.

Караганда, Талдыкорган, Туркестан

Цены на iPhone 11 здесь колеблются от 150 до 165 тысяч тенге. Redmi Note 14 в среднем стоит 500–550 тысяч, а iPhone 16 Proдешевле, чем в большинстве городов.

Региональные особенности и контрасты

Костанай

Новые бюджетные iPhone встречаются редко, зато подержанные продают по 125 тысяч тенге. iPhone 15 здесь дороже среднего примерно на 30 тысяч.

Петропавловск, Жезказган, Кокшетау

Эти города отличаются самыми низкими ценами по стране. Подержанные iPhone 11 можно найти от 130 тысяч тенге, а Samsung S25 5G — дешевле на 20–30 тысяч, даже без акций.

Однако Xiaomi Redmi Note 14 в Акмолинской области и Петропавловске наоборот дороже среднего — на 20–50 тысяч тенге.

Лидеры по доступности

Тараз и Актау

В этих городах особенно выгодно покупать б/у iPhone 11 — от 90 до 100 тысяч тенге. Новые стоят 160–170 тысяч.

Флагман iPhone 16 Pro можно приобрести от 650 тысяч тенге, а устройства на Android — по цене ниже среднереспубликанской, с флагманами Samsung за 454–460 тысяч тенге.

Атырау и Павлодар

Рынок подержанных телефонов здесь очень активен, цены на 30–40% ниже магазинных. В Павлодаре продается самый дешевый iPhone 16 Pro в Казахстане — от 589 тысяч тенге, а OPPO A3 стоит всего 97 тысяч.

Уральск — абсолютный лидер

Самые доступные смартфоны в стране — в Уральске. iPhone 15 здесь дешевле на 100 тысяч тенге, OPPO A395 тысяч тенге, а Samsung S25 5G можно купить без акций за 480 тысяч, а со скидками — даже менее 400 тысяч тенге.

Итог: где выгоднее обновлять гаджет

Цены на смартфоны в Казахстане зависят не столько от региона, сколько от уровня конкуренции и наличия крупных сетей.

  • Самые дорогие устройства — в Кызылорде и Шымкенте.

  • Самые доступные — в Уральске, Павлодаре и Актау.

  • Сбалансированные цены держатся в Алматы и Астане.

Таким образом, обновить смартфон выгоднее всего на западе и севере страны, тогда как южные регионы остаются самыми затратными для покупателей.

