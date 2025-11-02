Бесплатная раздача еды закончилась давкой в Алатау: толпа сметала всё на своём пути (видео)

В Алатау акция по раздаче бесплатной еды в честь открытия нового кафе переросла в настоящую давку. На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте almatynews_kaz, видно, как десятки людей, включая родителей с детьми, толкались в попытке первыми получить бесплатные роллы и торты, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Опасная ситуация из-за несогласованного мероприятия

Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области сообщила, что акция, проведённая в микрорайоне Жетыген, прошла без согласования с акиматом, что нарушило установленный порядок проведения массовых мероприятий.

По словам представителей полиции, дополнительным фактором создания давки стало совпадение с работой воскресного рынка, а также рассылка приглашений постоянным клиентам через SMS.

Кроме того, администрация кафе не обеспечила меры по поддержанию порядка и безопасности при массовом скоплении людей, что повысило риск возникновения опасной ситуации.

Владелец кафе привлечён к ответственности

Департамент полиции подтвердил, что в отношении владельца кафе возбуждено административное производство.

Согласно части 1 статьи 443 Кодекса об административных правонарушениях РК, предприниматель был привлечён к административной ответственности и оштрафован за нарушение требований по обеспечению общественного порядка.