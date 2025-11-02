Закон не для всех суров: полицейские не могут арестовать судью в Астане за пьяное вождение

В Астане авто марки Mazda остановлено полицией: водитель — судья одного из межрайонных судов — находилась в состоянии алкогольного опьянения. Однако материалы дела ещё не поступили в суд, поэтому арест или уголовное преследование пока невозможны. По закону РК, для задержания судьи требуется соблюдение особой процедуры, что становится препятствием для немедленного ареста, сообщает Lada.kz . со сслкой на КазТАГ.

Фото pixabay.com

В столице Казахстана представители патрульной полиции остановили автомобиль Mazda, за рулём которого находилась женщина‑водитель. По результатам освидетельствования установлено состояние алкогольного опьянения. Машина помещена на коммунальную стоянку, ведётся проверка.

По данным судебных и правоохранительных органов, речь идёт о судье межрайонного суда по гражданским делам, работающей в Астане. Однако официального подтверждения имени и статуса пока нет. Материалы дела в производство суда не поступили.

Законодательство Казахстана предусматривает, что судья не может быть подвергнут административному аресту, задержанию или уголовному преследованию без получения согласия соответствующих органов либо если он не совершил тяжёлое преступление. Соответственно, даже при наличии факта управления автомобилем в состоянии опьянения, арест не может быть применён автоматически.

Комментируя ситуацию, представители суда отметили, что пока не получали документов по делу, а в полиции подтвердили факт остановки и проверки водителя‑судьи. Таким образом, дело находится на стадии выяснения и формального оформления, что создаёт правовой вакуум до принятия решения.

Эксперты отмечают, что именно статус судьи как участника правовой системы накладывает дополнительные барьеры к выполнению стандартных мер административного воздействия. Это вызывает общественные вопросы о равенстве перед законом и ответственности должностных лиц.

Ситуация привлекла внимание СМИ и пользователей социальных сетей. Многие выразили недовольство тем, что формальные процедуры позволяют замедлить процесс привлечения к ответственности, особенно когда дело касается представителей судебной власти.

В заключение эксперты рекомендуют усилить контролирующие механизмы и внести ясность в порядок привлечения к ответственности судей за административные правонарушения, чтобы предотвратить ощущение безнаказанности и повысить доверие граждан к правовой системе.