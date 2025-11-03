18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
02.11.2025, 20:19

5 ноября казахстанцы станут свидетелями уникального астрономического явления

Новости Казахстана 0 543

5 ноября 2025 года Луна приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние — всего 356 832 км. Астрономы называют это ноябрьское полнолуние единственным настоящим суперлунием года, которое по своим параметрам превосходит все другие полнолуния, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Что такое суперлуние и чем оно примечательно

Суперлуние — это явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны и Земли. В этот период Луна находится в перигее, то есть на минимальном расстоянии от Земли.

Визуально это выглядит так:

  • Лунный диск кажется на 7,9% больше обычного;

  • Яркость Луны увеличивается на 16%;

  • Расстояние до Земли сокращается до 356 832 км.

Фаза полнолуния наступит 5 ноября в 18:20 по времени Астаны. В течение ночи Луна будет видна на небе, а к 03:30 6 ноября она достигнет перигея — минимальной дистанции к Земле в этом году. Именно эта рекордно близкая позиция делает ноябрьское полнолуние главным астрономическим событием 2025 года.

Когда и как лучше наблюдать

Лучшее время для наблюдения — вечер 5 ноября, сразу после восхода Луны на восточном горизонте. Дальше она пройдет через юг и постепенно уйдет на запад к утру.

Астрономы рекомендуют учитывать два момента:

  1. Ясная погода — без облаков и дождя Луна будет видна максимально отчетливо;

  2. Горизонт и объекты на земле — эффект увеличения особенно заметен, когда Луна поднимается над домами, деревьями или другими объектами.

«Охотничья Луна» и её особенности

Нынешнее суперлуние называют «Охотничьей Луной». Этот термин не привязан строго к ноябрю, а обозначает полнолуние, которое следует за Урожайной Луной.

  • В Северном полушарии Охотничья Луна чаще всего выпадает на октябрь, но в 2025 году необычно — титул достался ноябрьскому полнолунию.

  • Последний раз такое явление наблюдалось пять лет назад и повторится только в 2028 году.

Суперлуния 2025 года: числа и прогноз

Из 12–13 полнолуний в году обычно 3–4 можно считать суперлуниями. В 2025 году самые крупные будут:

  • 5 ноября — рекордное суперлуние;

  • 5 декабря — также крупное, но на 129 км дальше (356 961 км).

Сезон суперлуний продлится до января 2026 года, а последнее суперлуние сезона произойдет 3 января 2026 года.

Влияние суперлуния на человека

Астрологи отмечают, что энергия суперлуния может усилить эмоциональные и психические состояния:

  • Повышается вдохновение и прилив сил;

  • Возникает желание изменить жизнь к лучшему;

  • Хорошее время для завершения старых дел, освобождения от негатива и улучшения отношений.

Таким образом, ноябрьское суперлуние 2025 года — не только астрономическое, но и эмоционально значимое событие, которое можно использовать для личного развития.

4
0
0
