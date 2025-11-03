5 ноября казахстанцы станут свидетелями уникального астрономического явления

5 ноября 2025 года Луна приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние — всего 356 832 км. Астрономы называют это ноябрьское полнолуние единственным настоящим суперлунием года, которое по своим параметрам превосходит все другие полнолуния, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: ru.pinterest.com

Что такое суперлуние и чем оно примечательно

Суперлуние — это явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны и Земли. В этот период Луна находится в перигее, то есть на минимальном расстоянии от Земли.

Визуально это выглядит так:

Лунный диск кажется на 7,9% больше обычного;

Яркость Луны увеличивается на 16% ;

Расстояние до Земли сокращается до 356 832 км.

Фаза полнолуния наступит 5 ноября в 18:20 по времени Астаны. В течение ночи Луна будет видна на небе, а к 03:30 6 ноября она достигнет перигея — минимальной дистанции к Земле в этом году. Именно эта рекордно близкая позиция делает ноябрьское полнолуние главным астрономическим событием 2025 года.

Когда и как лучше наблюдать

Лучшее время для наблюдения — вечер 5 ноября, сразу после восхода Луны на восточном горизонте. Дальше она пройдет через юг и постепенно уйдет на запад к утру.

Астрономы рекомендуют учитывать два момента:

Ясная погода — без облаков и дождя Луна будет видна максимально отчетливо; Горизонт и объекты на земле — эффект увеличения особенно заметен, когда Луна поднимается над домами, деревьями или другими объектами.

«Охотничья Луна» и её особенности

Нынешнее суперлуние называют «Охотничьей Луной». Этот термин не привязан строго к ноябрю, а обозначает полнолуние, которое следует за Урожайной Луной.

В Северном полушарии Охотничья Луна чаще всего выпадает на октябрь , но в 2025 году необычно — титул достался ноябрьскому полнолунию .

Последний раз такое явление наблюдалось пять лет назад и повторится только в 2028 году.

Суперлуния 2025 года: числа и прогноз

Из 12–13 полнолуний в году обычно 3–4 можно считать суперлуниями. В 2025 году самые крупные будут:

5 ноября — рекордное суперлуние;

5 декабря — также крупное, но на 129 км дальше (356 961 км).

Сезон суперлуний продлится до января 2026 года, а последнее суперлуние сезона произойдет 3 января 2026 года.

Влияние суперлуния на человека

Астрологи отмечают, что энергия суперлуния может усилить эмоциональные и психические состояния:

Повышается вдохновение и прилив сил;

Возникает желание изменить жизнь к лучшему ;

Хорошее время для завершения старых дел, освобождения от негатива и улучшения отношений.

Таким образом, ноябрьское суперлуние 2025 года — не только астрономическое, но и эмоционально значимое событие, которое можно использовать для личного развития.