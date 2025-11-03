5 ноября казахстанцы станут свидетелями уникального астрономического явления

5 ноября 2025 года Луна приблизится к Земле на рекордно близкое расстояние — всего 356 832 км. Астрономы называют это ноябрьское полнолуние единственным настоящим суперлунием года, которое по своим параметрам превосходит все другие полнолуния, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Суперлуние — это явление, когда полнолуние совпадает с моментом максимального сближения Луны и Земли. В этот период Луна находится в перигее, то есть на минимальном расстоянии от Земли.
Визуально это выглядит так:
Лунный диск кажется на 7,9% больше обычного;
Яркость Луны увеличивается на 16%;
Расстояние до Земли сокращается до 356 832 км.
Фаза полнолуния наступит 5 ноября в 18:20 по времени Астаны. В течение ночи Луна будет видна на небе, а к 03:30 6 ноября она достигнет перигея — минимальной дистанции к Земле в этом году. Именно эта рекордно близкая позиция делает ноябрьское полнолуние главным астрономическим событием 2025 года.
Лучшее время для наблюдения — вечер 5 ноября, сразу после восхода Луны на восточном горизонте. Дальше она пройдет через юг и постепенно уйдет на запад к утру.
Астрономы рекомендуют учитывать два момента:
Ясная погода — без облаков и дождя Луна будет видна максимально отчетливо;
Горизонт и объекты на земле — эффект увеличения особенно заметен, когда Луна поднимается над домами, деревьями или другими объектами.
Нынешнее суперлуние называют «Охотничьей Луной». Этот термин не привязан строго к ноябрю, а обозначает полнолуние, которое следует за Урожайной Луной.
В Северном полушарии Охотничья Луна чаще всего выпадает на октябрь, но в 2025 году необычно — титул достался ноябрьскому полнолунию.
Последний раз такое явление наблюдалось пять лет назад и повторится только в 2028 году.
Из 12–13 полнолуний в году обычно 3–4 можно считать суперлуниями. В 2025 году самые крупные будут:
5 ноября — рекордное суперлуние;
5 декабря — также крупное, но на 129 км дальше (356 961 км).
Сезон суперлуний продлится до января 2026 года, а последнее суперлуние сезона произойдет 3 января 2026 года.
Астрологи отмечают, что энергия суперлуния может усилить эмоциональные и психические состояния:
Повышается вдохновение и прилив сил;
Возникает желание изменить жизнь к лучшему;
Хорошее время для завершения старых дел, освобождения от негатива и улучшения отношений.
Таким образом, ноябрьское суперлуние 2025 года — не только астрономическое, но и эмоционально значимое событие, которое можно использовать для личного развития.
Комментарии0 комментарий(ев)