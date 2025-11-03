Почему казахстанцам нельзя указывать место своей работы в соцсетях

Граждане сами предоставляют мошенникам возможность оформить кредиты на свое имя, предупреждает заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Умитжан Арыкбекова в интервью программе «Бүгін LIVE», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
По словам Арыкбековой, информация о месте работы относится к персональным данным. Даже случайное упоминание компании в соцсетях может стать источником угрозы:
Мошенники могут обратиться в организацию и попытаться получить сведения о сотруднике.
Часто это происходит через звонки с просьбой связать их с конкретным человеком или передать сообщение.
В итоге злоумышленники могут незаконно присвоить денежные средства граждан.
«Если человек по незнанию сообщает в интернете свое место работы, мошенники получают возможность воздействовать на него через организацию», — отмечает специалист.
Для предотвращения подобных случаев Комитет по информационной безопасности запустил услугу «Стоп-кредит», доступную каждому гражданину.
Сервис помогает блокировать возможность оформления кредита на чужое имя.
Это часть активной работы по обеспечению защиты граждан от мошенников.
«Этой услугой может воспользоваться каждый гражданин», — подчеркивает Арыкбекова.
Специалист также рассказала о защите от фишинговых сайтов:
Не переходите по сомнительным ссылкам, присланным от компаний или неизвестных лиц.
В Казахстане работает система «Nomad Guard», которая позволяет проверить, законен ли сайт или это фишинговая ссылка.
«Если вам присылают ссылку и просят пройти по ней — не входите. Через «Nomad Guard» можно проверить подлинность сайта», — пояснила зампредседателя Комитета.
Арыкбекова уточнила, что в Казахстане запрещено связываться с организациями через мессенджеры:
Все контакты должны происходить только через зарегистрированные городские номера.
Звонки с мобильных номеров, которые не подтверждены официально, скорее всего, исходят от мошенников.
«Если с вами связываются с мобильного номера, обязательно уточните рабочий номер. У большинства мошенников официального рабочего номера нет», — предупреждает специалист.
Комментарии0 комментарий(ев)