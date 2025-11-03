18+
03.11.2025, 07:01

Почему казахстанцам нельзя указывать место своей работы в соцсетях

Новости Казахстана 0 518

Граждане сами предоставляют мошенникам возможность оформить кредиты на свое имя, предупреждает заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Умитжан Арыкбекова в интервью программе «Бүгін LIVE», сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: tgstat.ru
Фото: tgstat.ru

Раскрытие места работы — опасность для личных данных

По словам Арыкбековой, информация о месте работы относится к персональным данным. Даже случайное упоминание компании в соцсетях может стать источником угрозы:

  • Мошенники могут обратиться в организацию и попытаться получить сведения о сотруднике.

  • Часто это происходит через звонки с просьбой связать их с конкретным человеком или передать сообщение.

  • В итоге злоумышленники могут незаконно присвоить денежные средства граждан.

«Если человек по незнанию сообщает в интернете свое место работы, мошенники получают возможность воздействовать на него через организацию», — отмечает специалист.

«Стоп-кредит» — защита от финансовых махинаций

Для предотвращения подобных случаев Комитет по информационной безопасности запустил услугу «Стоп-кредит», доступную каждому гражданину.

  • Сервис помогает блокировать возможность оформления кредита на чужое имя.

  • Это часть активной работы по обеспечению защиты граждан от мошенников.

«Этой услугой может воспользоваться каждый гражданин», — подчеркивает Арыкбекова.

Как распознать фишинговые сайты

Специалист также рассказала о защите от фишинговых сайтов:

  • Не переходите по сомнительным ссылкам, присланным от компаний или неизвестных лиц.

  • В Казахстане работает система «Nomad Guard», которая позволяет проверить, законен ли сайт или это фишинговая ссылка.

«Если вам присылают ссылку и просят пройти по ней — не входите. Через «Nomad Guard» можно проверить подлинность сайта», — пояснила зампредседателя Комитета.

Ограничения на звонки через мессенджеры

Арыкбекова уточнила, что в Казахстане запрещено связываться с организациями через мессенджеры:

  • Все контакты должны происходить только через зарегистрированные городские номера.

  • Звонки с мобильных номеров, которые не подтверждены официально, скорее всего, исходят от мошенников.

«Если с вами связываются с мобильного номера, обязательно уточните рабочий номер. У большинства мошенников официального рабочего номера нет», — предупреждает специалист.

