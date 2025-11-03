С 1 ноября в Казахстане изменились адреса ЦОНов и спецЦОНов — что нужно знать

С 1 ноября 2025 года в ряде регионов Казахстана изменились адреса дежурных Центров обслуживания населения (ЦОН) и специальных ЦОНов (спецЦОН), сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Режим работы ЦОНов и спецЦОНов
Дежурные ЦОНы: будние дни с 9:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 13:00.
Дежурные спецЦОНы: будни – прием с 9:00 до 18:00, выдача документов до 20:00; суббота – прием с 9:00 до 12:00, выдача до 13:00.
В ВКО рабочий день начинается и заканчивается на час раньше.
Байконурский район: ул. Иманова, 20
Район Нура: ул. Керей, Жанибек хандар, 4
СпецЦОН №1: ул. Муканова, 2
Жетысуский район: мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А
Медеуский район: ул. Маркова, 44
СпецЦОН №1: мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1
СпецЦОН №4: мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118
Спецсектор готовых СРТС и ВУ: ул. Жандосова, 51
Абайский район: ул. Мадели Кожа, 1Г
Аль-Фарабинский район №1: ул. Жангельдина, 13А
СпецЦОН №1: мкр. Достык, 2343/1
СпецЦОН №4: мкр. Асар-2, 12Б
Семей, отдел №2: ул. Момышулы, 22
СпецЦОН г. Семей: ул. Каржаубайулы, 249
Кокшетау, отдел №1 и спецЦОН: ул. Ауезова, 189А
Актобе, отдел №1: ул. Тургенева, 109
СпецЦОН г. Актобе: мкр. Алтын Орда, 21Б
Конаев, отдел и спецсектор: ул. Конаева, 41
Карасайский район: г. Каскелен, ул. Жангозина, 38А
Атырау, отдел №2: ул. Баймуханова, 16А
СпецЦОН г. Атырау: Северная промзона, 69
Усть-Каменогорск, отдел №3: ул. Белинского, 37А
СпецЦОН: Самарское шоссе, 23
Тараз, отдел №2: мкр. Улы дала, 137
СпецЦОН №1: ул. Толе би, 198А
СпецЦОН №2: ул. Койгелды, 158А
Талдыкорган, отдел: ул. Назарбаева, 67Б
СпецЦОН: ул. Нурмаганбетова, 28
Уральск, отдел №1: ул. Жамбыла, 81/2
СпецЦОН: ул. Жангир хана, 160
Караганда, отдел №3 и спецЦОН: ул. Муканова, 5
Спецсектор: ул. Таттимбета, 709
Костанай, отдел №1: ул. Тауелсиздик, 114
СпецЦОН: ул. Карбышева, 12/10
Кызылорда, отдел №2: пр. Астана, 46
СпецЦОН: с. Тасбогет, урочище Жанадария, зд. 91
Актау, отдел №1: 15 мкр, 67Б
СпецЦОН: Промышленная зона 9, уч. 57
Павлодар, отдел №1: ул. Павлова, 48
СпецЦОН: ул. Космонавтов, 2
Петропавловск, отдел №1: ул. Ауэзова, 157
СпецЦОН: ул. Нефтепроводная, 7
Туркестан, отдел №1: 160 квартал, стр. 236
СпецЦОН: с. 30 лет Казахстана, ул. Казыбек би, 51
Жезказган, отдел: ул. Абая, 140
Спецсектор: ул. Сатпаева, 6
