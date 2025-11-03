18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.11.2025, 07:16

С 1 ноября в Казахстане изменились адреса ЦОНов и спецЦОНов — что нужно знать

Новости Казахстана

С 1 ноября 2025 года в ряде регионов Казахстана изменились адреса дежурных Центров обслуживания населения (ЦОН) и специальных ЦОНов (спецЦОН), сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

Фото: gov4c.kz
Фото: gov4c.kz

Режим работы ЦОНов и спецЦОНов

  • Дежурные ЦОНы: будние дни с 9:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 13:00.

  • Дежурные спецЦОНы: будни – прием с 9:00 до 18:00, выдача документов до 20:00; суббота – прием с 9:00 до 12:00, выдача до 13:00.

В ВКО рабочий день начинается и заканчивается на час раньше.

Новые адреса по городам и регионам

Астана

  • Байконурский район: ул. Иманова, 20

  • Район Нура: ул. Керей, Жанибек хандар, 4

  • СпецЦОН №1: ул. Муканова, 2

Алматы

  • Жетысуский район: мкр. Кулагер, ул. Серикова, 6А

  • Медеуский район: ул. Маркова, 44

  • СпецЦОН №1: мкр. Саялы, ул. Аккайнар, 1

  • СпецЦОН №4: мкр. Кемел, ул. Аксуат, 118

  • Спецсектор готовых СРТС и ВУ: ул. Жандосова, 51

Шымкент

  • Абайский район: ул. Мадели Кожа, 1Г

  • Аль-Фарабинский район №1: ул. Жангельдина, 13А

  • СпецЦОН №1: мкр. Достык, 2343/1

  • СпецЦОН №4: мкр. Асар-2, 12Б

Область Абай

  • Семей, отдел №2: ул. Момышулы, 22

  • СпецЦОН г. Семей: ул. Каржаубайулы, 249

Акмолинская область

  • Кокшетау, отдел №1 и спецЦОН: ул. Ауезова, 189А

Актюбинская область

  • Актобе, отдел №1: ул. Тургенева, 109

  • СпецЦОН г. Актобе: мкр. Алтын Орда, 21Б

Алматинская область

  • Конаев, отдел и спецсектор: ул. Конаева, 41

  • Карасайский район: г. Каскелен, ул. Жангозина, 38А

Атырауская область

  • Атырау, отдел №2: ул. Баймуханова, 16А

  • СпецЦОН г. Атырау: Северная промзона, 69

ВКО

  • Усть-Каменогорск, отдел №3: ул. Белинского, 37А

  • СпецЦОН: Самарское шоссе, 23

Жамбылская область

  • Тараз, отдел №2: мкр. Улы дала, 137

  • СпецЦОН №1: ул. Толе би, 198А

  • СпецЦОН №2: ул. Койгелды, 158А

Область Жетысу

  • Талдыкорган, отдел: ул. Назарбаева, 67Б

  • СпецЦОН: ул. Нурмаганбетова, 28

ЗКО

  • Уральск, отдел №1: ул. Жамбыла, 81/2

  • СпецЦОН: ул. Жангир хана, 160

Карагандинская область

  • Караганда, отдел №3 и спецЦОН: ул. Муканова, 5

  • Спецсектор: ул. Таттимбета, 709

Костанайская область

  • Костанай, отдел №1: ул. Тауелсиздик, 114

  • СпецЦОН: ул. Карбышева, 12/10

Кызылординская область

  • Кызылорда, отдел №2: пр. Астана, 46

  • СпецЦОН: с. Тасбогет, урочище Жанадария, зд. 91

Мангистауская область

  • Актау, отдел №1: 15 мкр, 67Б

  • СпецЦОН: Промышленная зона 9, уч. 57

Павлодарская область

  • Павлодар, отдел №1: ул. Павлова, 48

  • СпецЦОН: ул. Космонавтов, 2

СКО

  • Петропавловск, отдел №1: ул. Ауэзова, 157

  • СпецЦОН: ул. Нефтепроводная, 7

Туркестанская область

  • Туркестан, отдел №1: 160 квартал, стр. 236

  • СпецЦОН: с. 30 лет Казахстана, ул. Казыбек би, 51

Область Улытау

  • Жезказган, отдел: ул. Абая, 140

  • Спецсектор: ул. Сатпаева, 6

