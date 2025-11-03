18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 08:04

Новый порядок контроля доходов казахстанцев: траты расскажут о вас больше, чем декларация

Новости Казахстана 0 984

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый порядок контроля доходов и расходов физических лиц с использованием косвенного метода. Об этом сообщает Uchet.kz со ссылкой на Приказ Министра финансов РК от 28 октября 2025 года № 631, передает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что такое косвенный метод

Косвенный метод — это способ, с помощью которого налоговые органы могут оценивать реальные доходы граждан, если задекларированные доходы меньше фактических расходов на покупку имущества.

Применение метода закреплено в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса. Он действует, когда расходы на приобретение недвижимости, транспорта или других объектов, требующих государственной регистрации, превышают официально задекларированные доходы.

Налоговики используют сведения из деклараций, документы о доходах, данные банков, информацию от третьих лиц и государственных органов, чтобы проверить, насколько расходы соответствуют доходам.

Когда налоговики могут применить косвенный метод

Косвенный метод применяется в случаях, если налогоплательщик:

  • нарушил порядок ведения учета доходов и расходов;

  • потерял или уничтожил учетные документы;

  • фактически занимался предпринимательской деятельностью, но не был зарегистрирован как ИП или частный практик.

То есть даже если вы не зарегистрированы как предприниматель, но ведете коммерческую деятельность, налоговики могут оценивать ваши доходы косвенно.

Методы расчета доходов

Налоговые органы могут использовать один или несколько способов оценки доходов:

  1. Метод прироста стоимости активов
    Сравнивается стоимость имущества и обязательств на разных этапах времени.

  2. Метод учета затрат
    Доход определяется на основе суммы расходов, которые вы понесли.

  3. Метод учета движения средств на счетах
    Анализируются поступления и списания с ваших банковских счетов.

Эти методы могут комбинироваться, чтобы точнее определить реальные доходы.

Какие данные проверяют

Для оценки доходов и расходов госорганы будут использовать широкий спектр информации:

  • движение средств по банковским счетам и данные по кредитам;

  • сведения о недвижимости, транспортных средствах, медицинских и образовательных расходах;

  • договоры страхования, ценные бумаги и социальные выплаты;

  • имущество и доходы за рубежом;

  • налоговые декларации и результаты проверок;

  • данные от государственных органов, местных организаций и компетентных органов других стран.

Кроме того, налоговики могут направлять официальные запросы в банки, госорганы и иностранные структуры для уточнения информации.

Что происходит, если расходы превышают доходы

Если ваши расходы выше задекларированных доходов, налоговики могут:

  • определить реальный доход на основе фактических трат и стоимости приобретенного имущества;

  • использовать рыночную стоимость, если отсутствуют документы о стоимости активов (оценка проводится независимым экспертом);

  • применять результаты расчета при налоговых проверках и других формах контроля.

Таким образом, новый порядок позволит госорганам более тщательно отслеживать финансовое поведение граждан и выявлять несоответствия между доходами и расходами.

1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь