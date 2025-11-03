Новый порядок контроля доходов казахстанцев: траты расскажут о вас больше, чем декларация

С 1 января 2026 года в Казахстане вступает в силу новый порядок контроля доходов и расходов физических лиц с использованием косвенного метода . Об этом сообщает Uchet.kz со ссылкой на Приказ Министра финансов РК от 28 октября 2025 года № 631, передает Lada.kz.

Что такое косвенный метод

Косвенный метод — это способ, с помощью которого налоговые органы могут оценивать реальные доходы граждан, если задекларированные доходы меньше фактических расходов на покупку имущества.

Применение метода закреплено в пункте 5 статьи 173 Налогового кодекса. Он действует, когда расходы на приобретение недвижимости, транспорта или других объектов, требующих государственной регистрации, превышают официально задекларированные доходы.

Налоговики используют сведения из деклараций, документы о доходах, данные банков, информацию от третьих лиц и государственных органов, чтобы проверить, насколько расходы соответствуют доходам.

Когда налоговики могут применить косвенный метод

Косвенный метод применяется в случаях, если налогоплательщик:

нарушил порядок ведения учета доходов и расходов;

потерял или уничтожил учетные документы;

фактически занимался предпринимательской деятельностью, но не был зарегистрирован как ИП или частный практик.

То есть даже если вы не зарегистрированы как предприниматель, но ведете коммерческую деятельность, налоговики могут оценивать ваши доходы косвенно.

Методы расчета доходов

Налоговые органы могут использовать один или несколько способов оценки доходов:

Метод прироста стоимости активов

Сравнивается стоимость имущества и обязательств на разных этапах времени. Метод учета затрат

Доход определяется на основе суммы расходов, которые вы понесли. Метод учета движения средств на счетах

Анализируются поступления и списания с ваших банковских счетов.

Эти методы могут комбинироваться, чтобы точнее определить реальные доходы.

Какие данные проверяют

Для оценки доходов и расходов госорганы будут использовать широкий спектр информации:

движение средств по банковским счетам и данные по кредитам;

сведения о недвижимости, транспортных средствах, медицинских и образовательных расходах;

договоры страхования, ценные бумаги и социальные выплаты;

имущество и доходы за рубежом;

налоговые декларации и результаты проверок;

данные от государственных органов, местных организаций и компетентных органов других стран.

Кроме того, налоговики могут направлять официальные запросы в банки, госорганы и иностранные структуры для уточнения информации.

Что происходит, если расходы превышают доходы

Если ваши расходы выше задекларированных доходов, налоговики могут:

определить реальный доход на основе фактических трат и стоимости приобретенного имущества;

использовать рыночную стоимость, если отсутствуют документы о стоимости активов (оценка проводится независимым экспертом);

применять результаты расчета при налоговых проверках и других формах контроля.

Таким образом, новый порядок позволит госорганам более тщательно отслеживать финансовое поведение граждан и выявлять несоответствия между доходами и расходами.