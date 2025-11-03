Ножевое ранение полицейского: на дорогах Костанайской области выставлены блок-посты

В Костанайской области на ключевых автотрассах установлены блок-посты. Патрульные службы полиции останавливают и проверяют транспортные средства в рамках поиска мужчины, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью, сообщает сообщает Lada.kz со ссылкой на Телеграм-канал "Наша Газета".

Фото: almaty.tv

Проверка автомобилей и автобусов

Сведения о блок-постах активно распространяются в социальных сетях. Пользователи отмечают, что сотрудники полиции останавливают как легковые автомобили, так и автобусы, тщательно проверяя пассажиров и водителей.

Подтверждение от региональной полиции

В Департаменте полиции Костанайской области официально подтвердили информацию о досмотровых мероприятиях. В ведомстве подчеркнули, что проводятся розыскные действия в отношении подозреваемого лица.

«В городе Костанае совершено преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Личность подозреваемого установлена. Проводятся мероприятия по его розыску и задержанию для привлечения к ответственности», — заявили в полиции.

Инцидент с участием сотрудника правоохранительных органов

Согласно местным СМИ, пострадавшим в этом происшествии стал сотрудник полиции. Мужчина получил ножевое ранение во время конфликта на одном из мероприятий. Подробности о состоянии пострадавшего пока уточняются.