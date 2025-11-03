18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 09:16

Турция отказывается от российской нефти и делает ставку на Казахстан

Новости Казахстана 0 662

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Турции активно сокращают закупки российской нефти после введения новых западных санкций против России, сообщает Reuters. Подобно индийским предприятиям, турецкие НПЗ ищут альтернативных поставщиков, чтобы избежать возможных штрафов и санкционных рисков, передает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: msb-leasing.ru
Фото: msb-leasing.ru

Казахстанская нефть приходит на турецкий рынок

Одним из новых поставщиков для турецких НПЗ стал Казахстан. На завод SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) уже заказана партия нефти марки KEBCO — казахстанской марки, аналогичной по качеству российской Urals. В декабре на завод планируется поставка четырех партий нефти из Ирака, Казахстана и других стран, в объеме от 77 до 129 тыс. баррелей в сутки.

Для сравнения: ранее, в сентябре и октябре, на STAR поступала в основном российская нефть — около 210 тыс. баррелей в сутки, отмечает аналитическая компания Kpler. В 2025 году завод импортировал всего одну партию казахстанской нефти, тогда как в 2024 году таких поставок не было вовсе.

Tupras расширяет поставки аналогичной нефти

Другой крупный игрок турецкого рынка — компания Tupras — также предпринимает шаги по диверсификации поставок. Предприятие увеличивает закупки сортов нефти, аналогичных российской Urals, в том числе иракских, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу и при этом не нарушать санкции ЕС.

При этом Tupras продолжит переработку российской нефти, но на другом заводе, уточнили источники агентства Reuters.

Казахстанские компании требуют равных условий

В условиях растущего спроса на нефть из Казахстана местные нефтесервисные компании настаивают на равных условиях с иностранными поставщиками. Это позволит им активнее участвовать в международной цепочке поставок и укреплять позиции на внешних рынках.

3
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь