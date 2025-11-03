Турция отказывается от российской нефти и делает ставку на Казахстан

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Турции активно сокращают закупки российской нефти после введения новых западных санкций против России, сообщает Reuters . Подобно индийским предприятиям, турецкие НПЗ ищут альтернативных поставщиков, чтобы избежать возможных штрафов и санкционных рисков, передает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.

Фото: msb-leasing.ru

Казахстанская нефть приходит на турецкий рынок

Одним из новых поставщиков для турецких НПЗ стал Казахстан. На завод SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) уже заказана партия нефти марки KEBCO — казахстанской марки, аналогичной по качеству российской Urals. В декабре на завод планируется поставка четырех партий нефти из Ирака, Казахстана и других стран, в объеме от 77 до 129 тыс. баррелей в сутки.

Для сравнения: ранее, в сентябре и октябре, на STAR поступала в основном российская нефть — около 210 тыс. баррелей в сутки, отмечает аналитическая компания Kpler. В 2025 году завод импортировал всего одну партию казахстанской нефти, тогда как в 2024 году таких поставок не было вовсе.

Tupras расширяет поставки аналогичной нефти

Другой крупный игрок турецкого рынка — компания Tupras — также предпринимает шаги по диверсификации поставок. Предприятие увеличивает закупки сортов нефти, аналогичных российской Urals, в том числе иракских, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу и при этом не нарушать санкции ЕС.

При этом Tupras продолжит переработку российской нефти, но на другом заводе, уточнили источники агентства Reuters.

Казахстанские компании требуют равных условий

В условиях растущего спроса на нефть из Казахстана местные нефтесервисные компании настаивают на равных условиях с иностранными поставщиками. Это позволит им активнее участвовать в международной цепочке поставок и укреплять позиции на внешних рынках.