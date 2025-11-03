Турция отказывается от российской нефти и делает ставку на Казахстан

Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Турции активно сокращают закупки российской нефти после введения новых западных санкций против России, сообщает Reuters. Подобно индийским предприятиям, турецкие НПЗ ищут альтернативных поставщиков, чтобы избежать возможных штрафов и санкционных рисков, передает Lada.kz со ссылкой на Forbes.kz.
Одним из новых поставщиков для турецких НПЗ стал Казахстан. На завод SOCAR Turkey Aegean Refinery (STAR) уже заказана партия нефти марки KEBCO — казахстанской марки, аналогичной по качеству российской Urals. В декабре на завод планируется поставка четырех партий нефти из Ирака, Казахстана и других стран, в объеме от 77 до 129 тыс. баррелей в сутки.
Для сравнения: ранее, в сентябре и октябре, на STAR поступала в основном российская нефть — около 210 тыс. баррелей в сутки, отмечает аналитическая компания Kpler. В 2025 году завод импортировал всего одну партию казахстанской нефти, тогда как в 2024 году таких поставок не было вовсе.
Другой крупный игрок турецкого рынка — компания Tupras — также предпринимает шаги по диверсификации поставок. Предприятие увеличивает закупки сортов нефти, аналогичных российской Urals, в том числе иракских, чтобы сохранить экспорт топлива в Европу и при этом не нарушать санкции ЕС.
При этом Tupras продолжит переработку российской нефти, но на другом заводе, уточнили источники агентства Reuters.
В условиях растущего спроса на нефть из Казахстана местные нефтесервисные компании настаивают на равных условиях с иностранными поставщиками. Это позволит им активнее участвовать в международной цепочке поставок и укреплять позиции на внешних рынках.
