Казахстанцы останутся без бензина: чем грозит заморозка цен на топливо

В октябре 2025 года в Казахстане был введен мораторий на повышение цен на бензин и дизель. Меры направлены на поддержку граждан и обеспечение эффективной реализации экономических реформ. Однако аналитики предупреждают: заморозка цен может привести к дефициту топлива в стране, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: Gettyimages.ru

Мораторий на топливо: что и зачем

16 октября 2025 года в Казахстане вступил в силу запрет на повышение стоимости бензина и дизеля для населения. Меры рассчитаны как минимум до весны 2026 года и призваны снизить нагрузку на граждан и стабилизировать внутренний рынок ГСМ.

Тем не менее, эксперты Telegram-канала ENERGY MONITOR предупреждают: запрет на рост цен снижает прибыль нефтедобывающих компаний и создаёт риски перетока топлива за границу, что может спровоцировать дефицит.

Причины обеспокоенности аналитиков

Аналитики выделяют несколько факторов, которые делают возможным дефицит топлива:

Существенная разница между внутренними и экспортными ценами.

На текущий момент цена нефти на мировом рынке превышает внутренние цены более чем на 100 тыс. тенге за тонну . Это приводит к недополученной выручке в 1,8 трлн тенге (≈3,3 млрд долларов) ежегодно .

Высокая загрузка нефтеперерабатывающих заводов.

Производственные мощности в Казахстане используются на максимуме, что не характерно для большинства стран мира, и ограничивает возможности увеличения выпуска топлива.

Рост потребления внутри страны.

Растет население, увеличивается благосостояние граждан, развивается туризм, увеличивается число автомобилей — соответственно, растет потребление бензина и дизеля.

Переток топлива за границу.

Даже при запрете на экспорт дешевое топливо из Казахстана привлекает покупателей из соседних стран, где цены значительно выше.

«При таких условиях дефицит неизбежен. Если продолжится госрегулирование цен на ГСМ, ждите длинных очередей на АЗС в следующем году», — предупреждают эксперты.

Потенциальная «скрытая рента» для граждан

Аналитики отмечают, что недополученная нефтяными компаниями прибыль фактически становится «скрытой рентой» для населения:

«Если недополученную выручку разделить на всех граждан Казахстана, то получится примерно 90 тыс. тенге (165 долларов) на человека, что превышает текущий кэшбек из Нацфонда для детей (≈110 долларов в год)».

Что говорят госорганы

Министерство энергетики Казахстана не видит риска дефицита топлива:

Запасы достаточны для бесперебойного снабжения.

Вице-министр Санжар Жаркешов сообщил, что в стране есть более 400 тыс. тонн дизельного топлива и 341 тыс. тонн бензина АИ-92 , что гарантирует бесперебойное снабжение на 3–4 недели с постоянным пополнением.

Стабильность цен.

По словам Минэнерго, текущий объем запасов позволяет поддерживать мораторий на повышение цен без угрозы дефицита топлива.

Вывод

Заморозка цен на топливо — социально значимая мера для граждан, однако эксперты предупреждают о возможных последствиях:

снижение прибыли нефтедобывающих компаний;

риск перетока топлива за границу;

потенциальное образование дефицита и очередей на АЗС.

Госорганы утверждают, что благодаря высоким запасам топлива и контролю за его распределением дефицита удастся избежать. Однако аналитики считают, что при продолжении регулирования цен напряжение на рынке ГСМ может увеличиваться.