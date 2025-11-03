18+
03.11.2025, 10:33

Нацбанк продал 660 млн долларов из Нацфонда: последствия для казахстанцев

Новости Казахстана

Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал информацию о деятельности на валютном рынке за октябрь 2025 года. Из нее следует, что продажи валюты из Национального фонда стали значимым фактором укрепления тенге и финансирования государственных проектов, сообщает Lada.kz. 

Фото: © Depositphotos.com

Курс тенге укрепился на фоне активных продаж

По итогам октября курс казахстанской национальной валюты укрепился на 3,5%, достигнув 529,96 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 248 млн долларов до 271 млн долларов, а общий объем торгов составил 6 млрд долларов.

Это укрепление объясняется в том числе активными продажами валюты из Национального фонда.

Продажи из Нацфонда и цели расходования

За октябрь Национальный банк реализовал 660 млн долларов из Национального фонда. Эти средства были направлены на:

  • выделение трансфертов в республиканский бюджет,

  • финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.

Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов, что примерно соответствует 30 млн долларов в день.

Прогнозы продаж валюты на ноябрь

По предварительным расчетам правительства, с учетом ожидаемых налоговых поступлений и выделения трансфертов, Нацбанк планирует продать в ноябре от 600 до 700 млн долларов из Национального фонда.

В рамках операций зеркалирования в октябре было стерилизовано 475 млрд тенге, а в ноябре в этих целях планируется продажа валюты на аналогичную сумму. Принцип рыночного нейтралитета при этом обеспечивает равномерные и регулярные продажи иностранной валюты.

Валютные интервенции и продажа выручки

В октябре валютные интервенции не проводились. При этом объем обязательной продажи части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 279 млн долларов.

Валютные операции с пенсионными активами

Доля валютных активов Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) составляет примерно 40%, поэтому в октябре покупка долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов не осуществлялась. В ноябре также покупка валюты не планируется.

Принцип транспарентности и прогноз динамики тенге

Нацбанк подчеркивает приверженность принципу транспарентности, публикуя полную информацию о всех операциях на валютном рынке.

В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от:

  • ожиданий участников рынка,

  • квартальных налоговых выплат,

  • ситуации на мировых рынках,

  • геополитической обстановки.

Режим гибкого курсообразования позволяет избегать дисбалансов и сохранять золотовалютные резервы страны.

