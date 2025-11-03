Нацбанк продал 660 млн долларов из Нацфонда: последствия для казахстанцев

Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал информацию о деятельности на валютном рынке за октябрь 2025 года. Из нее следует, что продажи валюты из Национального фонда стали значимым фактором укрепления тенге и финансирования государственных проектов, сообщает Lada.kz.
По итогам октября курс казахстанской национальной валюты укрепился на 3,5%, достигнув 529,96 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 248 млн долларов до 271 млн долларов, а общий объем торгов составил 6 млрд долларов.
Это укрепление объясняется в том числе активными продажами валюты из Национального фонда.
За октябрь Национальный банк реализовал 660 млн долларов из Национального фонда. Эти средства были направлены на:
выделение трансфертов в республиканский бюджет,
финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.
Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов, что примерно соответствует 30 млн долларов в день.
По предварительным расчетам правительства, с учетом ожидаемых налоговых поступлений и выделения трансфертов, Нацбанк планирует продать в ноябре от 600 до 700 млн долларов из Национального фонда.
В рамках операций зеркалирования в октябре было стерилизовано 475 млрд тенге, а в ноябре в этих целях планируется продажа валюты на аналогичную сумму. Принцип рыночного нейтралитета при этом обеспечивает равномерные и регулярные продажи иностранной валюты.
В октябре валютные интервенции не проводились. При этом объем обязательной продажи части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 279 млн долларов.
Доля валютных активов Единого национального пенсионного фонда (ЕНПФ) составляет примерно 40%, поэтому в октябре покупка долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов не осуществлялась. В ноябре также покупка валюты не планируется.
Нацбанк подчеркивает приверженность принципу транспарентности, публикуя полную информацию о всех операциях на валютном рынке.
В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от:
ожиданий участников рынка,
квартальных налоговых выплат,
ситуации на мировых рынках,
геополитической обстановки.
Режим гибкого курсообразования позволяет избегать дисбалансов и сохранять золотовалютные резервы страны.
