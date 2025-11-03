Казахстанцев предупредили о подорожании мяса до 20 тысяч тенге за килограмм

Эксперт в области сельского хозяйства и доктор экономических наук Толеутай Рахимбеков заявил , что мясо в Казахстане в ближайшее время может подорожать до 15–20 тысяч тенге за килограмм. Более того, страна, по его словам, рискует перейти на импорт мяса из Узбекистана, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

«Будем класть узбекское мясо в бешбармак»

По словам Рахимбекова, ситуация на внутреннем рынке скота и кормов развивается по тревожному сценарию.

«Мы, казахи, будем в наше главное национальное блюдо — бешбармак — класть узбекское мясо, но по цене 15–20 тысяч тенге за килограмм», — отметил эксперт.

Он напомнил, что еще в 2019 году прогнозировал рост цен на мясо до 5–6 тысяч тенге, и его слова сбылись. Сейчас, убежден специалист, тенденция повторяется — и ситуация становится еще более сложной.

Основная причина — рост стоимости кормов

Рахимбеков подчеркнул, что 80–90% всего поголовья скота в Казахстане находится у мелких хозяйств, которые не располагают собственной техникой и вынуждены покупать сено у фермеров.

«Главная составляющая себестоимости мяса — это корма. У нас забыли о правильной технологии откорма. Фактически единственное, что осталось — это сено. А как только начинается засуха, его стоимость резко растет», — пояснил эксперт.

По его словам, именно засуха и дефицит кормов запускают цепную реакцию подорожания мяса на рынке, что в итоге отражается на кошельке каждого потребителя.

Угроза зависимости от импорта

Если ситуация не изменится, Казахстан, по прогнозу Рахимбекова, вынужден будет закупать мясо за рубежом, прежде всего — в Узбекистане, где цены и себестоимость на данный момент ниже.

Такой сценарий, уверен специалист, ставит под угрозу продовольственную безопасность страны и делает внутренний рынок зависимым от внешних поставщиков.

«Прогнозы сбываются, но выводы не делают»

Рахимбеков отметил, что предупреждал об опасных тенденциях несколько лет назад, однако реагирования на уровне государственной политики не последовало.

«Я говорил об этом еще в 2019 году. Меня критиковали, но я знал, что произойдет. Знание ситуации позволяет мне делать такие выводы — и, к сожалению, они вновь подтверждаются», — подчеркнул эксперт.

Что ждет рынок дальше

Аналитики не исключают, что при сохранении нынешних условий — слабой поддержки мелких фермеров, роста цен на корма и засушливого климата — стоимость мяса в Казахстане действительно может достичь 15–20 тысяч тенге за килограмм уже в ближайшие годы.

Для стабилизации ситуации, по мнению эксперта, необходимо:

развивать инфраструктуру кормопроизводства ;

обеспечивать техническую поддержку мелким хозяйствам ;

внедрять современные технологии откорма и хранения кормов ;

формировать запасы на случай засухи.

Без системных мер, подчеркивает Рахимбеков, цены продолжат расти, а казахстанцы рискуют потерять доступ к традиционному продукту — собственному мясу.