18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 11:04

Казахстанцев предупредили о подорожании мяса до 20 тысяч тенге за килограмм

Новости Казахстана 0 25 424

Эксперт в области сельского хозяйства и доктор экономических наук Толеутай Рахимбеков заявил, что мясо в Казахстане в ближайшее время может подорожать до 15–20 тысяч тенге за килограмм. Более того, страна, по его словам, рискует перейти на импорт мяса из Узбекистана, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

«Будем класть узбекское мясо в бешбармак»

По словам Рахимбекова, ситуация на внутреннем рынке скота и кормов развивается по тревожному сценарию.

«Мы, казахи, будем в наше главное национальное блюдо — бешбармак — класть узбекское мясо, но по цене 15–20 тысяч тенге за килограмм», — отметил эксперт.

Он напомнил, что еще в 2019 году прогнозировал рост цен на мясо до 5–6 тысяч тенге, и его слова сбылись. Сейчас, убежден специалист, тенденция повторяется — и ситуация становится еще более сложной.

Основная причина — рост стоимости кормов

Рахимбеков подчеркнул, что 80–90% всего поголовья скота в Казахстане находится у мелких хозяйств, которые не располагают собственной техникой и вынуждены покупать сено у фермеров.

«Главная составляющая себестоимости мяса — это корма. У нас забыли о правильной технологии откорма. Фактически единственное, что осталось — это сено. А как только начинается засуха, его стоимость резко растет», — пояснил эксперт.

По его словам, именно засуха и дефицит кормов запускают цепную реакцию подорожания мяса на рынке, что в итоге отражается на кошельке каждого потребителя.

Угроза зависимости от импорта

Если ситуация не изменится, Казахстан, по прогнозу Рахимбекова, вынужден будет закупать мясо за рубежом, прежде всего — в Узбекистане, где цены и себестоимость на данный момент ниже.

Такой сценарий, уверен специалист, ставит под угрозу продовольственную безопасность страны и делает внутренний рынок зависимым от внешних поставщиков.

«Прогнозы сбываются, но выводы не делают»

Рахимбеков отметил, что предупреждал об опасных тенденциях несколько лет назад, однако реагирования на уровне государственной политики не последовало.

«Я говорил об этом еще в 2019 году. Меня критиковали, но я знал, что произойдет. Знание ситуации позволяет мне делать такие выводы — и, к сожалению, они вновь подтверждаются», — подчеркнул эксперт.

Что ждет рынок дальше

Аналитики не исключают, что при сохранении нынешних условий — слабой поддержки мелких фермеров, роста цен на корма и засушливого климата — стоимость мяса в Казахстане действительно может достичь 15–20 тысяч тенге за килограмм уже в ближайшие годы.

Для стабилизации ситуации, по мнению эксперта, необходимо:

  • развивать инфраструктуру кормопроизводства;

  • обеспечивать техническую поддержку мелким хозяйствам;

  • внедрять современные технологии откорма и хранения кормов;

  • формировать запасы на случай засухи.

Без системных мер, подчеркивает Рахимбеков, цены продолжат расти, а казахстанцы рискуют потерять доступ к традиционному продукту — собственному мясу.

19
273
12
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
OpenSuser
OpenSuser
ну нормально, по средней корзине мы уже вплотную приблизились к ценам в Германии, вот сейчас мяском точно догоним. Только вот средняя з/п в неметчине выше раз в 5, но это несущественная деталь.
03.11.2025, 08:56
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь