Казахстанцам объяснили, как определить подлинность сообщений от 1414

Многие казахстанцы получают SMS с кодами от номера 1414, используемого в системах электронного правительства. Однако на фоне роста числа интернет-мошенничеств все чаще возникает вопрос — можно ли доверять таким сообщениям и как распознать подделку. Разъяснения по этому поводу дало Министерство цифрового развития и искусственного интеллекта РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: tr.pinterest.com

Когда SMS от 1414 подлинное

По данным ведомства, одноразовые коды, поступающие с номера 1414, используются исключительно для входа на портал eGov.kz и в приложение eGov Mobile. Они подтверждают действия пользователя — вход в систему, подписание документов, запрос государственных услуг и другие операции.

«Эти SMS имеют технический характер и связаны с конкретными действиями гражданина. Если вы не инициировали вход или подписание документов, но получили код — стоит насторожиться», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, коды 1414 могут применяться для идентификации личности во внешних системах госорганов, однако не имеют отношения к банковским операциям или выдаче микрокредитов.

Когда SMS от 1414 — сигнал тревоги

Мошенники часто пользуются доверием граждан к номеру 1414, подделывая официальные уведомления.

Эксперты предупреждают: если сообщение содержит сокращенные или подозрительные ссылки, просьбы передать код третьим лицам либо предложения установить сторонние приложения, это явный признак обмана.

«Если SMS пришло без вашей активности на eGov или Digital ID, возможно, кто-то пытается войти в систему от вашего имени. Не передавайте код никому и свяжитесь со службой поддержки», — сообщили в ведомстве.

Как действуют мошенники

Чаще всего злоумышленники выстраивают целую цепочку психологических манипуляций.

Сначала жертве поступает SMS с кодом от 1414, затем звонит человек, представившийся сотрудником госслужбы, почты, банка или полиции.

Он сообщает, будто код попал к мошенникам, и предлагает установить приложение или перейти по ссылке, чтобы «защитить данные».

На деле эти действия дают злоумышленникам доступ к банковским аккаунтам и личной информации.

«Даже если кто-то узнает код, пройти биометрическую идентификацию вместо вас невозможно — система Digital ID не позволит», — напомнили в министерстве.

Что может произойти, если назвать код

Хотя сам по себе код от 1414 не открывает доступ к кредитам или банковским операциям, мошенники могут использовать его как часть сложной схемы обмана.

Получив доверие жертвы, они заставляют установить вредоносные программы, через которые похищают личные данные, включая ИИН, фото и подписи. Эти сведения впоследствии могут применяться для оформления микрокредитов на имя пострадавшего.

Что делать, если вы сообщили код мошенникам

Если вы все же передали код от 1414 посторонним и подозреваете, что на ваше имя оформлен заем, специалисты советуют действовать поэтапно: