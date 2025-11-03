В ЕНПФ предложили доплаты: кому государство добавит к пенсионным накоплениям

В Казахстане рассматривается возможность внедрения новой меры поддержки — государственного софинансирования пенсионных взносов для самозанятых граждан. Эксперты считают, что без этого шага многие представители данной категории рискуют столкнуться с серьезными финансовыми трудностями на пенсии, сообщает Lada.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Фото: gov.kz

Проблема: низкие накопления и нерегулярные взносы

Глава Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова предложила модель, при которой государство выступит условным «работодателем» самозанятых и станет софинансировать их пенсионные взносы.

Но получить такую поддержку смогут лишь те, кто самостоятельно вносит минимальный объем взносов — не менее 12-кратного размера 10% от минимальной заработной платы в год.

Как сообщили в АО «ЕНПФ», сейчас ведется работа по поиску решений, которые позволили бы увеличить охват населения накопительной пенсионной системой, особенно среди самозанятых и граждан с нерегулярными доходами.

Основная причина — нерегулярная уплата взносов

В ЕНПФ подчеркивают: низкий уровень пенсионных накоплений самозанятых напрямую связан с тем, что многие из них вносят взносы нерегулярно или вовсе не делают этого.

В 2024 году хотя бы один пенсионный взнос сделали лишь около 33% самозанятых .

Большинство из них при этом имеют нестабильный доход.

Новый Налоговый кодекс, который вступит в силу в 2026 году, установит для самозанятых и занятых через онлайн-платформы ставку взносов в накопительную систему на уровне 2% от дохода.

Для сравнения, наемные работники перечисляют 10% от дохода, а работодатели обязаны делать дополнительные пенсионные взносы в размере до 5%.

В фонде считают, что такая низкая ставка не позволит самозанятым сформировать достаточные накопления, если их деятельность будет постоянной и длительной.

Предложение экспертов: совместные взносы с государством

Инициативу по софинансированию пенсионных отчислений поддержала группа ведущих казахстанских финансистов — Григорий Марченко, Ораз Жандосов, Болат Жамишев, Кадыржан Дамитов, Анвар Сайденов, Елена Бахмутова и Гульфайрус Шайкакова.

Они предлагают следующий механизм:

если самозанятый ежемесячно перечисляет 10% от дохода, не ниже МЗП ,

то государство добавит к его взносам 5% от 12 минимальных заработных плат, что эквивалентно 60% от годовой МЗП.

Право на доплату получат только зарегистрированные самозанятые, работающие по специальному налоговому режиму и не имеющие наемных работников.

Международный опыт софинансирования

Модель государственного софинансирования пенсионных накоплений уже применяется во многих странах:

Малайзия — программа i-SARAAN: государство добавляет 15% от годовой суммы взносов , но не более 250 ринггитов.

Турция — государство перечисляет 25% от взносов работников до 45 лет , ограничивая сумму 25% от годовой МЗП.

Германия — государство компенсирует 4% от годовых добровольных взносов, до 2,1 тыс. евро; сумма зависит от семейного статуса и наличия детей.

В Казахстане уже есть успешные примеры подобных схем — жилищные сбережения и образовательные накопительные программы, где государство также участвует в софинансировании.

Потенциальные расходы и ожидаемый эффект

По оценкам ЕНПФ, при охвате до одного миллиона самозанятых затраты на софинансирование могут составить около 51 млрд тенге в год, что эквивалентно 0,03% ВВП.

Однако специалисты подчеркивают, что такие расходы следует рассматривать как инвестиции в будущее:

они помогут вывести самозанятых из тени ,

обеспечат формирование пенсионных сбережений ,

и в долгосрочной перспективе увеличат налоговые поступления ,

а также усилят инвестиционный потенциал пенсионных активов в экономике страны.

Перспектива реформы

Вопрос о внесении изменений в Закон «О пенсионном обеспечении в РК» пока находится на стадии обсуждения. Тем не менее, инициатива получила широкую экспертную поддержку, и власти признают необходимость стимулирования добровольных накоплений среди самозанятых.

Если предложение будет реализовано, Казахстан может получить новую модель справедливого и устойчивого пенсионного обеспечения, которая обеспечит самозанятым гражданам стабильную старость и повысит доверие к пенсионной системе.