Казахстанцам сообщили важную информацию о новой купюре номиналом 1000 тенге

Символика и идея новой серии

Серия «Сакский стиль» стала отражением преемственности культурных традиций Казахстана.

По информации пресс-службы Нацбанка, дизайн основан на древнем «сакском орнаменте» — стиле, который считается истоком казахского декоративного искусства. Он символизирует связь времён — от кочевой культуры до современного Казахстана.

Новая купюра номиналом 1000 тенге стала четвёртой в этой серии.

Как распознать подлинную банкноту

В Нацбанке напомнили о ряде визуальных и тактильных признаков, по которым можно определить подлинность банкноты без специального оборудования.

золотое интаглио.

Фото: nationalbank.kz На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением .

Фото: nationalbank.kz Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить . Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и оранжевого.

Фото: nationalbank.kz Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объёмного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.

Фото: nationalbank.kz На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта. При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.

Фото: nationalbank.kz Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской .

Фото: nationalbank.kz Защитный элемент локальный водяной знак – электротип . В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.

Фото: nationalbank.kz

На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф –Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.