Казахстанцам сообщили важную информацию о новой купюре номиналом 1000 тенге

В Национальном банке Казахстана рассказали о признаках подлинности новой банкноты номиналом 1000 тенге из серии «Сакский стиль», введённой в обращение с 28 марта 2025 года. Представители регулятора призвали граждан внимательнее относиться к проверке денежных знаков и объяснили, как самостоятельно отличить настоящие купюры от подделок, сообщает Lada.kz.
Серия «Сакский стиль» стала отражением преемственности культурных традиций Казахстана.
По информации пресс-службы Нацбанка, дизайн основан на древнем «сакском орнаменте» — стиле, который считается истоком казахского декоративного искусства. Он символизирует связь времён — от кочевой культуры до современного Казахстана.
Новая купюра номиналом 1000 тенге стала четвёртой в этой серии.
В Нацбанке напомнили о ряде визуальных и тактильных признаков, по которым можно определить подлинность банкноты без специального оборудования.На банкноте использован специальный вид печати, создающий рельеф – золотое интаглио. Герб Республики Казахстан нанесен высокорельефным слоем золотистой металлической краской.
Фото: nationalbank.kz
На лицевой стороне банкноты по краям имеются выпуклые высокорельефные элементы, хорошо различимые на ощупь. Это метка для людей с ослабленным зрением.
Фото: nationalbank.kz
Также на банкноте имеется ныряющая двухцветная защитная нить. Она выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров, которые просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить. При изменении угла наклона банкноты проявляется динамический эффект пульсации взаимодействующих цветов голубого и оранжевого.
Фото: nationalbank.kz
Кроме того, на лицевой стороне банкноты расположен защитный элемент – патч в виде объёмного изображения артефакта. При повороте банкноты проявляется эффект переключения цифрового изображения номинала на орнамент и динамический эффект расхождения лучей в стороны.
Фото: nationalbank.kz
На оборотной стороне банкноты расположен элемент Спарк в виде объёмного изображения артефакта. При изменении угла наклона банкноты цвет Спарка переходит от золотого до нефритового.
Фото: nationalbank.kz
Отдельные художественные элементы нанесены на банкноту специальной краской с блеском золотистого цвета, так называемой иридисцентной краской.
Фото: nationalbank.kz
Защитный элемент локальный водяной знак – электротип. В проходящем свете четко виден электротип в виде изображения номинала.
Фото: nationalbank.kz
