03.11.2025, 13:46

Полгода без процентов: казахстанцам предложили новую кредитную карту

Новости Казахстана 0 517

Банк ЦентрКредит объявил о запуске новой кредитной карты под названием #180, которая предоставляет клиентам возможность пользоваться заемными средствами без начисления процентов на протяжении до 180 дней, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Новый продукт от Банка ЦентрКредит

Финансовая организация подчеркивает, что столь продолжительный беспроцентный период — самый длинный среди всех кредитных карт, представленных банком на данный момент.

Условия и особенности карты

Кредитная карта #180 предназначена для клиентов, которым важно получить гибкий доступ к дополнительным средствам без переплат в течение длительного срока. Основные преимущества продукта:

  • Льготный период до 180 дней, в течение которого не взимаются проценты при своевременном погашении задолженности.

  • Бесплатное оформление и обслуживание — клиенту не нужно платить за выпуск карты или ее использование.

  • Кредитный лимит до 3 миллионов тенге, что позволяет использовать карту как для крупных покупок, так и для повседневных расходов.

Как оформить карту

Получить новую карту можно полностью в онлайн-режиме, без необходимости посещения отделения банка.
Оформление осуществляется через мобильное приложение bcc.kz — пользователю достаточно пройти стандартную процедуру идентификации и дождаться одобрения лимита.

Почему это выгодно клиентам

Запуск карты #180 отражает тенденцию на казахстанском финансовом рынке, где банки стремятся предложить клиентам максимально лояльные условия кредитования и цифровые сервисы.

Для многих пользователей льготный период в полгода может стать удобным инструментом финансового планирования — например, для покрытия временных расходов без необходимости платить проценты.

Кроме того, бесплатное обслуживание и дистанционное оформление делают продукт доступным и простым в использовании, что особенно актуально в эпоху цифровизации банковских услуг.

Итог

Карта #180 от Банка ЦентрКредит — это новое решение для тех, кто хочет пользоваться заемными средствами без переплат, сохраняя финансовую гибкость и контроль над своими расходами.

Шесть месяцев без процентов, лимит до 3 миллионов тенге и бесплатное обслуживание делают этот продукт одним из самых привлекательных предложений на рынке кредитных карт Казахстана.

