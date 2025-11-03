Стало известно, сколько ДТП в России совершили граждане Казахстана

За первые девять месяцев 2025 года на российских дорогах зафиксировано более 3,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей — граждан иностранных государств. По данным МВД РФ, это на 16% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Несмотря на снижение показателей, тема участия мигрантов в авариях продолжает оставаться в центре внимания российских правоохранителей и общественности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Какие страны чаще фигурируют в статистике

Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, чаще всего виновниками или участниками ДТП среди иностранных водителей становятся граждане из следующих стран:

Узбекистан — 827 случаев; Киргизия — 731 ДТП; Таджикистан — 666; Белоруссия — 224; Азербайджан — 210; Туркмения — 164; Армения — 148; Казахстан — 128 ДТП.

Таким образом, граждане Казахстана входят в восьмерку стран, водители которых чаще других попадают в дорожные происшествия в России.

Казахстанцы в российской статистике ДТП

Хотя доля казахстанцев в этой статистике невелика по сравнению с другими странами Центральной Азии, факты участия граждан Казахстана в авариях на территории РФ регулярно фиксируются.

По данным МВД России, 128 ДТП за девять месяцев — это около 4% от общего числа аварий с иностранными водителями. При этом часть происшествий произошла в приграничных регионах, где традиционно активно передвигаются жители Казахстана — в частности, в Оренбургской, Челябинской и Омской областях.

Многие казахстанцы работают или учатся в России, и вопрос безопасности их передвижения на автомобиле становится особенно важным. Российские и казахстанские эксперты отмечают, что несоблюдение местных правил дорожного движения, усталость из-за длительных поездок и плохие знания российских ПДД часто становятся причинами таких ДТП.

У кого самый высокий уровень виновности

Среди всех иностранных водителей наиболее высокий коэффициент виновности отмечен у граждан Туркмении (70%) и Таджикистана (67%). Это означает, что именно они чаще признаются непосредственными виновниками аварий, в которых участвовали.

Для сравнения, уровень виновности среди казахстанских водителей, по данным ведомства, заметно ниже, что может говорить о более высокой дисциплине на дорогах и лучшем знании российских правил.

Где чаще происходят аварии с мигрантами

Больше всего ДТП с участием мигрантов фиксируется в Сахалинской области, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Эти регионы отличаются высокой плотностью движения и большим количеством иностранных водителей, занятых в сфере грузоперевозок и такси.

Почему это важно для Казахстана

Россия остается одним из главных направлений для трудовой миграции и бизнеса казахстанцев. По данным различных оценок, ежегодно сотни тысяч граждан Казахстана пересекают российскую границу на личном транспорте.

Поэтому тема безопасности на дорогах и статистика ДТП с участием соотечественников имеет непосредственное значение для Казахстана.

Казахстанским водителям, выезжающим в Россию, специалисты советуют:

тщательно изучать различия в правилах дорожного движения ;

учитывать скоростные ограничения и особенности российских трасс ;

соблюдать требования к страхованию и регистрации автомобиля ;

избегать длительных поездок без отдыха, особенно в зимний период.

Итог

Несмотря на общее снижение аварийности с участием иностранных граждан, тема дисциплины мигрантов на дорогах России остается актуальной. Казахстанцы, хотя и не занимают ведущие позиции в этой статистике, должны учитывать, что любое нарушение правил за границей может повлечь серьезные последствия — вплоть до депортации или запрета на въезд.

Таким образом, рост мобильности казахстанцев требует не только грамотного отношения к дорожным законам соседних стран, но и осознанной ответственности за безопасность на дорогах.