03.11.2025, 16:05

С 1 ноября в Казахстане пересчитали плату за воду: кого заставят оплачивать “чужие кубометры”

Новости Казахстана 0 2 195

С 1 ноября в Казахстане вступила в силу обновлённая методика расчёта платы за холодную воду и водоотведение. Изменения касаются всех потребителей — как владельцев квартир, так и частных домов. Теперь правила оплаты стали более чёткими и официально закрепили то, что ранее применялось на практике, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: вести35.рф
Фото: вести35.рф

Как теперь рассчитывается плата за воду

Главное различие — в наличии или отсутствии индивидуальных счётчиков:

  • Если счётчик установлен, жильцы платят только за фактически израсходованную воду, согласно показаниям прибора учёта.

  • Если счётчика нет, оплата начисляется по установленным нормативам, которые утверждают акиматы. В этом случае расчёт ведётся на каждого зарегистрированного человека.

Таким образом, чем больше членов семьи и чем выше норматив потребления в регионе, тем ощутимее будет сумма в квитанции.

Что такое «общедомовая разница» и кто за неё отвечает

Помимо индивидуального потребления, в многоэтажных домах действует правило распределения разницы между показаниями общедомового и квартирных счётчиков.

Общедомовой прибор учёта фиксирует общий объём воды, потреблённой всем домом, а индивидуальные — расход каждой квартиры. Если показания не совпадают, разница распределяется между жильцами.

В Министерстве индустрии и строительства пояснили, что этот механизм существовал и раньше, но теперь он официально закреплён в нормативных документах.


Причины таких расхождений могут быть разными — от утечек и неисправностей трубопроводов до недостоверных показаний или неучтённого потребления.

Почему без счётчика платить дороже

Отсутствие счётчика автоматически делает оплату выше. Например, в Алматы норма потребления без прибора учёта составляет около 3000 тенге за человека в месяц.
Кроме того, жильцы без счётчиков вынуждены участвовать в оплате общедомовой разницы, даже если расход воды в их квартире минимален.

Прибавьте сюда рост коммунальных тарифов, утечки в сетях и долги соседей — и сумма в квитанции может стать значительно больше, чем фактическое потребление.

Почему стоит установить счётчик

Новая методика — ещё один стимул для казахстанцев перейти на учёт воды с помощью приборов.
Счётчик позволяет:

  • платить только за реально использованный объём воды;

  • избежать перерасхода из-за общедомовых потерь;

  • контролировать собственное потребление и расходы;

  • не зависеть от соседей, у которых нет приборов учёта.

Кроме того, установка счётчика помогает жильцам формировать культуру рационального использования ресурсов — важный шаг в условиях роста коммунальных тарифов и необходимости экономии воды.

Итог

Таким образом, новая система расчёта не вводит принципиально новых обязательств, но делает существующую практику официальной и прозрачной.

Главное послание нововведений простое: у кого есть счётчик — тот платит меньше и справедливее. Для всех остальных это повод задуматься о его установке, чтобы не переплачивать за воду, которой они даже не пользовались.

