«Все заправки закрыты»: в Минэнерго объяснили нехватку автогаза в Казахстане

В социальных сетях жители Казахстана активно жалуются на нехватку сжиженного нефтяного газа (СНГ) на автозаправочных станциях, особенно в Алматинской и Туркестанской областях, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kolesa.kz (Алмаз Толеке)

Жалобы казахстанцев на отсутствие автогаза

Так, пользователь Еrslan77.kz на TikTok рассказал о проблеме:

«С Алматы до Балхаша вообще газа нет. Все заправки закрыты, скорее всего, запретили продавать. В Алматы лимит установили, чтобы не более 1 тонны за сутки продавали. Будем заправлять бензином».

Ситуация вызвала волну вопросов среди водителей, которые опасаются перебоев с топливом на фоне роста спроса.

Минэнерго: перебои временные и плановые

В пресс-службе Министерства энергетики Казахстана пояснили, что перебои на отдельных автозаправочных станциях связаны с исчерпанием октябрьских квот на газ.

Основная причина:

временное сокращение производства на АНПЗ из-за планового ремонта;

пик расхода топлива в конце месяца, когда истекли октябрьские квоты.

Министерство подчеркнуло, что поставки топлива в регионы идут в плановом режиме.

Ситуация в Алматинской области

Для Алматинской области на ноябрь выделено 6 728 тонн газа. По информации акимата, на 3 ноября запас составляет 1 214 тонн.

При суточной потребности в 270 тонн этих объемов достаточно для стабильного снабжения региона. Минэнерго сообщает, что отгрузки по новому плану уже начались и идут согласно графику.

Ситуация в Туркестанской области

В Туркестанской области перебои также объясняются исчерпанием октябрьских объемов и временным сокращением производства.

Для стабилизации ситуации министерство:

начало приоритетные поставки ноябрьских объемов;

на регион выделено 11 774 тонны газа ;

на 3 ноября уже отгружено и находится в пути 1 594 тонны ;

ведется работа по ускорению доставки вагонов-цистерн.

Контроль цен и горячая линия

Минэнерго также напомнило о возможности сообщать о необоснованном повышении цен на автогаз.

Горячие линии: