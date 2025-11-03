«Все заправки закрыты»: в Минэнерго объяснили нехватку автогаза в Казахстане

В социальных сетях жители Казахстана активно жалуются на нехватку сжиженного нефтяного газа (СНГ) на автозаправочных станциях, особенно в Алматинской и Туркестанской областях, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.
Так, пользователь Еrslan77.kz на TikTok рассказал о проблеме:
«С Алматы до Балхаша вообще газа нет. Все заправки закрыты, скорее всего, запретили продавать. В Алматы лимит установили, чтобы не более 1 тонны за сутки продавали. Будем заправлять бензином».
Ситуация вызвала волну вопросов среди водителей, которые опасаются перебоев с топливом на фоне роста спроса.
В пресс-службе Министерства энергетики Казахстана пояснили, что перебои на отдельных автозаправочных станциях связаны с исчерпанием октябрьских квот на газ.
Основная причина:
временное сокращение производства на АНПЗ из-за планового ремонта;
пик расхода топлива в конце месяца, когда истекли октябрьские квоты.
Министерство подчеркнуло, что поставки топлива в регионы идут в плановом режиме.
Для Алматинской области на ноябрь выделено 6 728 тонн газа. По информации акимата, на 3 ноября запас составляет 1 214 тонн.
При суточной потребности в 270 тонн этих объемов достаточно для стабильного снабжения региона. Минэнерго сообщает, что отгрузки по новому плану уже начались и идут согласно графику.
В Туркестанской области перебои также объясняются исчерпанием октябрьских объемов и временным сокращением производства.
Для стабилизации ситуации министерство:
начало приоритетные поставки ноябрьских объемов;
на регион выделено 11 774 тонны газа;
на 3 ноября уже отгружено и находится в пути 1 594 тонны;
ведется работа по ускорению доставки вагонов-цистерн.
Минэнерго также напомнило о возможности сообщать о необоснованном повышении цен на автогаз.
Горячие линии:
8 701 855 02 48
8 (7172) 57 44 81
Комментарии0 комментарий(ев)