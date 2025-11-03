18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.11.2025, 16:32

«Все заправки закрыты»: в Минэнерго объяснили нехватку автогаза в Казахстане

Новости Казахстана

В социальных сетях жители Казахстана активно жалуются на нехватку сжиженного нефтяного газа (СНГ) на автозаправочных станциях, особенно в Алматинской и Туркестанской областях, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kolesa.kz (Алмаз Толеке)
Фото: kolesa.kz (Алмаз Толеке)

Жалобы казахстанцев на отсутствие автогаза

Так, пользователь Еrslan77.kz на TikTok рассказал о проблеме:

«С Алматы до Балхаша вообще газа нет. Все заправки закрыты, скорее всего, запретили продавать. В Алматы лимит установили, чтобы не более 1 тонны за сутки продавали. Будем заправлять бензином».

Ситуация вызвала волну вопросов среди водителей, которые опасаются перебоев с топливом на фоне роста спроса.

Минэнерго: перебои временные и плановые

В пресс-службе Министерства энергетики Казахстана пояснили, что перебои на отдельных автозаправочных станциях связаны с исчерпанием октябрьских квот на газ.

Основная причина:

  • временное сокращение производства на АНПЗ из-за планового ремонта;

  • пик расхода топлива в конце месяца, когда истекли октябрьские квоты.

Министерство подчеркнуло, что поставки топлива в регионы идут в плановом режиме.

Ситуация в Алматинской области

Для Алматинской области на ноябрь выделено 6 728 тонн газа. По информации акимата, на 3 ноября запас составляет 1 214 тонн.

При суточной потребности в 270 тонн этих объемов достаточно для стабильного снабжения региона. Минэнерго сообщает, что отгрузки по новому плану уже начались и идут согласно графику.

Ситуация в Туркестанской области

В Туркестанской области перебои также объясняются исчерпанием октябрьских объемов и временным сокращением производства.

Для стабилизации ситуации министерство:

  • начало приоритетные поставки ноябрьских объемов;

  • на регион выделено 11 774 тонны газа;

  • на 3 ноября уже отгружено и находится в пути 1 594 тонны;

  • ведется работа по ускорению доставки вагонов-цистерн.

Контроль цен и горячая линия

Минэнерго также напомнило о возможности сообщать о необоснованном повышении цен на автогаз.

Горячие линии:

  • 8 701 855 02 48

  • 8 (7172) 57 44 81

