Суд вынес приговор Алике Мухамадиевой за разжигание розни в Threads

Судебная инстанция в Караганде приняла решение по делу Алики Мухамадиевой, обвиняемой в разжигании социальной и национальной розни, сообщает Lada.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру Казахстана.

Фото: ekaraganda.kz

Обвинение и приговор

Казыбекбийский районный суд Караганды вынес обвинительный приговор по статье 174, часть 1 Уголовного кодекса РК. 3 ноября судья Аргын Кутышев огласил приговор. Алика Мухамадиева признана виновной, ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы.

Однако, учитывая обстоятельства, суд применил отсрочку исполнения наказания в порядке статьи 74 УК РК.

Причины применения отсрочки

Основанием для отсрочки стало наличие у Мухамадиевой малолетнего ребенка возрастом 2 года.

Генпрокуратура подчеркнула, что с 16 сентября 2025 года вступили в силу изменения в уголовное законодательство, согласно которым женщины с малолетними детьми обязаны получать отсрочку отбывания наказания, за исключением случаев, когда преступление влечет наказание свыше 5 лет лишения свободы.

Комментарий Генпрокуратуры

В ведомстве отметили, что новые нормы направлены на защиту прав детей и соблюдение принципов гуманизма в отношении женщин, имеющих малолетних детей.