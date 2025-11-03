Синоптики бьют тревогу по всей стране и предупреждают казахстанцев о метелях и морозах до –20 °C

Казахстан ожидает резкое похолодание в ноябре 2025 года. Согласно консультативному прогнозу Казгидромета , месяц принесет переменчивую осенне-зимнюю погоду с частыми осадками, метелями и резкими перепадами температур, сообщает Lada.kz.

Фото: tr.pinterest.com

Несмотря на то, что в целом месяц будет на 1 °C теплее климатической нормы, настоящие зимние контрасты станут заметны уже в первые дни.

Первая неделя ноября: циклон и снег

С начала месяца на страну повлияют атмосферные фронты северного циклона, который принесет дождь и снег, порывистый ветер и гололед.

В северных, центральных и восточных регионах ожидаются метели, тогда как на западе осадки будут наблюдаться преимущественно в первые дни месяца. На юге и юго-востоке снегопады будут менее интенсивными, но после 7 ноября возможно кратковременное потепление.

Ночные температуры на западе будут колебаться от около +2…+7 °C до –2…–7 °C, днем воздух прогреется от +3…+10 °C до +18 °C. В северных, центральных и восточных областях к середине первой декады похолодает до –7…–15 °C ночью и –2…–10 °C днем. На юге и юго-востоке ночью столбик термометра опустится до 0…–5 °C, в горах до –13 °C, днем температура достигнет +8 °C, а после 7 ноября повысится до +15 °C.

Вторая декада: неустойчивая погода

Во второй декаде ноября погода останется переменчивой и неустойчивой по всей стране. Возможны осадки, туманы и порывы ветра. Ночные температуры будут колебаться от 0…–5 °C до –18 °C, а дневные показатели составят от +5 °C до –8 °C.

Третья декада: самое холодное время месяца

Третья декада принесет самые суровые зимние условия. Ночью столбик термометра опустится до –15…–20 °C, а днем температура будет держаться на уровне –3…–10 °C.

В западных и южных регионах погода окажется мягче: ночью морозы составят –3…–12 °C с возможными подъемами до +7 °C, а днем воздух прогреется до +1…+6 °C и местами до +18 °C. В горах юго-востока морозы усилятся: ночью до –15 °C, днем до –6 °C.

Осадки и климатическая норма

В большинстве регионов Казахстана количество осадков в ноябре 2025 года будет находиться в пределах климатической нормы. При этом превышение нормы ожидается в северо-восточных и западных областях, включая Северо-Казахстанскую, Акмолинскую, Восточно-Казахстанскую, Павлодарскую и Западно-Казахстанскую области, а также западную часть Атырауской, Мангистауской и северо-восток Костанайской области.

Итоговый прогноз

Таким образом, ноябрь 2025 года принесет типичную осенне-зимнюю погоду Казахстана:

частые туманы и ветреная погода,

снегопады и гололед,

резкие перепады температур и локальные оттепели,

усиление морозов в центральных и восточных регионах.

Жителям страны рекомендуется быть готовыми к раннему приходу зимы и следить за прогнозами, особенно в северных и восточных областях.