Казахстанцы теряют миллионы: новый смартфон «съедает» деньги и связь

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана предупредило граждан о высоком риске при приобретении незарегистрированных или украденных смартфонов. В ведомстве настоятельно рекомендуют проверять IMEI-код устройства до покупки, чтобы избежать блокировки телефона и финансовых потерь, сообщает Lada.kz.

Почему проверка IMEI так важна

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный идентификатор каждого мобильного устройства. Проверка кода занимает всего несколько минут, но позволяет убедиться, что смартфон официально внесён в национальную базу данных и может корректно подключаться к сетям операторов связи.

Если IMEI не зарегистрирован или числится в «черном списке», покупатель рискует столкнуться с серьезными проблемами:

устройство может оказаться украденным ;

смартфон может быть нелегально ввезён ;

телефон подлежит блокировке в сетях операторов.

В таких случаях устройство может перестать работать, а вернуть деньги или доказать факт мошенничества будет крайне сложно.

Как самостоятельно проверить IMEI

Для проверки IMEI можно воспользоваться одним из следующих способов: