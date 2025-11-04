Казахстанцы теряют миллионы: новый смартфон «съедает» деньги и связь

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана предупредило граждан о высоком риске при приобретении незарегистрированных или украденных смартфонов. В ведомстве настоятельно рекомендуют проверять IMEI-код устройства до покупки, чтобы избежать блокировки телефона и финансовых потерь, сообщает Lada.kz.
IMEI (International Mobile Equipment Identity) — это уникальный идентификатор каждого мобильного устройства. Проверка кода занимает всего несколько минут, но позволяет убедиться, что смартфон официально внесён в национальную базу данных и может корректно подключаться к сетям операторов связи.
Если IMEI не зарегистрирован или числится в «черном списке», покупатель рискует столкнуться с серьезными проблемами:
устройство может оказаться украденным;
смартфон может быть нелегально ввезён;
телефон подлежит блокировке в сетях операторов.
В таких случаях устройство может перестать работать, а вернуть деньги или доказать факт мошенничества будет крайне сложно.
Для проверки IMEI можно воспользоваться одним из следующих способов:
Набрать на телефоне комбинацию *#06# — на экране появится уникальный код устройства.
Найти IMEI на коробке или корпусе смартфона.
Перейти на сайт imei.kz
