18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 20:33

Миллионы на грани выживания: официальные данные о количестве бедных в Казахстане

Новости Казахстана 0 605

Во втором квартале 2025 года доля населения Казахстана с доходами ниже прожиточного минимума составила 5,1%, что в абсолютных цифрах означает 1 039 280 человек, проживающих в 185 008 домохозяйствах. При этом почти 38 тыс. человек имеют доходы ниже стоимости продовольственной корзины, сообщает Lada.kz.

Фото: regions.ru
Фото: regions.ru

Прожиточный минимум и продовольственная корзина

По данным Бюро национальной статистики (БНС), средний прожиточный минимум на душу населения в Казахстане во II квартале 2025 года составил 56 208 тенге в месяц. Продовольственная корзина стоит 30 914 тенге, что составляет 55% прожиточного минимума. Остальные 45% расходуются на непродовольственные товары и услуги.

Домашних хозяйств, которые живут с доходами ниже продовольственной корзины, всего 7 095 единиц (37 935 человек), что составляет 0,2% населения. Для сравнения, в первом квартале 2025 года их было 16,5 тыс. человек, а общий уровень бедности составлял 4,5%.

Региональные различия уровня бедности

Анализ БНС показывает, что бедность распределена по регионам неравномерно:

  • Туркестанская область — самый высокий уровень бедности: 9% населения с доходами ниже прожиточного минимума и 0,3% ниже продовольственной корзины.

  • Астана — минимальный уровень бедности: 2,9% населения с доходами ниже ПМ.

Другие регионы:

  • Абайская область — прожиточный минимум 56 096 тенге, бедность 7,7%;

  • Акмолинская область — ПМ 56 803 тенге, бедность 4,8%, доля ниже продовольственной корзины 0,4%;

  • Актюбинская область — ПМ 50 760 тенге, бедность 4,3%;

  • Алматинская область — ПМ 60 706 тенге, бедность 4,1%;

  • Атырауская область — ПМ 51 858 тенге, бедность 2,9%;

  • Западно-Казахстанская область — ПМ 50 992 тенге, бедность 4%;

  • Жамбылская область — ПМ 53 117 тенге, бедность 5,4%;

  • Жетісу — ПМ 54 653 тенге, бедность 7,8%;

  • Карагандинская область — ПМ 55 150 тенге, бедность 3,6%, доля ниже продовольственной корзины 0,8%;

  • Костанайская область — ПМ 52 796 тенге, бедность 4%;

  • Кызылординская область — ПМ 49 744 тенге, бедность 5,4%;

  • Мангистауская область — ПМ 64 818 тенге, бедность 7,2%, доля ниже продовольственной корзины 0,5%;

  • Павлодарская область — ПМ 53 663 тенге, бедность 4%;

  • Северо-Казахстанская область — ПМ 55 942 тенге, бедность 5%;

  • Ұлытау — ПМ 57 642 тенге, бедность 6,5%, доля ниже продовольственной корзины 0,9%;

  • Восточно-Казахстанская область — ПМ 60 140 тенге, бедность 3,9%, доля ниже продовольственной корзины 1%;

  • Алматы — ПМ 58 676 тенге, бедность 4,2%;

  • Шымкент — ПМ 54 681 тенге, бедность 5,4%, доля ниже продовольственной корзины 0,5%.

В целом по городам уровень бедности составляет 3,8%, а по сельской местности — 7,3%, что подтверждает более высокий риск бедности среди сельского населения.

Влияние размера семьи на уровень бедности

Размер домохозяйства напрямую влияет на риск жить ниже прожиточного минимума:

  • 5 и более человек — 9,26% бедного населения;

  • 4 человека — 3,26%;

  • 3 человека — 1,53%;

  • 2 человека — 0,38%;

  • 1 человек — 0,19%.

Таким образом, в Казахстане более 1 млн человек живут с доходами ниже прожиточного минимума, а почти 38 тыс. человек не дотягивают даже до минимального набора продуктов питания.

0
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь