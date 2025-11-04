Миллионы на грани выживания: официальные данные о количестве бедных в Казахстане

Во втором квартале 2025 года доля населения Казахстана с доходами ниже прожиточного минимума составила 5,1%, что в абсолютных цифрах означает 1 039 280 человек, проживающих в 185 008 домохозяйствах. При этом почти 38 тыс. человек имеют доходы ниже стоимости продовольственной корзины, сообщает Lada.kz.

Прожиточный минимум и продовольственная корзина

По данным Бюро национальной статистики (БНС), средний прожиточный минимум на душу населения в Казахстане во II квартале 2025 года составил 56 208 тенге в месяц. Продовольственная корзина стоит 30 914 тенге, что составляет 55% прожиточного минимума. Остальные 45% расходуются на непродовольственные товары и услуги.

Домашних хозяйств, которые живут с доходами ниже продовольственной корзины, всего 7 095 единиц (37 935 человек), что составляет 0,2% населения. Для сравнения, в первом квартале 2025 года их было 16,5 тыс. человек, а общий уровень бедности составлял 4,5%.

Региональные различия уровня бедности

Анализ БНС показывает, что бедность распределена по регионам неравномерно:

Туркестанская область — самый высокий уровень бедности: 9% населения с доходами ниже прожиточного минимума и 0,3% ниже продовольственной корзины .

Астана — минимальный уровень бедности: 2,9% населения с доходами ниже ПМ.

Другие регионы:

Абайская область — прожиточный минимум 56 096 тенге , бедность 7,7% ;

Акмолинская область — ПМ 56 803 тенге , бедность 4,8% , доля ниже продовольственной корзины 0,4% ;

Актюбинская область — ПМ 50 760 тенге , бедность 4,3% ;

Алматинская область — ПМ 60 706 тенге , бедность 4,1% ;

Атырауская область — ПМ 51 858 тенге , бедность 2,9% ;

Западно-Казахстанская область — ПМ 50 992 тенге , бедность 4% ;

Жамбылская область — ПМ 53 117 тенге , бедность 5,4% ;

Жетісу — ПМ 54 653 тенге , бедность 7,8% ;

Карагандинская область — ПМ 55 150 тенге , бедность 3,6% , доля ниже продовольственной корзины 0,8% ;

Костанайская область — ПМ 52 796 тенге , бедность 4% ;

Кызылординская область — ПМ 49 744 тенге , бедность 5,4% ;

Мангистауская область — ПМ 64 818 тенге , бедность 7,2% , доля ниже продовольственной корзины 0,5% ;

Павлодарская область — ПМ 53 663 тенге , бедность 4% ;

Северо-Казахстанская область — ПМ 55 942 тенге , бедность 5% ;

Ұлытау — ПМ 57 642 тенге , бедность 6,5% , доля ниже продовольственной корзины 0,9% ;

Восточно-Казахстанская область — ПМ 60 140 тенге , бедность 3,9% , доля ниже продовольственной корзины 1% ;

Алматы — ПМ 58 676 тенге , бедность 4,2% ;

Шымкент — ПМ 54 681 тенге, бедность 5,4%, доля ниже продовольственной корзины 0,5%.

В целом по городам уровень бедности составляет 3,8%, а по сельской местности — 7,3%, что подтверждает более высокий риск бедности среди сельского населения.

Влияние размера семьи на уровень бедности

Размер домохозяйства напрямую влияет на риск жить ниже прожиточного минимума:

5 и более человек — 9,26% бедного населения;

4 человека — 3,26%;

3 человека — 1,53%;

2 человека — 0,38%;

1 человек — 0,19%.

Таким образом, в Казахстане более 1 млн человек живут с доходами ниже прожиточного минимума, а почти 38 тыс. человек не дотягивают даже до минимального набора продуктов питания.