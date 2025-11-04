Миллионы на грани выживания: официальные данные о количестве бедных в Казахстане

Во втором квартале 2025 года доля населения Казахстана с доходами ниже прожиточного минимума составила 5,1%, что в абсолютных цифрах означает 1 039 280 человек, проживающих в 185 008 домохозяйствах. При этом почти 38 тыс. человек имеют доходы ниже стоимости продовольственной корзины, сообщает Lada.kz.
По данным Бюро национальной статистики (БНС), средний прожиточный минимум на душу населения в Казахстане во II квартале 2025 года составил 56 208 тенге в месяц. Продовольственная корзина стоит 30 914 тенге, что составляет 55% прожиточного минимума. Остальные 45% расходуются на непродовольственные товары и услуги.
Домашних хозяйств, которые живут с доходами ниже продовольственной корзины, всего 7 095 единиц (37 935 человек), что составляет 0,2% населения. Для сравнения, в первом квартале 2025 года их было 16,5 тыс. человек, а общий уровень бедности составлял 4,5%.
Анализ БНС показывает, что бедность распределена по регионам неравномерно:
Туркестанская область — самый высокий уровень бедности: 9% населения с доходами ниже прожиточного минимума и 0,3% ниже продовольственной корзины.
Астана — минимальный уровень бедности: 2,9% населения с доходами ниже ПМ.
Другие регионы:
Абайская область — прожиточный минимум 56 096 тенге, бедность 7,7%;
Акмолинская область — ПМ 56 803 тенге, бедность 4,8%, доля ниже продовольственной корзины 0,4%;
Актюбинская область — ПМ 50 760 тенге, бедность 4,3%;
Алматинская область — ПМ 60 706 тенге, бедность 4,1%;
Атырауская область — ПМ 51 858 тенге, бедность 2,9%;
Западно-Казахстанская область — ПМ 50 992 тенге, бедность 4%;
Жамбылская область — ПМ 53 117 тенге, бедность 5,4%;
Жетісу — ПМ 54 653 тенге, бедность 7,8%;
Карагандинская область — ПМ 55 150 тенге, бедность 3,6%, доля ниже продовольственной корзины 0,8%;
Костанайская область — ПМ 52 796 тенге, бедность 4%;
Кызылординская область — ПМ 49 744 тенге, бедность 5,4%;
Мангистауская область — ПМ 64 818 тенге, бедность 7,2%, доля ниже продовольственной корзины 0,5%;
Павлодарская область — ПМ 53 663 тенге, бедность 4%;
Северо-Казахстанская область — ПМ 55 942 тенге, бедность 5%;
Ұлытау — ПМ 57 642 тенге, бедность 6,5%, доля ниже продовольственной корзины 0,9%;
Восточно-Казахстанская область — ПМ 60 140 тенге, бедность 3,9%, доля ниже продовольственной корзины 1%;
Алматы — ПМ 58 676 тенге, бедность 4,2%;
Шымкент — ПМ 54 681 тенге, бедность 5,4%, доля ниже продовольственной корзины 0,5%.
В целом по городам уровень бедности составляет 3,8%, а по сельской местности — 7,3%, что подтверждает более высокий риск бедности среди сельского населения.
Размер домохозяйства напрямую влияет на риск жить ниже прожиточного минимума:
5 и более человек — 9,26% бедного населения;
4 человека — 3,26%;
3 человека — 1,53%;
2 человека — 0,38%;
1 человек — 0,19%.
Таким образом, в Казахстане более 1 млн человек живут с доходами ниже прожиточного минимума, а почти 38 тыс. человек не дотягивают даже до минимального набора продуктов питания.
