С 1 января Казахстан полностью меняет управление пенсионными активами: что ждёт вкладчиков

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила управления пенсионными активами. Соответствующее постановление приняло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Lada.kz.
Ключевым изменением станет переход от оценки деятельности управляющих компаний на основе средневзвешенных результатов к системе композитных индексов (бенчмарков).
Бенчмарки включают индексы казахстанского фондового рынка и мировых финансовых площадок.
Новая система позволит объективно оценивать эффективность управления пенсионными активами с учётом глобальных экономических тенденций.
Теперь управляющие компании смогут предлагать различные инвестиционные стратегии с учетом:
уровня риска;
ожидаемой доходности;
срока инвестирования.
«Это позволит вкладчикам самостоятельно выбирать подходящий профиль инвестирования, ориентируясь на личные предпочтения и уровень допустимого риска, а также диверсифицировать свои пенсионные активы, передавая их в управление разным управляющим с разными инвестиционными стратегиями», — отмечают в Агентстве.
Кроме того, расширен перечень доступных финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов.
Для каждой стратегии установлены соответствующие лимиты инвестирования.
Это обеспечивает более широкие возможности для диверсификации портфеля и снижения рисков.
Дополнительно управляющие компании смогут добровольно вернуть пенсионные активы в управление Национального банка.
Агентство прогнозирует, что нововведения приведут к:
росту долгосрочной доходности пенсионных активов;
повышению прозрачности и гибкости управления;
созданию конкурентной среды среди частных управляющих.
В конечном итоге это должно способствовать более эффективному инвестированию пенсионных средств.
По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), пенсионные активы продолжают приносить стабильный доход:
За последние 12 месяцев (по состоянию на 1 октября 2025 года) доходность активов в доверительном управлении Национального банка составила 14,11% при уровне инфляции 12,90%.
Объём начисленного инвестиционного дохода с октября 2024 по сентябрь 2025 года достиг 3,11 триллиона тенге.
Доходность пенсионных взносов работодателя за тот же период составила 8,44%.
Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается реальная положительная доходность пенсионных накоплений.
С момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году:
накопленная инвестиционная доходность составила 1 063,15%,
при этом инфляция за весь период составила 920,56%.
С 2014 года, после объединения пенсионных активов в ЕНПФ, чистый инвестиционный доход достиг 13,62 триллиона тенге.
