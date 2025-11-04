С 1 января Казахстан полностью меняет управление пенсионными активами: что ждёт вкладчиков

С 1 января 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила управления пенсионными активами. Соответствующее постановление приняло Агентство по регулированию и развитию финансового рынка, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Переход на новые методы оценки управляющих компаний

Ключевым изменением станет переход от оценки деятельности управляющих компаний на основе средневзвешенных результатов к системе композитных индексов (бенчмарков).

Бенчмарки включают индексы казахстанского фондового рынка и мировых финансовых площадок.

Новая система позволит объективно оценивать эффективность управления пенсионными активами с учётом глобальных экономических тенденций.

Разнообразие инвестиционных стратегий

Теперь управляющие компании смогут предлагать различные инвестиционные стратегии с учетом:

уровня риска;

ожидаемой доходности;

срока инвестирования.

«Это позволит вкладчикам самостоятельно выбирать подходящий профиль инвестирования, ориентируясь на личные предпочтения и уровень допустимого риска, а также диверсифицировать свои пенсионные активы, передавая их в управление разным управляющим с разными инвестиционными стратегиями», — отмечают в Агентстве.

Расширение финансовых инструментов и лимитов

Кроме того, расширен перечень доступных финансовых инструментов для инвестирования пенсионных активов.

Для каждой стратегии установлены соответствующие лимиты инвестирования.

Это обеспечивает более широкие возможности для диверсификации портфеля и снижения рисков.

Дополнительно управляющие компании смогут добровольно вернуть пенсионные активы в управление Национального банка.

Ожидаемые эффекты реформы

Агентство прогнозирует, что нововведения приведут к:

росту долгосрочной доходности пенсионных активов;

повышению прозрачности и гибкости управления;

созданию конкурентной среды среди частных управляющих.

В конечном итоге это должно способствовать более эффективному инвестированию пенсионных средств.

Доходность пенсионных активов

По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), пенсионные активы продолжают приносить стабильный доход:

За последние 12 месяцев (по состоянию на 1 октября 2025 года) доходность активов в доверительном управлении Национального банка составила 14,11% при уровне инфляции 12,90% .

Объём начисленного инвестиционного дохода с октября 2024 по сентябрь 2025 года достиг 3,11 триллиона тенге .

Доходность пенсионных взносов работодателя за тот же период составила 8,44%.

Таким образом, в средне- и долгосрочной перспективе обеспечивается реальная положительная доходность пенсионных накоплений.

Итоги накопительной системы

С момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году:

накопленная инвестиционная доходность составила 1 063,15% ,

при этом инфляция за весь период составила 920,56%.

С 2014 года, после объединения пенсионных активов в ЕНПФ, чистый инвестиционный доход достиг 13,62 триллиона тенге.