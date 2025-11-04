Чем опасна покупка залоговой недвижимости в Казахстане

Покупка залоговой недвижимости через банки может показаться привлекательной для казахстанцев из-за относительно низкой цены и юридической проверки объекта. Однако подобные сделки таят в себе ряд особенностей, о которых важно знать заранее, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: avadom.ru

Юридическая проверка и «чистота» сделки

Кандидат юридических наук Даулет Абжанов отмечает, что одним из главных преимуществ залогового жилья является проверка документации банками.

«Финансовые институты перед принятием в залог тщательно изучают документы на имущество, проверяют законность его приобретения и корректность оформления», – пояснил он.

Таким образом, покупатель может быть относительно уверен в юридической чистоте сделки. Если после покупки возникнут проблемы, шанс вернуть деньги через банк выше, чем при сделках с малознакомыми частными продавцами.

Привлекательная цена и возможность торга

Еще одним бонусом покупки залогового жилья является стоимость, которая часто ниже рыночной. Объекты можно приобрести через торги на понижение, что делает такие сделки особенно интересными для экономных покупателей.

Основной риск – противодействие прежнего собственника

Однако есть и существенные риски. Наиболее проблемными бывают ситуации, когда из залогового жилья не выселен собственник вместе с членами семьи.

«Нелояльный владелец может препятствовать продаже: не допускать оценщиков, не показывать жилье потенциальным покупателям, обжаловать действия судебного исполнителя и банка», – предупреждает Д. Абжанов.

Даже оформив право собственности, покупатель не всегда сможет сразу вселиться в жилье. Процедура выселения бывшего владельца может затянуться на месяцы или даже годы.

«Главный риск при покупке залоговой недвижимости – угроза оспаривания со стороны должника. Поэтому многие предпочитают приобретать объекты только после того, как банк полностью оформит их на себя и выселит прежнего владельца», – добавил юрист.

Сделка с невыселенными собственниками

Тем не менее есть покупатели, готовые приобретать недвижимость с действующими жильцами, но только при значительной скидке. В таких случаях крайне важно понимать юридический статус объекта и возможные сложности с заселением.

Проверка кадастра и долгов

При выборе залоговой недвижимости Д. Абжанов советует:

запросить сведения из правового кадастра, чтобы точно знать, кто владелец;

при сделке напрямую с собственником с согласия банка заключать договор через нотариуса;

убедиться в отсутствии задолженностей по коммунальным платежам.

Хотя юридически долги остаются за прежним владельцем, на практике коммунальные службы часто требуют от нового собственника их погашения, ограничивая доступ к услугам. Эти суммы следует учитывать при расчете стоимости жилья.

Потенциал роста интереса к залоговой недвижимости

Юрист не исключает, что интерес к залоговым объектам может увеличиться на фоне высоких цен на жилье и снижения доступности ипотечных кредитов.

Покупка залоговой недвижимости может быть выгодной, но требует тщательной подготовки, проверки документов и понимания всех возможных рисков.