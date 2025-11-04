Рамадан-2026 в Казахстане: когда начинать сухур и ифтар, чтобы получить благословение

В 2026 году священный месяц Рамадан продлится 30 дней и начнется в феврале. В этот период мусульмане воздерживаются от еды и питья в светлое время суток, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Что такое Рамадан

Рамадан — один из самых значимых месяцев мусульманского календаря. Он входит в число пяти столпов ислама, которые составляют основу веры каждого мусульманина:

Рамадан — соблюдение поста;

Намаз — пятикратная ежедневная молитва;

Шахада — признание Аллаха единственным Богом;

Хадж — паломничество в Мекку;

Закят — ежегодный налог с доходов и имущества.

Суть поста

Пост в Рамадан, называемый саум, представляет собой полное воздержание от еды и воды в светлое время суток. Нарушение поста считается грехом, и его соблюдение имеет огромное духовное значение.

Кто обязан поститься:

Совершеннолетние, физически здоровые и дееспособные люди;

Особое внимание уделяется соблюдению поста женщинами.

Кто освобождается от поста:

Беременные и кормящие женщины;

Женщины во время менструации;

Путники и люди с заболеваниями;

Пожилые люди могут поститься по собственному желанию.

Первые упоминания Рамадана встречаются в Коране. Считается, что первые стихи священной книги были открыты пророку Мухаммеду именно в Рамадан, когда он находился в пещере Хира недалеко от Мекки.

Сухур и ифтар: когда есть и когда молиться

Сухур — первый прием пищи до рассвета. Мусульмане стараются завтракать как можно раньше, чтобы получить благословение Аллаха. Время окончания сухура соответствует времени утреннего намаза — фаджр .

Ифтар — вечернее разговение после захода солнца. Время ифтара совпадает с вечерним намазом — магриб.

Время намазов

Фаджр — утренний;

Зухр — полуденный;

Аср — послеполуденный (в зависимости от правовой школы: шафииты — за два часа до заката, ханафиты — за час);

Магриб — вечерний;

Иша — ночной;

Таравих — дополнительная ночная молитва, совершается после иша.

Даты Рамадана в 2026 году

Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, начало которого определяется по новолунию. Лунный календарь короче григорианского на 11 дней, поэтому даты Рамадана ежегодно смещаются.

Начало: 18 февраля 2026 года

Окончание: 19 марта 2026 года

Праздник Ураза-байрам: 20 марта 2026 года

На Ураза-байрам мусульмане украшают дома, надевают праздничную одежду, готовят стол и раздают милостыню.

Что можно и нельзя в Рамадан

Что запрещено:

Курить или нюхать табак и кальян;

Намеренно вызывать рвоту;

Глотать мокроту;

Вести половую жизнь.

Что разрешено:

Чистить зубы без проглатывания воды;

Глотать слюну;

Целоваться;

Сдавать кровь и делать медицинские уколы;

Купаться, не попадая водой в рот.

Для регионов с длительным световым днем (до 19 часов) разрешается следовать часам Мекки, чтобы облегчить соблюдение поста.