Рамадан-2026 в Казахстане: когда начинать сухур и ифтар, чтобы получить благословение

В 2026 году священный месяц Рамадан продлится 30 дней и начнется в феврале. В этот период мусульмане воздерживаются от еды и питья в светлое время суток, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».
Рамадан — один из самых значимых месяцев мусульманского календаря. Он входит в число пяти столпов ислама, которые составляют основу веры каждого мусульманина:
Рамадан — соблюдение поста;
Намаз — пятикратная ежедневная молитва;
Шахада — признание Аллаха единственным Богом;
Хадж — паломничество в Мекку;
Закят — ежегодный налог с доходов и имущества.
Пост в Рамадан, называемый саум, представляет собой полное воздержание от еды и воды в светлое время суток. Нарушение поста считается грехом, и его соблюдение имеет огромное духовное значение.
Кто обязан поститься:
Совершеннолетние, физически здоровые и дееспособные люди;
Особое внимание уделяется соблюдению поста женщинами.
Кто освобождается от поста:
Беременные и кормящие женщины;
Женщины во время менструации;
Путники и люди с заболеваниями;
Пожилые люди могут поститься по собственному желанию.
Первые упоминания Рамадана встречаются в Коране. Считается, что первые стихи священной книги были открыты пророку Мухаммеду именно в Рамадан, когда он находился в пещере Хира недалеко от Мекки.
Сухур — первый прием пищи до рассвета. Мусульмане стараются завтракать как можно раньше, чтобы получить благословение Аллаха. Время окончания сухура соответствует времени утреннего намаза — фаджр.
Ифтар — вечернее разговение после захода солнца. Время ифтара совпадает с вечерним намазом — магриб.
Фаджр — утренний;
Зухр — полуденный;
Аср — послеполуденный (в зависимости от правовой школы: шафииты — за два часа до заката, ханафиты — за час);
Магриб — вечерний;
Иша — ночной;
Таравих — дополнительная ночная молитва, совершается после иша.
Рамадан — девятый месяц мусульманского лунного календаря, начало которого определяется по новолунию. Лунный календарь короче григорианского на 11 дней, поэтому даты Рамадана ежегодно смещаются.
Начало: 18 февраля 2026 года
Окончание: 19 марта 2026 года
Праздник Ураза-байрам: 20 марта 2026 года
На Ураза-байрам мусульмане украшают дома, надевают праздничную одежду, готовят стол и раздают милостыню.
Что запрещено:
Курить или нюхать табак и кальян;
Намеренно вызывать рвоту;
Глотать мокроту;
Вести половую жизнь.
Что разрешено:
Чистить зубы без проглатывания воды;
Глотать слюну;
Целоваться;
Сдавать кровь и делать медицинские уколы;
Купаться, не попадая водой в рот.
Для регионов с длительным световым днем (до 19 часов) разрешается следовать часам Мекки, чтобы облегчить соблюдение поста.
