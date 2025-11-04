18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
04.11.2025, 08:57

Все о налоге на жильё и землю в Казахстане: правила для физических лиц

Новости Казахстана 0 1 364

Налог на имущество в Казахстане вызывает множество вопросов у граждан. Понимание, кто обязан платить, как рассчитывается налог и кто может получить льготы, становится особенно актуальным на фоне налоговой реформы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Image source: Getty Images
Фото: Image source: Getty Images

Что такое налог на имущество

Налог на имущество — это обязательный ежегодный платёж государству за владение недвижимостью. К ним относятся квартиры, дома, дачи, гаражи и земельные участки. Если вы владеете любым из этих объектов, государство требует определённую сумму ежегодно за право собственности.

В Казахстане налог на имущество обязаны платить все физические лица, владеющие недвижимостью и земельными участками.

Как начисляется налог

1. Когда налог рассчитывают налоговые органы

Государство самостоятельно определяет размер налога для следующих объектов:

  • Жильё: квартиры, дома, дачи

  • Кладовки, пристройки, хозяйственные и подсобные постройки

  • Цокольные помещения и подвалы

  • Гаражи и парковочные места

  • Земельные участки под жилыми домами и постройками

  • Придомовые участки

  • Земли для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства вместе со строениями

Срок уплаты: до 1 октября года, следующего за отчётным.

2. Когда налог считают самостоятельно

Если у вас есть другие виды недвижимости или земельных участков, не указанные выше, налог рассчитывается самостоятельно, а декларация подаётся в соответствии с правилами для индивидуальных предпринимателей на спецрежиме для малого бизнеса.

Сроки:

  • Подача декларации — до 31 марта следующего года

  • Уплата налога — до 10 апреля следующего года

Кто может быть освобождён от налога

Освобождение может быть полным или частичным в пределах установленной стоимости имущества.

Герои и награждённые

  • Герои СССР и социалистического труда

  • Халық қаһарманы

  • Қазақстанның Еңбек Ері

  • Кавалеры ордена Трудовой Славы (трёх степеней) и ордена «Отан»

Льгота: освобождение до 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году) от общей стоимости недвижимости.

Ветераны и люди с инвалидностью

Освобождение распространяется на:

  • Землю под жильём и постройками при нём

  • Придомовые участки

  • Земли для подсобного хозяйства, сада, дачи (со строениями)

  • Земли под гаражи

Лимит: до 1500 МРП (5,8 млн тенге в 2025 году).

Дети-сироты и дети без попечения родителей (до 18 лет)

Освобождение распространяется на те же объекты, что и для ветеранов и людей с инвалидностью, включая объекты недвижимости.

Один из родителей ребёнка с инвалидностью / лица с инвалидностью с детства

Льгота распространяется на те же виды земель, что и для ветеранов и инвалидов.

Многодетные матери и одинокие пенсионеры

  • Мать-героиня, обладательницы «Алтын алқа»

  • Одинокие пенсионеры

Объекты освобождения:

  • Земля под жильём и постройками при нём

  • Придомовые участки

Лимит: до 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году).

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь