Все о налоге на жильё и землю в Казахстане: правила для физических лиц

Налог на имущество в Казахстане вызывает множество вопросов у граждан. Понимание, кто обязан платить, как рассчитывается налог и кто может получить льготы, становится особенно актуальным на фоне налоговой реформы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Налог на имущество — это обязательный ежегодный платёж государству за владение недвижимостью. К ним относятся квартиры, дома, дачи, гаражи и земельные участки. Если вы владеете любым из этих объектов, государство требует определённую сумму ежегодно за право собственности.
В Казахстане налог на имущество обязаны платить все физические лица, владеющие недвижимостью и земельными участками.
Государство самостоятельно определяет размер налога для следующих объектов:
Жильё: квартиры, дома, дачи
Кладовки, пристройки, хозяйственные и подсобные постройки
Цокольные помещения и подвалы
Гаражи и парковочные места
Земельные участки под жилыми домами и постройками
Придомовые участки
Земли для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства вместе со строениями
Срок уплаты: до 1 октября года, следующего за отчётным.
Если у вас есть другие виды недвижимости или земельных участков, не указанные выше, налог рассчитывается самостоятельно, а декларация подаётся в соответствии с правилами для индивидуальных предпринимателей на спецрежиме для малого бизнеса.
Сроки:
Подача декларации — до 31 марта следующего года
Уплата налога — до 10 апреля следующего года
Освобождение может быть полным или частичным в пределах установленной стоимости имущества.
Герои СССР и социалистического труда
Халық қаһарманы
Қазақстанның Еңбек Ері
Кавалеры ордена Трудовой Славы (трёх степеней) и ордена «Отан»
Льгота: освобождение до 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году) от общей стоимости недвижимости.
Освобождение распространяется на:
Землю под жильём и постройками при нём
Придомовые участки
Земли для подсобного хозяйства, сада, дачи (со строениями)
Земли под гаражи
Лимит: до 1500 МРП (5,8 млн тенге в 2025 году).
Освобождение распространяется на те же объекты, что и для ветеранов и людей с инвалидностью, включая объекты недвижимости.
Льгота распространяется на те же виды земель, что и для ветеранов и инвалидов.
Мать-героиня, обладательницы «Алтын алқа»
Одинокие пенсионеры
Объекты освобождения:
Земля под жильём и постройками при нём
Придомовые участки
Лимит: до 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году).
