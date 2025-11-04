Все о налоге на жильё и землю в Казахстане: правила для физических лиц

Налог на имущество в Казахстане вызывает множество вопросов у граждан. Понимание, кто обязан платить, как рассчитывается налог и кто может получить льготы, становится особенно актуальным на фоне налоговой реформы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: Image source: Getty Images

Что такое налог на имущество

Налог на имущество — это обязательный ежегодный платёж государству за владение недвижимостью. К ним относятся квартиры, дома, дачи, гаражи и земельные участки. Если вы владеете любым из этих объектов, государство требует определённую сумму ежегодно за право собственности.

В Казахстане налог на имущество обязаны платить все физические лица, владеющие недвижимостью и земельными участками.

Как начисляется налог

1. Когда налог рассчитывают налоговые органы

Государство самостоятельно определяет размер налога для следующих объектов:

Жильё: квартиры, дома, дачи

Кладовки, пристройки, хозяйственные и подсобные постройки

Цокольные помещения и подвалы

Гаражи и парковочные места

Земельные участки под жилыми домами и постройками

Придомовые участки

Земли для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства вместе со строениями

Срок уплаты: до 1 октября года, следующего за отчётным.

2. Когда налог считают самостоятельно

Если у вас есть другие виды недвижимости или земельных участков, не указанные выше, налог рассчитывается самостоятельно, а декларация подаётся в соответствии с правилами для индивидуальных предпринимателей на спецрежиме для малого бизнеса.

Сроки:

Подача декларации — до 31 марта следующего года

Уплата налога — до 10 апреля следующего года

Кто может быть освобождён от налога

Освобождение может быть полным или частичным в пределах установленной стоимости имущества.

Герои и награждённые

Герои СССР и социалистического труда

Халық қаһарманы

Қазақстанның Еңбек Ері

Кавалеры ордена Трудовой Славы (трёх степеней) и ордена «Отан»

Льгота: освобождение до 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году) от общей стоимости недвижимости.

Ветераны и люди с инвалидностью

Освобождение распространяется на:

Землю под жильём и постройками при нём

Придомовые участки

Земли для подсобного хозяйства, сада, дачи (со строениями)

Земли под гаражи

Лимит: до 1500 МРП (5,8 млн тенге в 2025 году).

Дети-сироты и дети без попечения родителей (до 18 лет)

Освобождение распространяется на те же объекты, что и для ветеранов и людей с инвалидностью, включая объекты недвижимости.

Один из родителей ребёнка с инвалидностью / лица с инвалидностью с детства

Льгота распространяется на те же виды земель, что и для ветеранов и инвалидов.

Многодетные матери и одинокие пенсионеры

Мать-героиня, обладательницы «Алтын алқа»

Одинокие пенсионеры

Объекты освобождения:

Земля под жильём и постройками при нём

Придомовые участки

Лимит: до 1000 МРП (3,9 млн тенге в 2025 году).