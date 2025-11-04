18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
04.11.2025, 09:24

Казахстанцы забирают деньги из трёх ведущих банков страны: причины

Новости Казахстана 0 3 595

По данным Нацбанка Казахстана, на казахстанских счетах населения и бизнеса к началу октября скопилось 45,7 трлн тенге. За месяц депозитные вклады выросли почти на 1 трлн тенге964 млрд, однако не все крупные банки страны смогли сохранить рост вкладов, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Три крупнейших банка теряют депозиты

Сентябрь оказался непростым для трех из десяти крупнейших банков Казахстана. В Kaspi Bank, Банке ЦентрКредит и Евразийском банке наблюдалось чистое сокращение депозитов как физических, так и юридических лиц.

  • Kaspi Bank: минус 146 млрд тенге (объем достиг 7,2 трлн тенге)

  • Банк ЦентрКредит: минус 83 млрд тенге (5,8 трлн тенге)

  • Евразийский банк: минус 38 млрд тенге (2 трлн тенге)

Главным фактором снижения стала активная снятие средств со стороны бизнеса, что превысило приток новых вкладов.

Рост депозитов населения

Несмотря на общее сокращение в отдельных банках, депозиты физлиц по Казахстану показали рост на 353,6 млрд тенге, достигнув 26,5 трлн тенге. Это ускорение по сравнению с августом (+260 млрд тенге).

Среди крупнейших банков сокращение вкладов населения зафиксировано лишь у двух учреждений:

  • Bank RBK: минус 1,9 млрд тенге

  • Bereke Bank: минус 1,8 млрд тенге

В то же время, крупнейшие банки демонстрировали рост:

  • Halyk Bank: +149,7 млрд тенге (7,5 трлн тенге)

  • Банк ЦентрКредит: +50,4 млрд тенге (3 трлн тенге)

  • Kaspi Bank: +45 млрд тенге (6,6 трлн тенге)

  • Отбасы банк: +37 млрд тенге (2,7 трлн тенге)

  • Freedom Bank: +30 млрд тенге (785 млрд тенге)

Таким образом, лидерство по приросту депозитов населения остается за Halyk Bank и крупнейшими игроками розничного сегмента.

Вклады бизнеса: рост с оговорками

Депозиты юридических лиц в сентябре увеличились на 610,8 млрд тенге, достигнув 19,2 трлн тенге. Прирост оказался в 3,8 раза выше августовского (+159,5 млрд тенге).

Тем не менее, Kaspi Bank, Банк ЦентрКредит и Евразийский банк показали отрицательную динамику:

  • Kaspi Bank: -191,5 млрд тенге

  • Банк ЦентрКредит: -133 млрд тенге

  • Евразийский банк: -44 млрд тенге

На фоне этого другие банки показывали стабильный рост депозитов бизнеса:

  • Halyk Bank: +336 млрд тенге (6,3 трлн тенге)

  • ForteBank: +222 млрд тенге (2,2 трлн тенге)

  • Bank RBK: +106 млрд тенге (956 млрд тенге)

  • Alatau City Bank: +62 млрд тенге (909 млрд тенге)

  • Отбасы банк: +46 млрд тенге (292,5 млрд тенге)

Итоговая картина

Сентябрь 2025 года стал для казахстанских банков месяцем контрастной динамики депозитов:

  • Общий рост по стране за счет прироста вкладов населения и бизнеса;

  • Чистое сокращение депозитов в трех крупнейших банках из-за активного изъятия средств бизнес-клиентами;

  • Лидеры по росту депозитов — Halyk Bank, ForteBank и Отбасы банк.

Эксперты отмечают, что подобные колебания показывают динамичность рынка депозитов и зависимость отдельных банков от корпоративного сегмента.

